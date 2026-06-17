Sähköautomarkkina kasvaa taas, mutta repeää kolmeen suuntaan

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Maailman sähköautomyynti ylsi toukokuussa 1,8 miljoonaan yksikköön, kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja seitsemän prosenttia enemmän kuin huhtikuussa. Luku on peräisin akku- ja sähköautoketjuun erikoistuneen Benchmark Mineral Intelligencen maanantaina julkaisemasta katsauksesta, ja se nostaa alkuvuoden kertymän 7,5 miljoonaan autoon.

Kyseessä on kolmas perättäinen vuosikasvun kuukausi heikon alkuvuoden jälkeen.

Sähköautojen markkina on kuitenkin hajonnut alueellisesti tavalla, jollaista sähköistymisen vuosina ei ole nähty.

Sijoittajan kannalta olennainen kysymys ei enää ole, kasvaako markkina, vaan minne arvo siirtyy sen sisällä.

Eurooppa on noussut kysynnän moottoriksi. Euroopan autonvalmistajien järjestön ACEAn mukaan täyssähköautojen eli pelkällä akulla kulkevien mallien rekisteröinnit kasvoivat EU:ssa huhtikuussa 37,7 prosenttia ja ylittivät 200 000 auton rajan. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laajemmilla Euroopan markkinoilla rekisteröitiin 723 704 täyssähköautoa, mikä on 26,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Niiden markkinaosuus kipusi 20,6 prosenttiin.

Saksa, Britannia ja Ranska vastasivat yli puolesta Euroopan myynnistä, ja yksin Saksassa kasvua kertyi 41,3 prosenttia. Vetureina ovat toimineet tiukentuvat hiilidioksidipäästörajat, jotka pakottavat valmistajat myymään yhä enemmän sähköautoja sakkojen välttämiseksi, sekä yhä korkealla pysyttelevät polttoaineen hinnat.

Polttoaineen hinta ei ole sivuseikka. Lähi-idän sota ja Hormuzinsalmen liikenteen tyrehtyminen ajoivat raakaöljyn keväällä hetkellisesti lähelle 120:tä dollaria barrelilta, ja Maailmanpankin mukaan energian hinnat nousevat tänä vuonna 24 prosenttia.

Eurooppalainen bensiini on yhä noin 12 prosenttia kalliimpaa kuin ennen helmikuun iskuja, mikä parantaa sähköauton laskennallista kilpailukykyä polttomoottoriautoon nähden.

Suomessa pumppuhinnat ovat Euroopan korkeimpia.

Euroopan kysyntäpiikki ei valu vanhojen suosikkien laariin. Kiinalainen BYD ohitti Teslan maanosan markkinoilla jo viime keväänä ja on kasvattanut etumatkaansa kuukausi kuukaudelta. Teslan rekisteröinnit ovat samaan aikaan painuneet alaspäin, ja yhtiön eurooppalainen myynti supistui alkuvuonna 28 prosenttia. Maanosan sähköistyminen hyödyttää siis ennen muuta tulokasta, ei haastettua markkinajohtajaa.

Kiinan laskuluku kätkee ennätyksen

Kiinassa uuden energian autojen vähittäismyynti jäi toukokuussa 950 000 yksikköön, mikä on 7,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tieto tulee maan henkilöautoyhdistykseltä CPCA:lta. Uuden energian autoiksi Kiina laskee sekä täyssähköautot että ladattavat hybridit.

Pinnan alla tarina on toinen. Näiden autojen osuus kaikista myydyistä uusista autoista nousi ennätykselliseen 63 prosenttiin. Supistuva ei siis ole sähköauton kysyntä vaan Kiinan koko autokauppa. Taustalla vaikuttavat vuodenvaihteessa käyttöön otettu sähköautojen hankintavero ja aiempaa niukempi romutuspalkkiojärjestelmä.

Kotimarkkinan hyytyessä kiinalaisvalmistajat ovat kääntäneet katseensa ulkomaille. Uuden energian autojen vienti kasvoi toukokuussa 113 prosenttia ja vastasi ennätykselliset 54 prosenttia kaikesta henkilöautoviennistä. Tammi-huhtikuussa Kiinasta vietiin lähes 1,4 miljoonaa sähköautoa, yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Suuri osa tästä vyörystä päätyy Eurooppaan, mikä selittää BYD:n nousun maanosassa.

Tesla puolestaan piti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä globaalin täyssähköautokärjen yli 358 000 toimitetulla autolla BYD:n 310 000 vastaan, mutta saavutusta varjostivat varastoon jäänyt tuotanto ja Euroopan myynnin notkahdus.

Elon Musk on suunnannut yhtiön kasvulupaukset robottitakseihin ja itseohjautuvuuteen samalla, kun ydinliiketoiminta osoittaa kysynnän kattoa tärkeimmillä markkinoilla.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan kiinalaisvalmistajat tuottivat viime vuonna 60 prosenttia maailman sähköautoista, ja maa vastasi yli 80 prosentista akkukennojen valmistuksesta.

Tullit hidastavat vyöryä vain osin, sillä Meksikon alkuvuonna asettaman 50 prosentin tullin alle kiinalaiset ehtivät täyttää markkinan ennen sen voimaantuloa.

Yhdysvallat putosi kelkasta

Yhdysvallat painaa globaalia lukua alaspäin. Cox Automotiven Kelley Blue Book -aineiston mukaan amerikkalaiset ostivat alkuvuonna 27 prosenttia vähemmän sähköautoja kuin vuotta aiemmin. Pudotus ei ole sattumaa, sillä liittovaltion 7 500 dollarin verovähennys ajettiin alas syyskuussa 2025.

Verovähennyksen poistuminen näkyi suoraan markkinaosuudessa, joka putosi alkuvuonna 5,8 prosenttiin. Vielä kaksi neljännestä aiemmin osuus oli huipussaan 10,6 prosentissa.

Tukien lakkauttaminen ei jäänyt ainoaksi muutokseksi. Polttoainetalouden sakkojen tosiasiallinen nollaaminen on poistanut valmistajilta kannustimen työntää sähköautoja markkinoille, varsinkin kun hybridit tuottavat yhä paremmin. Amerikkalainen sähköautomarkkina on siten politiikan tekemä notkahdus, ei kysynnän romahdus.

Politiikan tekemä lasku on myös palautettavissa. IEA muistuttaa, että ennen verovähennyksen päättymistä sähköauton osuus pysytteli Yhdysvalloissa vakaasti lähellä 10 prosentin osuutta. Jos tuki vakautuu, markkina voi toipua yhtä nopeasti kuin se hyytyi.

Kaivosyhtiöt hyötyvät

Sähköautojen alueellinen draama on osin peittänyt sen, mihin pääomat ovat tänä vuonna oikeasti virrannut. Akkumetallit ovat nousseet vuoden yllättäjäksi. Litiumhydroksidin futuurihinta on noussut vuoden alusta 86 prosenttia ja ylittänyt 20 000 dollaria tonnilta ensimmäistä kertaa sitten loppuvuoden 2023. Litiumkarbonaatin spot-hinta lähes kaksinkertaistui alkuvuonna noin 26 000 dollariin tonnilta.

Nousu on tarjontavetoinen, ei kysynnän ansiota. Käännekohta oli kiinalaisen akkujätti CATL:n päätös keskeyttää tuotanto jättimäisellä Jianxiawon kaivoksellaan elokuussa 2025 louhintaluvan umpeuduttua. Helmikuussa 2026 Zimbabwe rajoitti raaka-aineidensa vientiä, mikä kiristi tarjontaa entisestään.

Hinnan nousu on jakanut akkuketjun voittajiin ja häviäjiin. Kaivosyhtiöt kuten Tianqi Lithium ja Ganfeng Lithium ovat kääntyneet takaisin voitollisiksi rajujen tulosheilahdusten saattelemana, kun taas jalostuksen ja kennovalmistuksen marginaaleja korkeat raaka-ainehinnat puristavat.

Sama ilmiö, joka rokottaa autonvalmistajan katetta, voi olla kaivosyhtiön pelastus.

Tosin useat analyytikot pitävät rallia perustekijöitä nopeampana, ja alkuvuoden vaisut sähköautoluvut ovat hillinneet odotuksia. Litiumin hinta on historiallisesti heilunut rajusti, ja spekulatiivisen kaupankäynnin laannuttua liikkeet voivat olla molempiin suuntiin jyrkkiä.

Kaksi muuttujaa ratkaisee loppuvuoden

IEA arvioi toukokuisessa katsauksessaan, että koko vuoden sähköautomyynti yltää 23 miljoonaan autoon, mikä vastaisi noin 28 prosenttia kaikista uusista autoista. Eurooppa oli viraston mukaan suurista markkinoista nopein kasvaja jo viime vuonna, kun sähköautomyynti lisääntyi yli 30 prosenttia.

Loppuvuoden suunta riippuu kahdesta tekijästä. Yhdysvalloissa ratkaisevaa on, vakautuuko politiikka tukien poiston jäljiltä. Kiinassa kysymys kuuluu, toipuuko kotimainen kulutus nykyisestä notkahduksestaan vai jatkuuko viennin paine.

Kolmas, vähemmän puhuttu muuttuja on öljyn hinta. Niin kauan kuin Hormuzinsalmen liikenne takkuaa ja bensiini pysyy kalliina, sähköauton käyttökustannusetu houkuttaa eurooppalaisia ostajia. Salmen avautuminen ja öljyn hinnan lasku kaventaisivat tätä etua nopeasti.

Sijoittajan katse siirtyy siksi pois pelkästä myyntiluvusta. Olennaisempaa on, kuinka kauan kiinalaisten vientivyöry jatkuu ennen kuin eurooppalaiset vastaavat.

Volkswagen tuo markkinoille uuden sähköautoalustansa, Renault on keskittänyt sähköautotoimintansa erilliseen yksikköön ja Stellantis lupaa alle 50 000 euron sähkömalleja.

Jos nämä hankkeet osuvat maaliin samaan aikaan, kun ylikapasiteetti uhkaa kärjistyä hintasodaksi, toukokuun vaatimaton kolmen prosentin kasvu näyttäytyy jälkikäteen vasta lämmittelynä.