Megatrendi vauhditti Vaisalan teolliset mittaukset ennätykseen

Teollisten mittausten liiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat huhti–kesäkuussa 26 prosenttia 79 miljoonaan euroon ja liikevaihto 10 prosenttia 68 miljoonaan euroon. Kumpikin oli Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen kaikkien aikojen ennätys.

Kasvun taustalla on teollisuusmarkkinan vahvistuminen. Yhtiö arvioi markkinan jatkavan kasvuaan erityisesti datakeskus- ja puolijohdeteollisuuden vetämänä, ja myös terveysteknologia- ja sähkövoimamarkkinoiden odotetaan kasvavan.

Datakeskusten ja puolijohdeteollisuuden markkinat käyvät maailmalla kuumana tekoälybuumin vuoksi.

Datakeskusasiakkaille Vaisala tarjoaa olosuhdemittausta: kosteuden, kastepisteen, hiilidioksidin ja lämpötilan mittalaitteita. Tällaiset mittaukset liittyvät datakeskuksissa käytännössä jäähdytyksen ja ilmanvaihdon hallintaan sekä energiatehokkuuteen. Sähkövoima-asiakkaille keskeisin ratkaisu ovat DGA-kaasuanalysaattorit, joilla seurataan muuntajien kuntoa reaaliaikaisesti. Tämä palvelee energiayhtiöitä sekä siirto-, jakelu- ja teollisuustoimijoita estämällä kalliita seisokkeja ja pidentämällä laitteiston käyttöikää.

Maantieteellisesti tilauskasvua veti Americas-alue, jossa datakeskus- ja sähkövoima-asiakkaiden suuret tilaukset siivittivät kehitystä. Liikevaihdon kasvun moottorina toimi puolestaan APAC-alue.

”Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella nähtiin jälleen erinomainen vuosineljännes, kun saadut tilaukset ja liikevaihto nousivat ennätyslukemiin”, toimitusjohtaja Kai Öistämö kommentoi katsauksessa.

Vaisalan teolliset mittaukset liiketoiminnan saadut tilaukset, liikevaihto ja bruttokatemarginaali (%). Kuva: Vaisala.

Liikevaihdon ja tuloksen kannalta teolliset mittaukset on Vaisalalle selvästi merkittävämpi kuin viime vuosina korostettu Xweather-ohjelmistoliiketoiminta. Neljänneksen 68 miljoonan euron liikevaihdon rinnalla Xweather ylsi 15,1 miljoonaan euroon, ja EBITA-liiketuloksessa ero oli vielä jyrkempi: teolliset mittaukset toi 16,7 miljoonaa euroa ja Xweather 0,6 miljoonaa. Xweatherin varsinainen liiketulos painui yhä 0,3 miljoonaa euroa tappiolle.

Kysynnän jatkuvuudesta kertoo tilauskanta, joka oli kesäkuun lopussa 56 miljoonaa euroa. Se on 34 prosenttia enemmän kuin vuoden 2025 lopussa. Suuret datakeskus- ja sähkövoimatilaukset sekä uudet pitkäaikaiset palvelusopimukset ovat muuttaneet kannan rakennetta, ja siitä 44 miljoonaa euroa on määrä toimittaa vielä kuluvana vuonna.

Terveysteknologia on suurin segmentti, mutta kasvu tuli muualta

Teollisten mittausten suurin markkinasegmentti on terveysteknologia, joka tuo noin 30 prosenttia liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Datakeskukset ja sähkövoima kattavat kumpikin noin kymmenesosan.

Neljänneksen liikevaihtoa kasvatti kuitenkin ennen muuta teollisuussegmentti, jossa kehitys oli erittäin vahvaa, sekä sähkövoima. Terveysteknologiassa liikevaihto sen sijaan jäi hieman edellisvuodesta.

Kannattavuus koheni liikevaihdon kasvun ja aiempaa paremman bruttokatteen myötä. EBITA-marginaali nousi 24,5 prosenttiin vuodentakaisesta 23 prosentista, ja bruttokate parani 64 prosenttiin.

Myös alkuvuoden luvut kohosivat. Teollisten mittausten tammi–kesäkuun saadut tilaukset kasvoivat 18 prosenttia 145 miljoonaan euroon ja liikevaihto yhdeksän prosenttia 132 miljoonaan euroon, ja EBITA-liiketulos ylsi 33 miljoonaan euroon.

Koko konsernin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi neljä prosenttia 151 miljoonaan euroon ja EBITA 22 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos parani 0,41 euroon vertailukauden 0,30 eurosta, ja liiketoiminnan rahavirta yli kaksinkertaistui 30 miljoonaan euroon.

Vaisala piti koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan ja odottaa 600–630 miljoonan euron liikevaihtoa sekä 95–110 miljoonan euron EBITAa. Viime vuonna liikevaihto oli 597 miljoonaa euroa ja EBITA 94 miljoonaa euroa.

Xweather kasvaa kaksinumeroisesti, mutta pienestä pohjasta

Xweather-ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi neljänneksellä 13 prosenttia 15 miljoonaan euroon, ja vuosittainen toistuva tilausmyynti eli ARR oli kesäkuun lopussa 58 miljoonaa euroa. Kasvua toivat vakuutusala, kuljetus ja logistiikka sekä myynti kehittäjille ja rajapinta-asiakkaille.

Näkyvin yksittäinen tapahtuma Xweatherissa oli San Franciscossa toimivan tekoälysääyhtiö Atmon ostosopimus. Kaupan kiinteä kauppahinta on 70 miljoonaa dollaria, ja lisäkauppahintaa voi kertyä enintään 60 miljoonaa dollaria. Atmon liikevaihto oli viime vuonna kaksi miljoonaa dollaria, ja kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 loppuun mennessä.

Sää-, energia- ja ympäristöliiketoiminnassa neljännes oli odotetusti vaisumpi. Saadut tilaukset laskivat viisi prosenttia 58 miljoonaan euroon projektitilausten hitauden vuoksi, kun taas liikevaihto pysyi lähellä edellisvuoden tasoa 69 miljoonassa eurossa. EBITA parani silti 7,8 miljoonaan euroon suotuisan myyntimixin ansiosta.

Elokuussa 2024 julkistettu 25 miljoonan euron toimitus Indonesian 14 lentokentän sääjärjestelmistä eteni neljänneksellä asiakkaan rahoitusjärjestelyjen selvittyä. Vaisala odottaa kirjaavansa tilauksen saatuihin tilauksiin kolmannella neljänneksellä, jonka luvuista se raportoi 27. lokakuuta.