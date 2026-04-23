Maailman suurin sähköautoakkujen valmistaja esitteli kerralla koko uuden tuotesukupolvensa, ja ero pääkilpailijaan jatkaa kasvuaan.

CATL venytti sähköauton ajomatkan 1 000 kilometriin ja kuroo eroa kilpailijoihin

Kiinalainen CATL Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. julkaisi Pekingissä tiistaina kerralla useita akkutuoteuudistuksia. Super Technology Day -tapahtumassa yhtiö esitteli kolmannen sukupolven Qilin-akun. Qilin on CATL:n lippulaivaksi kehittämä akkualusta.

Uusi akku lupaa tuhannen kilometrin yhtäjaksoisen ajomatkan, ja uudistettu CATL:n pikalataukseen optimoitu akkualusta Shenxing latautuu kymmenestä prosentista 98 prosenttiin alle seitsemässä minuutissa.

Ajoitus ei ole sattumaa. Pekingin autonäyttely avataan perjantaina, ja yhtiö haluaa näkyvästi muistuttaa autonvalmistajia siitä, kenen komponentit lopulta saavat alan kärkiautot liikkeelle.

Qilin rakentuu nikkeli-koboltti-mangaani-kemian varaan. Akkupaketti painaa 625 kiloa, peräti 255 kiloa vähemmän kuin vastaava litium-rauta-fosfaattiakku. Juuri tämä kevennys ratkaisee sen, miksi tuhannen kilometrin raja ylittyy.

Shenxingin uusi versio täyttyy kymmenestä 80 prosenttiin kolmessa minuutissa ja 44 sekunnissa. 98 prosenttiin päästään kuudessa minuutissa ja 27 sekunnissa.

Pikalatauksen kehitys on ollut sähköautomarkkinoiden kriittisimpiä pullonkauloja, ja uusilla luvuillaan CATL haluaa siirtää keskustelun kokonaan uuteen mittaluokkaan.

Tässä ei ole vielä kaikki. Yhtiö esitteli myös kondensoituun olomuotoon perustuvan akun, jossa on korkea energiatiheys Henkilöautoissa tämä tarkoittaisi 1 500 kilometrin yhtäjaksoista ajomatkaa. Toisen sukupolven hybridiakku puolestaan tarjoaa 600 kilometrin puhdasta sähköajoa.

CATLin hallituksen puheenjohtaja Robin Zeng kehysti tuote-esittelyn laajempaan yhteyteen. Kiinalaisen teknologian ei hänen mukaansa tule nojata enää pelkän mittakaavan ja vauhdin varaan, vaan laadukkaaseen innovaatioon ja todennettaviin kykyihin.

Ero BYD:hen jatkaa kasvamista

Markkinaosuusluvut tukevat viestin sävyä. CATL:n osuus globaalista sähköautoakkujen käytöstä oli tammi-helmikuussa 2026 jopa 42 prosenttia. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 39 prosenttia. Tiedot ovat tutkimusyhtiö SNE Researchin aineistosta.

Pääkilpailija BYD Company Limited on samaan aikaan menettänyt jalansijaa. Yhtiön kotimainen markkinaosuus Kiinassa putosi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä alle 18 prosenttiin. Juuri kotikentän lukemat ovat olleet BYD:lle peruskallio, joten lasku kertoo paineesta siellä, missä sen ei pitäisi näkyä.

Asiakaspohja on samalla poikkeuksellisen laaja. CATL toimittaa akkuja muun muassa Teslalle., Xiaomille ja Toyotalle. Tuotekehityksen askeleet välittyvät siten nopeasti kolmen hyvin erilaisen autovalmistajan kautta globaaleille markkinoille.

Yhtiön kilpailuasetelma nojaa kolmeen tukipilariin. Mittakaava pitää yksikkökustannukset kurissa, pitkäjänteinen tutkimuspanostus takaa teknologian kärkipaikan, ja Kiinan valtion linjaan kytkeytyvä toimitusketju varmistaa raaka-aineiden saatavuuden. Uudet julkistukset lujittavat etenkin keskimmäistä pilaria.

Natrium ja akunvaihtopisteet siirtävät maaliviivaa

Litium ei ole CATL:lle ainoa pelikortti. Yhtiö aikoo aloittaa natriumioniakkujen massatoimitukset neljännellä vuosineljänneksellä. Zengin sanoin kyse on raaka-aineiltaan joustavasta vaihtoehdosta laajamittaisille energiasiirtymille.

Natriumioniakun kiinnostavuus piilee sen kemiassa. Natrium on yksi maankuoren yleisimmistä alkuaineista ja siksi selvästi litiumia halvempaa, eikä sen hankinta tiivisty muutamaan keskittyneeseen kaivosmaahan. Energiatiheys jää litiumista, mutta kiinteässä energiavarastoinnissa ja hintaherkissä käyttökohteissa juuri hinta ratkaisee.

Raskaalle liikenteelle yhtiö esitteli yhdistetyn pikalatauksen ja akunvaihdon ratkaisun. Kaupallisissa ajoneuvokalustoissa akunvaihto voi pikalatauksen rinnalla olla tehokkain tapa minimoida seisonta-aika, kun sähköinen rekka tai taksi jatkaa matkaa samassa ajassa, jonka polttoainetäydennys veisi.

Kysymys siitä, miten nopeasti länsimainen autoteollisuus pystyy vastaamaan kiinalaisen akkuketjun kehitystahtiin, jää avoimeksi. CATL:n teknistä etumatkaa rahoittavat tällä hetkellä ne samat kilpailijat, jotka sitä koettavat kuroa umpeen.