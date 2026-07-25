Dave Ramseyn vaurastumisoppi on karu

Syyskuun 23. päivänä 1988 Dave Ramsey haki henkilökohtaista konkurssia. Samana päivänä sheriffin oli määrä hakea perheen huonekalut yhden lukuisista velkomuskanteista maksuksi, tyttären pinnasänky mukaan lukien.

Konkurssihakemus roikkuu nykyään kehystettynä Ramsey Solutionsin pääkonttorin seinällä Franklinissa Tennesseessä. Se on yhtiön perustajan tarinan kulmakivi ja samalla hänen tehokkain yksittäinen myyntiargumenttinsa.

Tie konkurssiin kulki kiinteistöbisneksen kautta. Maryvillessä Tennesseessä vuonna 1960 syntynyt Ramsey perusti ensimmäisen yrityksensä 12-vuotiaana leikkaamalla nurmikoita, hankki myöhemmin kiinteistönvälittäjän lisenssin ja oli 26-vuotiaana kasannut yli neljän miljoonan dollarin kiinteistösalkun.

Salkku oli rakennettu velalla. Vuoden 1986 verouudistus muutti kiinteistösijoittamisen ehtoja, pankit vaativat 1,2 miljoonan dollarin lainat takaisin 90 päivässä, ja kahden ja puolen vuoden taistelun jälkeen 28-vuotias Ramsey oli menettänyt kaiken.

Uudelleenrakennus alkoi seurakunnan talousneuvonnasta. Ramsey perusti Lampo Groupin vuonna 1991, kustansi itse esikoiskirjansa Financial Peace seuraavana vuonna ja aloitti radio-ohjelman The Money Game, josta kasvoi The Ramsey Show. Financial Peace University -kurssi käynnistyi 1994.

Tänään yhtiössä työskentelee yli tuhat ihmistä ja liikevaihto on noin 250 miljoonaa dollaria vuodessa, kertoo Ramsey itse viime vuonna ilmestyneessä yrittäjyyskirjassaan Build a Business You Love. Vuoden 2003 The Total Money Makeover on myynyt yli yhdeksän miljoonaa kappaletta, ollut bestseller-listoilla yli tuhat viikkoa ja myy yhä noin 400 000 kappaletta vuodessa.

Ramseyn radio-ohjelmaa kuuntelee yhtiön oman ilmoituksen mukaan yli 20 miljoonaa ihmistä viikossa yli 600 asemalla.

Velan tappaminen on Ramseyn järjestelmässä ensimmäinen ja ehdoton vaihe

Ramseyn koko oppirakennelma mahtuu seitsemään vaiheeseen, joita hän kutsuu vauvanaskeliksi. Ne on tarkoitettu suoritettaviksi järjestyksessä, ei rinnakkain.

Ensin kerätään tuhannen dollarin puskuri. Sitten maksetaan pois kaikki muut velat paitsi asuntolaina, minkä jälkeen puskuri kasvatetaan kolmen tai kuuden kuukauden menoja vastaavaksi.

Vasta tämän jälkeen alkaa varsinainen vaurastuminen: 15 prosenttia bruttotuloista eläkesijoituksiin, säästäminen lasten opintoihin, asuntolainan ennenaikainen poismaksu ja lopulta varallisuuden kasvattaminen ja lahjoittaminen.

Velanmaksun järjestys on Ramseyn tunnetuin ja kiistellyin yksityiskohta. Hänen lumipallomenetelmässään velat maksetaan pienimmästä suurimpaan saldon mukaan, korosta välittämättä, koska ensimmäinen kokonaan kuitattu lasku tuottaa onnistumisen tunteen.

Matemaatikko valitsisi toisin. Korkeimman koron velan maksaminen ensin säästää aina enemmän korkomenoja, ja tyypillisellä kulutusluottokannalla ero on satoja tai muutamia tuhansia dollareita.

Käyttäytymistieteellinen aineisto puoltaa silti Ramseyta. Northwesternin Kellogg School of Managementin tutkijat havaitsivat noin 6 000 luottokorttiasiakkaan aineistossa, että pieniin saldoihin ensin tarttuneet pääsivät todennäköisemmin eroon koko velkataakastaan, vaikka valinta ei ollut taloudellisesti optimaalinen.

Luottopisteet ovat Ramseyn mielestä velkarakkauden mittari

Ramsey tiivistää oman menetelmänsä logiikan yhteen lauseeseen, joka on The Total Money Makeoverin avaussivuilta: henkilökohtainen talous on 80-prosenttisesti käyttäytymistä ja vain 20-prosenttisesti tietoa.

Siitä seuraa suhtautuminen luottotietoihin. ”Kuulkaa tämä selvästi: luottopisteet eivät ole taloudellisen menestyksen mittari. Ne perustuvat sataprosenttisesti velkaan”, Ramsey kirjoitti sosiaalisessa mediassa ja kutsui FICO-pisteitä velkarakkauden mittariksi.

Kanta on äärimmäinen. Luotonantajat käyttävät pisteitä hinnoittelun perusteena, ja pisteettömän hakijan asuntolaina on Yhdysvalloissa selvästi hankalampi järjestää kuin hyväpisteisen.

Asumiseen Ramsey antaa numeeriset rajat. Asuntolainan tulisi olla 15 vuoden kiinteäkorkoinen ja kuukausierän enintään 25 prosenttia käteen jäävistä tuloista.

Sääntö on tiukka nykyisillä hinnoilla. Yhdysvaltain keskimääräisen noin 350 000 dollarin asunnon 15 vuoden laina tarkoittaisi lähes 3 000 dollarin kuukausierää, mikä edellyttäisi Ramseyn rajalla noin 190 000 dollarin vuosituloja eli ylintä kuutta prosenttia tulonsaajista.

Velattoman asunnon merkitys on Ramseylle myös symbolinen. Hänen mukaansa maksettu asuntolaina on syrjäyttänyt BMW:n valitun statussymbolin paikalta.

Viisitoista prosenttia bruttotuloista jaetaan neljään rahastoluokkaan

Neljännessä vaiheessa Ramsey ohjaa sijoittamaan 15 prosenttia kotitalouden bruttotuloista eläkesäästämiseen. Järjestys on hänen mukaansa yksinkertainen: ensin työnantajan 401(k)-järjestelyyn siihen asti kuin työnantaja maksaa vastinrahaa, sitten Roth IRA -tilille ja tarvittaessa takaisin työeläketilille.

401(k) on yhdysvaltalainen työnantajan kautta järjestetty eläkesäästötili. Idea on se, että työntekijä ohjaa osan palkastaan tilille jo ennen kuin raha tulee tilille asti, ja varat sijoitetaan työnantajan valitsemasta valikoimasta, tyypillisesti rahastoihin. Perinteisessä versiossa maksut ovat verovähennyskelpoisia ja vero maksetaan vasta nostovaiheessa. Roth-versiossa päinvastoin maksut peritään verotetusta palkasta, mutta nostot ovat verottomia.

Rahastovalinnassa Ramsey suosittelee jakamaan varat tasan neljään osakerahastoluokkaan: kasvu, kasvu ja tuotto, aggressiivinen kasvu sekä kansainväliset rahastot. Hän on kertonut jakavansa myös oman 401(k)-tilinsä samalla 25 prosentin painolla.

Luokittelu ei vastaa alan vakiintunutta terminologiaa, ja käytännössä se kääntyy suunnilleen suurten, keskisuurten ja pienten yhtiöiden rahastoiksi sekä Yhdysvaltain ulkopuolisiksi rahastoiksi. Ramsey ei nimeä yksittäisiä rahastoja vaan ohjaa kuulijat SmartVestor-verkoston neuvonantajille.

Tähän kohdistuu jatkuvaa kritiikkiä. Ramsey suosii aktiivisesti hoidettuja, usein merkintäpalkkiollisia rahastoja passiivisten indeksirahastojen sijaan, ja SmartVestor-ammattilaiset maksavat päästäkseen verkostoon. Yhtiö kertoo tämän itse verkkosivuillaan: se on maksettu, ei-asiakassuhteinen suosittelija.

Sijoitusfilosofian ydin on silti banaali ja toimiva. Ramsey ei ajoita markkinaa, ei osta yksittäisiä osakkeita eikä myy laskuissa, vaan maksaa kuukausittain samaa summaa samoihin rahastoihin vuosikymmenestä toiseen.

Kahdeksan prosentin nostosääntö sai ammattilaiset raivostumaan

Kiistanalaisin osa Ramseyn oppia koskee eläkeaikaa. Hän on kehottanut nostamaan salkusta kahdeksan prosenttia vuodessa, kun alan vakiintunut nyrkkisääntö on ollut neljä prosenttia.

Perustelu on aritmeettinen. Ramseyn mukaan hyvät osakerahastot tuottavat pitkällä aikavälillä noin 12 prosenttia vuodessa, ja kun inflaatiolle varataan neljä prosenttia, jäljelle jää kahdeksan.

Kun oman yhtiön talousvaikuttaja George Kamel puolusti kolmen prosentin nostoa, Ramsey vastasi suorassa lähetyksessä poikkeuksellisen kärkevästi. ”En tiedä, mitä hittoa George tekee kolmen prosentin nostoprosentilla, koska se on täysin väärin. Se on naurettavaa”, hän sanoi.

Vastaanotto alalla oli murskaava. Sijoitusneuvoja Ric Edelmanin mukaan Ramseyn nostostrategiaa noudattava on tuhon oma, ja kirjailija Rob Berger huomautti, että Yhdysvaltain osakemarkkinan vuotuinen kasvutuotto oli 1972–2023 noin 10,25 prosenttia, ei 12:ta.

Menetelmällinen virhe on tuottojen järjestyksessä. Keskimääräinen tuotto ei kerro, missä järjestyksessä hyvät ja huonot vuodet osuvat kohdalle, ja eläkkeelle jäävälle nostajalle juuri järjestys ratkaisee. Morningstarin joulukuussa 2025 julkaisemassa laskelmassa turvallinen aloitusnosto oli 3,9 prosenttia, jos salkun halutaan kestävän 30 vuotta 90 prosentin todennäköisyydellä.

Kymmenentuhannen miljonäärin otos tukee Ramseyn viestiä

Ramseyn vaurastumisopin tilastollinen selkäranka on Ramsey Solutionsin oma miljonääritutkimus, johon vastasi yli 10 000 yhdysvaltalaista miljonääriä loppuvuodesta 2017 alkuvuoteen 2018.

Tulokset sopivat viestiin hyvin. Vastaajista 79 prosenttia ei ollut saanut lainkaan perintöä, ja miljoonan dollarin tai sitä suuremman perinnön oli saanut vain kolme prosenttia. Kahdeksan kymmenestä tuli keski- tai pienituloisesta perheestä.

Palkkataso yllättää. Vain 31 prosenttia ansaitsi urallaan keskimäärin yli 100 000 dollaria vuodessa, ja kolmasosa ei yltänyt kuusinumeroisiin tuloihin kertaakaan minään työvuotenaan. Yleisimmät ammatit olivat insinööri, kirjanpitäjä, opettaja, esihenkilö ja juristi.

Sijoituskäyttäytyminen oli tylsää. Kahdeksan kymmenestä sijoitti työnantajansa 401(k)-järjestelyyn, kolme neljästä myös sen ulkopuolelle, ja 67 prosentilla oli velaton asunto, jonka maksamiseen oli kulunut keskimäärin 11,2 vuotta. Kirjassaan Baby Steps Millionaires Ramsey arvioi tien ensimmäiseen miljoonaan kestäneen keskimäärin 17 vuotta.

Otos ansaitsee kuitenkin varauksen. Vastaajat kerättiin osin Ramsey Solutionsin omasta tutkimuspaneelista, eli joukossa on hänen omia kuulijoitaan, ja kyseessä on itsevalikoitunut näyte onnistuneista. Se kertoo, millaisia menestyneet miljonäärit ovat, mutta ei sitä, kuinka moni samoja neuvoja noudattanut ei päässyt perille.

Neuvojen ympärillä käydään myös oikeutta

Brändin ympärillä on käynnissä useita oikeusprosesseja. Seitsemäntoista entistä kuulijaa nosti vuonna 2023 Washingtonin osavaltiossa 150 miljoonan dollarin ryhmäkanteen, jonka mukaan Ramsey markkinoi ohjelmassaan lomaosakkeiden irtisanomispalvelua myynyttä Timeshare Exit Teamia, joka keräsi asiakkailta yli 200 miljoonaa dollaria mutta jätti lupauksensa täyttämättä.

Ramsey ja Lampo Group ovat kiistäneet vastuunsa. Tuomari hylkäsi perusteettoman edun palautusta koskevan vaatimuksen lokakuussa 2023, mutta kanne itsessään sai edetä.

Työsuhdekiistoja on useita. Videoeditoija Brad Amos väitti tulleensa irtisanotuksi, koska hän ei alistunut yhtiön uskonnollisesti perusteltuun koronalinjaan, ja liittovaltion valitustuomioistuin herätti kanteen henkiin vuonna 2024. Toisessa tapauksessa Caitlin O’Connor kertoo menettäneensä työnsä tultuaan raskaaksi naimattomana, mikä rikkoi yhtiön ”vanhurskaan elämän” ohjeistusta.

Markkinointiviesteistä yhtiö sopi erikseen. Lampo Group sitoutui maksamaan noin 1,1 miljoonaa dollaria ryhmäkanteessa, jonka mukaan se lähetti tekstiviestimainontaa kuluttajille, jotka olivat kieltäytyneet niistä.

Suomalaiselle lukijalle Ramseyn järjestelmästä siirtyy sellaisenaan vain osa. Budjetointi, kulutusluoton välttäminen ja automatisoitu kuukausisijoittaminen toimivat missä tahansa, mutta 401(k)-vastinrahaa, Roth IRA -tiliä tai 529-opintotiliä ei Suomessa ole, eivätkä 12 prosentin tuotto-oletus ja kahdeksan prosentin nostosääntö kestä lähempää tarkastelua kummassakaan maassa.

Ramsey täyttää syyskuussa 66 vuotta, ja yhtiön ylimmässä johdossa työskentelee hänen poikansa Daniel Ramsey. Lomaosakekanne on yhä auki, ja sen keskeisin avoin kysymys on, siirretäänkö entisten kuulijoiden vaatimukset välimiesmenettelyyn vai käsitelläänkö ne oikeussalissa.

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