Vaisala ostaa tekoäly-yhtiön – hintalappu on kova

Vaisala tiedotti keskiviikkoaamuna ostavansa yhdysvaltalaisen tekoälysääyhtiö Atmon. San Franciscoon sijoittuva kohde rakentaa tekoälypohjaisia sääennustemalleja, ja kaupan myötä teknologia siirtyy osaksi Vaisalan nopeasti kasvanutta Xweather-liiketoimintaa.

Kiinteä kauppahinta on velattomana ja kassattomana 70 miljoonaa dollaria. Valtaosa siitä maksetaan kaupanteon yhteydessä käteisellä, ja osakkeina suoritettava osuus vastaa arvoltaan yhdeksää miljoonaa euroa. Käteisosa rahoitetaan kassavaroilla ja korollisella velalla, ja osakeosuutta varten Vaisala laskee liikkeeseen uusia A-sarjan osakkeita.

Hinta voi nousta tästä tuntuvasti. Sopimukseen sisältyy enintään 60 miljoonan dollarin käteisenä maksettava lisäkauppahinta, joka on sidottu liiketoiminnan suoriutumiseen ja avainhenkilöiden sitouttamiseen vuosina 2026–2028. Täysimääräisenä kokonaishinta kohoaa siis 130 miljoonaan dollariin.

Mittasuhteet tekevät arvostuksesta epätavallisen. Atmon liikevaihto oli viime vuonna vain kaksi miljoonaa dollaria.

Kuluvalle vuodelle yhtiöllä on kuitenkin jo sopimusperusteista liikevaihtoa yli kuusi miljoonaa dollaria, mikä kielii voimakkaasta kasvuvaiheesta.

Liiketulos on yhä tappiollinen, sillä Atmo on edelleen investointivaiheessa.

Kaupan toteutuessa Vaisalaan siirtyy 20 Yhdysvalloissa työskentelevää asiantuntijaa, perustajat mukaan lukien. Toteutumista odotetaan vuoden 2026 loppuun mennessä, kunhan tavanomaiset viranomaisluvat ja muut ehdot täyttyvät. Kuluvan vuoden ohjeistukseen kauppa ei vaikuta.

Inderesin analyytikko Joni Grönqvist pitää järjestelyä strategisesti vahvana. Hänen mukaansa kyseessä on ”strategisesti erittäin looginen askel”, joka kohentaa Vaisalan Xweather-liiketoiminnan kilpailuetua tekoälypohjaisessa sääennustamisessa.

Historiallisiin lukuihin verrattuna kauppahinta on analyytikon mielestä kuitenkin korkea, ja kuluvan vuoden sopimuskantaankin suhteutettuna yritysarvon ja liikevaihdon kerroin eli EV/S asettuu tasolle 12x. Tällä tasolla arvostus nojaa olettamukseen siitä, että Atmon kasvu jatkuu vahvana.

Synergialogiikka on selvä, mittakaava ei

Tekoälypohjaiset ennustemallit kääntävät sääennustamisen vanhan kustannusrakenteen päälaelleen.

Korkealaatuinen ennuste on perinteisesti vaatinut supertietokoneita, laajoja havaintoverkostoja ja satoja meteorologeja. Atmon mallit tuottavat tarkkoja ennusteita murto-osalla perinteisten numeeristen mallien laskentatehosta ja selvästi nopeammin.

TIME-lehti nosti yhtiön teknologian maailman parhaiden keksintöjen joukkoon vuonna 2024.

Juuri tähän Vaisalan laskelma perustuu. Yhtiön globaali mittausinfrastruktuuri ja asiakaskunta yhdistyvät kohteen tekoälyosaamiseen, ja Grönqvist pitää tiekarttaa ristiinmyyntiin ”harvinaisen uskottavana”.

Vaisalan oma näkemys on samansuuntainen. Xweather-liiketoiminnan johtaja Samuli Hänninen muistutti yhtiön tiedotteessa, että säätietopalveluita käyttää jo yli 40 prosenttia Fortune 100 -yhtiöistä. Xweather on kasvanut kaksinumeroisin prosentein joka vuosi perustamisestaan vuonna 2022.

Analyytikon luottamus nojaa myös yhtiön historiaan. Vaisala on ostanut aiemminkin pieniä teknologiayhtiöitä ja skaalannut ne osaksi maailmanlaajuista myyntiverkostoaan, mikä Grönqvistin mukaan antaa uskottavuutta sille, että samaa voidaan toistaa Atmon kanssa.

Synergiahyötyjä siis on. Avoimena on niiden mittakaava ja toteutumisen aikataulu.

Kokoluokaltaan kauppa on Vaisalalle vaatimaton. Yhtiön liikevaihto kipusi viime vuonna lähes 600 miljoonaan euroon, ja Atmo vastaa Grönqvistin arviossa neljästä seitsemään prosenttiin yritysarvosta ja noin yhtä prosenttia liikevaihdosta. Lyhyellä aikavälillä vaikutus tulokseen ja ennusteisiin jää siten pieneksi.

Riski piilee perustajissa

Suurin epävarmuus ei liity hintaan vaan ihmisiin. Grönqvistin mukaan kaupan keskeiset riskit kytkeytyvät henkilöstön ja perustajien pysyvyyteen myös lisäkauppahinnan maksamisen jälkeen.

Atmon toinen perustaja ja toimitusjohtaja Alexander Levy kuuluu Vaisalaan siirtyvään ryhmään, ja juuri tämänkaltaisten avainhenkilöiden integroiminen ratkaisee, laskeeko liiketoiminnan henkilöriippuvuus tulevina vuosina.

Kulupuolelta säästöjä ei kannata odottaa. Päinvastoin Inderes pitää mahdollisena, että Vaisala jopa kiihdyttää kasvuinvestointeja kaupan jälkeen. Lisäkauppahinnan rakenne tukee tätä, sillä enintään 60 miljoonan dollarin lisäerä maksetaan vain, jos liiketoiminta yltää sille asetettuihin tavoitteisiin vuoteen 2028 mennessä.

Sijoittajan kannalta kauppa on kahtalainen. Numeroina se on pieni eikä muuta kuluvan vuoden kuvaa. Strategisesti se on kuitenkin merkittävä, sillä se siirtää Xweatherin painopistettä kohti korkeakatteista ohjelmisto- ja dataliiketoimintaa, jota Vaisala on tietoisesti kasvattanut.

Lisäkauppahinnan ehdot pitävät perustajat kiinni yhtiössä vuoteen 2028 saakka. Sen jälkeen selviää, kuinka syvälle Atmon osaaminen on todella juurtunut Vaisalaan.

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