Strategy mursi ”emme koskaan myy” -lupauksensa – 32 bitcoinin kauppa riitti sytyttämään myyntiaallon

Strategyn perustaja Michael Saylor.

Strategy on yhtiö, jonka koko sijoitustarina on rakentunut lupaukselle pitää bitcoineista kiinni hamaan tulevaisuuteen.

Kuitenkin yhtiö teki toukokuun lopulla juuri sen, minkä se oli vannonut välttävänsä: se myi 32 bitcoinia 26.–31. toukokuuta keskihintaan 77 135 dollaria kappaleelta. Tieto kävi ilmi yhtiön 1. kesäkuuta julkistamasta Form 8-K -ilmoituksesta, jolla yhdysvaltalaiset pörssiyhtiöt raportoivat olennaisista tapahtumista arvopaperivalvojalle.

Edellisen kerran Strategy kevensi Bitcoin-varantoaan joulukuussa 2022, silloin verotappioiden realisoimiseksi. Sen jälkeen yhtiö on pitänyt linjan tinkimättömänä, ja juuri se teki nyt nähdystä käänteestä huomattavan.

Rahassa mitattuna kauppa oli mitätön, noin 2,5 miljoonaa dollaria. Strategyn hallussa on noin 844 000 bitcoinia, hankinta-arvoltaan karkeasti 62 miljardia dollaria.

Markkina ei kuitenkaan reagoinut euromäärään vaan eleeseen.

Kun yhtiö korvamerkitsi tuotot STRC-etuoikeutettujen osakkeidensa osinkoihin, se samalla osoitti, että bitcoineista voi luopua, jos kassavirta sitä vaatii. Etuoikeutettu osake tarkoittaa osaketta, jonka omistajalla on etusija osingonjaossa ja varojen palautuksessa tavallisiin osakkeenomistajiin nähden.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor oli vihjannut suunnitelmasta jo toukokuussa todeten, että yhtiö myisi todennäköisesti hieman bitcoinia osingon kattamiseksi ja ”rokottaisi” näin markkinan vastaavalta järkytykseltä.

Strategyn osakekurssi viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Strategyn ansaintalogiikka poikkeaa tavanomaisesta pörssiyhtiöstä. Alun perin ohjelmistoja myynyt yhtiö on muuttunut Bitcoin-treasury-yhtiöksi eli käytännössä vivutetuksi sijoitusvälineeksi, jonka ainoa olennainen omaisuuserä on bitcoin. Pääomaa kerätään laskemalla liikkeelle osakkeita, vaihtovelkakirjoja ja etuoikeutettuja osakkeita, ja saaduilla varoilla ostetaan lisää kryptovaluuttaa.

Tuotto ei synny perinteisestä liiketoiminnasta vaan bitcoinin arvonnoususta ja siitä, että yhtiö pystyy keräämään rahaa hallussaan olevaa bitcoinia edullisemmin.

Velkavipu suurentaa nousut, mutta se suurentaa myös laskut. Juuri tämä haavoittuvuus on noussut keskustelun keskiöön.

Romahdus syveni läpi viikon

Strategyn osake painui tällä viikolla yli 24 prosenttia. Viimeisen vuoden aikana kurssi on laskenut lähes 70 prosenttia.

Bitcoin oli ennestään paineessa Yhdysvaltain ja Iranin jännitteistä Hormuzinsalmessa. 3. kesäkuuta kurssi syöksyi alle 64 000 dollarin ja laukaisi 1,1 miljardin dollarin pakkomyynnit, joissa lainarahalla otetut positiot suljetaan automaattisesti vakuuksien pettäessä.

Kaksi päivää myöhemmin pohja petti uudelleen. Bitcoin kävi 59 100 dollarissa, vuoden 2026 alimmassa noteerauksessa, kun kryptomarkkinan likvidaatiot nousivat yhteensä 1,75 miljardiin dollariin.

Grayscalen tutkimusjohtaja Zach Pandl varoitti, että Strategy velkavivulla viritetty bitcoinin hankintamalli vahvistaa markkinan heilahteluja. Hänen mukaansa yhtiön vivutettu liiketoimintamalli on paineessa, ja se on kasvattanut koko bitcoin-markkinan volatiliteettia.

Grayscalen tutkimustiimi arvioi yhtiön istuvan noin 11 miljardin dollarin realisoitumattoman tappion päällä. Tiimi piti mahdollisena, että pakotettuja lisämyyntejä seuraisi, mikäli olosuhteet heikkenevät entisestään.

Saylor kiistää pakkomyynnit

Margin call eli lisävakuuspyyntö tarkoittaa tilannetta, jossa lainanantaja vaatii velalliselta lisää vakuuksia, kun vakuutena olevan omaisuuden arvo on pudonnut sovitun rajan alle. Jos lisävakuuksia ei toimiteta, lainanantaja voi myydä vakuuden pakolla kattaakseen saatavansa.

Sijoittajien pelko on ilmeinen. Jos Strategyn kaltainen velkavivutettu ostaja joutuisi lisävakuuspyynnön kohteeksi, se saattaisi joutua myymään bitcoineja juuri silloin, kun hinta on jo matala, ja kiihdyttäisi näin laskukierrettä.

Saylor torjui huhut suoraan 6. kesäkuuta ja kutsui niitä perusteettomiksi. Hänen mukaansa yhtiön velka on vakuudetonta ja pitkäaikaista eikä siihen liity pakollisia likvidaatiorajoja, jotka pakottaisivat myymään bitcoinia tietyillä hintatasoilla.

Yhtiö korosti pysyvänsä omaisuuserän pitkäaikaisena netto-ostajana. Bitcoinin vaihtokurssi on kivunnut yli 62 000 dollarin, ja viikon pahimpien tappioiden jälkeen kurssi vakautui hetkellisesti.

Bitcoin.com sivuston mukaan yli puolet kaikesta liikkeellä olevasta bitcoinista on nyt tappiolla suhteessa hankintahintaansa. Aiemmin tällainen tilanne on osunut yhteen syklien suurten pohjien kanssa.

Lue myös tämä: Strategy upposi 12,5 miljardin tappioon – osti silti bitcoineja yli 11 miljardilla