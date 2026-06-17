Massiivinen sijoitushuijaus paljastui: Uhri menetti 25 miljoonaa euroa

Sisä-Suomen poliisilaitoksella toimiva valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö selvittää rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suurta sijoituspetosta.

Tapausta tutkitaan törkeänä petoksena, ja arvioitu rikosvahinko on noin 25 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee, että petoksella on yksi eteläsuomalainen uhri.

Esitutkinta käynnistyi toukokuussa, kun uhri oli tehnyt rikosilmoituksen. Epäillyt rikokset olivat tapahtuneet jo joitakin kuukausia aiemmin.

Rahojen mittakaava tekee tapauksesta harvinaisen myös petosrikosten joukossa.

Yhteydenotto tuli uhrille sosiaalisen median kautta. Häneen otti yhteyttä henkilö, joka esiintyi sijoituspalveluntarjoajan edustajana ja kertoi verkossa toimivasta sijoituspalvelusta. Uhria neuvottiin avaamaan palveluun tili.

Erehdyttämisen seurauksena uhri siirsi alustalle varoja. Poliisi epäilee, että koko sijoitusalusta oli luotu yksinomaan rikollista toimintaa varten.

Tutkinnasta poliisi kertoo julkisuuteen sen yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi ja siksi, että tiedottaminen voi ehkäistä uusia rikoksia. Tiedotteessa muistutetaan, että sijoituspetoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa, aiemmasta sijoituskokemuksesta huolimatta.

”Tämä valitettava tapaus kuvastaa hyvin sitä, kuinka tarkkana verkkovälitteisessä sijoitustoiminnassa tulee olla”, toteaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikön johtaja, rikosylikomisario Sakari Tuominen.

Yksittäinen tapaus liittyy poliisin mukaan laajempaan sijoituspetosten rikosilmiöön. Vakuuttavan näköiset mutta tekaistut sijoitusalustat ovat siinä toistuva piirre.

Alusta toimi aluksi moitteettomasti

Sijoituspetoksissa luottamus rakennetaan vaiheittain. Tässäkin tapauksessa alusta toimi alkuun aivan tavanomaisen sijoitusalustan tavoin, ja uhri onnistui kotiuttamaan osan sijoituksistaan. Onnistuneet nostot vahvistivat luottamusta palveluun.

Kaava on poliisille tuttu. Tyypillisesti kohde houkutellaan mukaan pienellä alkusijoituksella, minkä jälkeen niin sanottu sijoitusneuvoja esittää erilaisia syitä siirtää lisää rahaa. Voitot näyttävät kasvavan ruudulla, mutta varojen kotiuttaminen ei lopulta enää onnistu.

Houkuttelu voi tapahtua esimerkiksi tunnettuna liikemiehenä esiintyen tai luotettavan oloisessa valejulkaisussa mainostaen.

Uhria saatetaan myös pyytää tunnistautumaan henkilöllisyystodistuksen kopiolla tai asentamaan koneelleen toimintaa muka helpottavia ohjelmia, joiden todellinen tarkoitus on antaa rikollisille pääsy laitteeseen.

Verkossa toimivat valealustat voivat vaikuttaa hyvinkin vakuuttavilta, poliisi huomauttaa. Juuri uskottavuus tekee näistä huijauksista vaarallisia myös kokeneille sijoittajille.

Nopeimmin kasvava rikollisuuden muoto

Poliisin arvion mukaan petosrikollisuus on tällä hetkellä nopeimmin kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Sijoitushuijausten yleistyminen näkyy huijauksiin liittyvien yhteydenottojen määrän kasvuna.

Sijoitushuijausten ja niiden yritysten määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana sekä Suomessa että kansainvälisesti, kertoo puolestaan Finanssivalvonta (Fiva).

”Sosiaalisen median hyödyntäminen sijoitushuijauksissa on lisääntynyt merkittävästi. Siellä saatetaan mainostaa erilaisia chat-ryhmiä, joissa annetaan sijoitusvinkkejä ja markkinoinnin houkuttelevuutta lisätään esimerkiksi käyttämällä luvatta pääomamarkkinoilla tunnettujen henkilöiden tai toimijoiden nimiä ja kuvia”, Fivan toimistopäällikkö Marko Hovi kertoo.

Fiva kehottaa sijoittajia varovaisuuteen erityisesti, jos heitä lähestytään odottamattomilla sijoitustarjouksilla tai -vinkeillä. Sosiaalisen median hyödyntäminen sijoitushuijauksissa on lisääntynyt merkittävästi.

Sijoittajan on aina syytä varmistaa Finanssivalvonnan verkkosivuilta palveluntarjoajan toimilupa tai ilmoitus, tai mikäli kyseessä on ulkomainen palveluntarjoaja, vaihtoehtoisesti kyseisen valtion valvojan verkkosivuilta.

Rikollisuus myös monipuolistuu ja kansainvälistyy. Teknologian kehittyminen on tuonut markkinoille tietoverkkoavusteisten petosten mahdollistajia, mikä on tehnyt rikosten toteuttamisesta aiempaa helpompaa ja laajamittaisempaa.

Petoksen uhriksi joutumista ei poliisin mukaan pidä hävetä eikä salailla. Asiasta on aina tehtävä rikosilmoitus, sillä se on edellytys tutkinnalle ja voi osaltaan auttaa estämään uusia rikoksia.