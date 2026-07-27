Bitcoin-louhijoiden sähkö virtaa nyt tekoälylle

Louhinnan vaikeustaso laski viikonloppuna 0,74 prosenttia lohkossa 959 616. Kyseessä oli vuoden viidestoista säätö ja niistä yhdeksäs alaspäin. Tammikuun 8. päivän huipusta 146,47 biljoonasta vaikeustaso on valunut noin 14 prosenttia. Aiheesta kertoo Bitcoin.com-sivusto.

Heinäkuun 11. päivänä vaikeustaso putosi viisi prosenttia 127,17 biljoonaan, vuoden kolmanneksi matalimpaan lukemaan.

Käytännössä bitcoin-louhinta on kilpailu, jossa erikoislaitteet arpovat satunnaislukuja etsien sellaista, joka kelpaa seuraavan lohkon sinetiksi. Ensimmäisenä osuvan koneen omistaja kirjaa lohkon ketjuun ja saa siitä siirtomaksut sekä 3,125 uutta bitcoinia. Koko verkko arpoo noin 908 triljoonaa kertaa sekunnissa.

Pohjimmiltaan kyse on sähkön muuntamisesta bitcoiniksi.

Vaikeustaso määrää, kuinka harvinainen kelpaava luku on. Verkko vertaa 2 016 lohkon eli noin kahden viikon välein toteutunutta louhinta-aikaa 20 160 minuutin tavoitteeseen ja kiristää tai löysää vaatimusta niin, että lohkoväli palaa kymmeneen minuuttiin.

Kun vaikeustaso laskee, verkkoon jäänyt laskentateho saa aiempaa suuremman osuuden samasta lohkopalkkiosta.

Vaikka alhaisempi vaikeustaso parantaa verkkoon jääneiden louhijoiden kannattavuutta, se ei riitä kompensoimaan rakenteellisia tekijöitä, jotka ohjaavat toimijoita suuntaamaan sähkökapasiteettinsa tuottoisampiin käyttökohteisiin.

MARA Holdingsin toimitusjohtaja Fred Thiel kertoo, että tekoälydatakeskukset tuottavat enemmän liikevaihtoa sähköyksikköä kohden kuin bitcoinin louhinta.

Anthropic vuokrasi kampuksen 20 vuodeksi

Heinäkuun 6. päivänä TeraWulf kertoi solmineensa 20 vuoden vuokrasopimuksen tekoäly-yhtiö Anthropicin kanssa Hawesvillen kampuksesta Kentuckyssa. Sopimus kattaa noin 401 megawattia kriittistä IT-kuormaa eli konesalin laitteiden käytettävissä olevaa tehoa, ja siitä odotetaan kertyvän vuokratuloa noin 19 miljardia dollaria.

”Anthropicin vuokrasopimus vahvistaa strategiamme ja luo pitkäkestoisen tulovirran yhden maailman johtavan tekoäly-yhtiön kanssa”, toimitusjohtaja Paul Prager sanoi. Ensimmäinen kapasiteetti on määrä ottaa käyttöön vuoden 2027 jälkipuoliskolla ja koko kampus alkuvuodesta 2028.

Kaksi viikkoa myöhemmin Hut 8 ilmoitti vuokranneensa Texasin Beacon Point -kampukseltaan toiset 352 megawattia samalle korkean luottoluokituksen vuokralaiselle. Viisitoistavuotisen sopimuksen perusarvo on 9,8 miljardia dollaria, ja kampuksen sopimusarvo nousi 19,6 miljardiin.

Yhtiön koko tekoälysalkussa on nyt 949 megawattia sopimuskapasiteettia ja 26,6 miljardin dollarin sopimusarvo. Toisen vaiheen ensimmäinen konesali on kuitenkin määrä luovuttaa vasta vuoden 2028 toisella neljänneksellä.

MARA Holdings valitsi toisen reitin ja perusti helmikuussa yhteisyrityksen kiinteistösijoittaja Starwood Capitalin kanssa. Tavoitteena on muuntaa olemassa olevia louhintakohteita tekoälykapasiteetiksi, aluksi noin gigawatin verran ja pidemmällä aikavälillä yli 2,5 gigawattia. Yhtiö on ristinyt siirtymämallinsa mullet-konesaleiksi, joissa louhinta jatkuu vanhalla raudalla samalla kun osa tiloista muutetaan tekoälykuormille.

Laskelma näkyy MARAn omissa luvuissa. Ostosähkön hinta yhtä louhittua bitcoinia kohti oli ensimmäisellä neljänneksellä 40 047 dollaria, ja kesäkuun lopussa bitcoinilla käytiin alle 58 000 dollarin.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 18 prosenttia 174,6 miljoonaan dollariin ja nettotappioksi kirjattiin 1,3 miljardia. Tappiosta noin miljardi tuli bitcoin-varannon arvonalennuksesta, ei louhinnan operatiivisesta kannattavuudesta.

Sijoittaja ostaa nyt megawatteja

Osakemarkkinoilla muutos on jo hinnoiteltu. Investointipankki Jefferies aloitti toukokuussa seurannan viidestä entisestä louhijasta, joiden kurssit olivat nousseet vuoden alusta 45–135 prosenttia. Bitcoin itse on laskenut tammikuusta noin neljänneksen.

Sijoittaja ei enää osta bitcoinin hintakehitystä vipuvarrella, vaan sopimuskantaa, vuokralaisen luottoluokitusta ja verkkoyhtiön liittymissopimusta. Arvostuslogiikka on siirtynyt lähemmäs kiinteistö- ja infrasijoittamista.

Samalla riski on siirtynyt rakennustyömaalle. VanEckin kesäkuisen arvion mukaan alan lähivuosien rahoitusvaje on noin 50 miljardia dollaria ja pitkän aikavälin pääomatarve jopa 221 miljardia. Vuokratusta tekoälykapasiteetista oli tuolloin toimitettu vasta noin neljännes.

Analyysipalvelu Blocksbridge on kiinnittänyt huomiota siihen, että TeraWulfin, Riot Platformsin, Core Scientificin ja Cipher Miningin johtoon kuuluvat ovat myyneet osakkeitaan. Kaupat on tehty ennalta sovittujen ohjelmien mukaisesti.

Sijoittajan kannalta olennaisin yksityiskohta on aikataulu. Vuokratulot alkavat juosta pääosin vasta vuosina 2027 ja 2028, kun taas louhinnan tuotot kutistuvat jo nyt.

Vaikeustason ennusteet ovat heittäneet pahasti

Viikonlopun säätö osoitti, miten epävarmoja ennakkoarviot ovat. Vielä muutamaa päivää aiemmin osa alan seuraajista odotti jopa 16 prosentin kevennystä, mutta laskentatehon palattua verkkoon säädöksi jäi alle prosentti.

Heiluntaa on riittänyt koko vuoden. Helmikuun 7. päivänä vaikeustaso putosi 11,16 prosenttia sen jälkeen, kun talvimyrsky pakotti yhdysvaltalaislouhijat sammuttamaan laitteitaan, ja kaksitoista päivää myöhemmin se nousi 14,7 prosenttia.

Kesäkuun 13. päivänä tuli 10,09 prosentin pudotus, kesäkuun 26. päivänä 7,15 prosentin nousu ja heinäkuun 11. päivänä viiden prosentin lasku. Säädön keskimääräinen itseisarvo on tänä vuonna ollut noin kuusi prosenttiyksikköä, vaikka tavanomaisesti liikutaan yksinumeroisen luvun alalaidassa.

Vaikeustason merkitys jää silti toissijaiseksi bitcoinin hintaan nähden. Kurssi on tullut lokakuun 2025 huipusta noin 126 000 dollarista kuudenkymmenen tuhannen dollarin tuntumaan, ja kesäkuussa yhdysvaltalaisista bitcoin-rahastoista virtasi ulos noin 4,5 miljardia dollaria.

Louhijoiden tulopuolta odottaa lisäksi seuraava puolittuminen vuonna 2028. Silloin lohkopalkkio putoaa 3,125 bitcoinista 1,5625 bitcoiniin, eli sama sähkömäärä tuottaa yhtäkkiä puolet vähemmän.

Seuraava säätö osuu arvioiden mukaan elokuun 11. päivän tienoille. CoinWarzin laskuri ennakoi noin 14 prosentin kevennystä, mutta heinäkuun lopun perusteella luku kannattaa lukea vasta lohkosta 961 632.