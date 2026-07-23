Burundi on maailman köyhin maa – syitä on monia

Burundissa syntyy asukasta kohti alle kolmen dollarin edestä tuotantoa päivässä. Peltoa, sähköä ja satamayhteyttä on niukasti.

Kansainvälisen valuuttarahaston World Economic Outlook -tietokanta arvioi huhtikuussa 2026 Burundin bruttokansantuotteeksi 1 031 dollaria asukasta kohti. Luku on korjattu ostovoimapariteetilla, ja se on koko aineiston alin.

Toiseksi köyhimmäksi asettuu Keski-Afrikan tasavalta 1 468 dollarilla ja kolmanneksi Etelä-Sudan 1 540 dollarilla. Listan toisessa päässä Singaporen luku on noin 174 000 ja Suomen lähes 69 000 kansainvälistä dollaria.

Maailman keskiarvoksi IMF laskee 25 591 dollaria. Burundi yltää siitä vajaaseen neljään prosenttiin.

Ostovoimapariteetti tarkoittaa hintatasoerojen huomioon ottamista. Nimellinen bruttokansantuote muunnetaan dollareiksi markkinakurssilla, jolloin tulos kertoo tuotoksen arvon maailmanmarkkinoilla mutta ei sitä, mitä rahalla saa kotimaassa.

Ostovoimakorjatussa laskelmassa kansantalouden tuotos hinnoitellaan uudelleen yhteisellä hyödykekorilla. Tulos ilmaistaan kansainvälisenä dollarina, jonka ostovoima vastaa Yhdysvaltain dollaria Yhdysvalloissa.

Sija Maa BKT/asukas (PPP, USD) 1 Burundi 1 031 2 Keski-Afrikan tasavalta 1 468 3 Etelä-Sudan 1 540 4 Jemen 1 596 5 Mosambik 1 699 6 Malawi 1 797 7 Somalia 1 956 8 Liberia 2 095 9 Madagaskar 2 106 10 Kongon demokraattinen tasavalta 2 144 Maailman 10 köyhintä maata ostovoimakorjatulla bruttokansantuotteella per capita mitattuna.

Menetelmä on käytössä siksi, että valuuttakurssi aliarvioi järjestelmällisesti köyhien maiden elintason. Palkat ovat matalat, joten kotimaiset palvelut, asuminen ja ruoka ovat markkinakurssilla mitattuina halpoja.

Burundissa korjaus lähes kaksinkertaistaa luvun: nimellisesti bruttokansantuote asukasta kohti on tänä vuonna noin 618 dollaria.

Mittari on karkea, järjestys ei

Ostovoimapariteettilaskelmat nojaavat hintakyselyihin, joita tehdään konfliktimaissa harvoin ja epätarkasti. Väestöarviot ovat nekin usein vanhentuneita, ja omavaraisviljelyn tuotos joudutaan arvioimaan epäsuorasti.

Käytännössä tämä näkyy siinä, että saman maan luku heittelee eri julkaisukierrosten välillä. Etelä-Sudanin arvio on liikkunut viime vuosina 1 100 ja 1 500 dollarin haarukassa.

Aineistosta puuttuvat kokonaan Afganistan, Syyria, Eritrea ja Pohjois-Korea, joista IMF ei julkaise arviota. CIA:n karkeat laskelmat asettaisivat kaksi jälkimmäistä Burundin alapuolelle, jos ne olisivat mukana.

Silti Burundin sijoitus ei ole tilastoharha. Maailmanpankin maaliskuun 2026 köyhyyspäivityksen mukaan äärimmäisessä köyhyydessä eli alle 2,15 dollarilla päivässä elää noin 7,6 miljoonaa burundilaista.

Maailman ruokaohjelman mukaan 52,8 prosenttia 6–58 kuukauden ikäisistä lapsista kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta. Osuus on maailman korkein. YK:n inhimillisen kehityksen indeksissä Burundi on ollut viime vuosina sijalla 187 lähes kahdensadan maan joukossa.

Maata ei riitä jaettavaksi

Burundi on 27 830 neliökilometrin sisämaavaltio Afrikan suurten järvien alueella. Naapureina ovat Ruanda, Tansania ja Kongon demokraattinen tasavalta, ja lännessä maata reunustaa Tanganjikajärvi. Belgian siirtomaavallasta se itsenäistyi vuonna 1962.

Asukkaita on runsaat 13 miljoonaa. Väestötiheys ylittää 400 asukasta neliökilometrillä, ja osa arvioista nousee yli viidensadan. Burundi on Afrikan tiheimmin asuttuja maita.

Maatalous vastaa noin 40 prosentista bruttokansantuotetta ja työllistää arviolta yhdeksän kymmenestä burundilaisesta. Kaupungistumisaste on maailman matalimpia.

Tilakoko on tämän yhtälön ydin. Valtaosa kotitalouksista viljelee alle hehtaarin palstaa, ja perintöjärjestelmä pilkkoo maata pienemmäksi joka sukupolvessa.

Uutta peltoa ei ole otettavissa käyttöön, sillä lähes kaikki viljelykelpoinen maa on jo raivattu. Rinteiden viljely on siirtynyt yhä jyrkemmille ja marginaalisemmille lohkoille.

Seuraukset näkyvät maaperässä. Maailmanpankin arvion mukaan Burundi menettää eroosiossa lähes 38 miljoonaa tonnia maa-ainesta vuodessa, ja maaperän köyhtymisen hinnaksi on laskettu noin 120 miljoonaa dollaria vuosittain. Väestö kasvaa yhä noin 2,5 prosentin vauhtia, tuottavuus ei perässä.

Kaksi vientituotetta ja meri tuhannen kilometrin päässä

Vientitulot ovat vuosikymmeniä nojanneet kahviin ja teehen, jotka ovat ajoittain tuoneet yli puolet maan valuuttatuloista. Kahvintuotanto rakennettiin 1980-luvulla pitkälti Maailmanpankin rahoituksella, ja sektori vapautettiin valtion monopolista vasta vuonna 2006.

Kulta on noussut rinnalle nopeasti. IMF:n arvion mukaan kultavienti kasvoi noin 400 kilosta vuonna 2024 runsaaseen 1,2 tonniin vuonna 2025.

Sisämaan sijainti tekee jokaisesta viennistä ja tuonnista kallista. Tavara kulkee Dar es Salaamin tai Mombasan satamiin maanteitse, ja pohjoiskäytävän matka satamaan on noin 2 000 kilometriä.

YK:n Burundissa marraskuussa 2025 teettämässä kustannusanalyysissä pullonkauloiksi tunnistettiin logistiikkainfrastruktuurin puutteiden ohella rajamuodollisuudet ja hallinnolliset viiveet. Rakenteilla olevan Tansania–Burundi-radan on arvioitu voivan leikata logistiikkakustannuksia 30–40 prosenttia.

Polttoainepula on vaivannut maata jo useita vuosia. Valuutan puute on ajoittain pysäyttänyt tuonnin, ja sisämaan provinsseissa bensiiniä on kuljetettu moottoripyörillä Tansanian rajan yli viranomaisten katsoessa läpi sormien.

Sähkö on toinen kova rajoite. Maailmanpankki mittasi sähkönsaannin kattavuudeksi 11,6 prosenttia vuonna 2023; viiden vuoden aikana osuuden on kerrottu nousseen noin 26 prosenttiin, kun Saharan eteläpuolisen Afrikan keskiarvo on 51. Maaseudulla luku on kaksi prosenttia.

Asennettu tuotantokapasiteetti on kolminkertaistunut, 47 megawatista vuonna 2020 noin 166 megawattiin vuonna 2025. Kesäkuussa 2025 vihittiin käyttöön Jijin vesivoimalaitos ja tänä kesänä sen pari Mulembwe; yhdessä ne tuovat verkkoon 49,5 megawattia.

Hanke maksoi noin 320 miljoonaa dollaria ja rahoitettiin Maailmanpankin, Afrikan kehityspankin, EU:n ja Euroopan investointipankin voimin. ”Voimaloiden käyttöönotto on vasta alku. Seuraava askel on tehokas jakelu”, Maailmanpankin Burundin-edustaja Hawa Cissé Wagué totesi vihkiäisissä.

Politiikka on tuottanut köyhyyttä järjestelmällisesti

Rakenteellisten rajoitteiden päälle on kasautunut kolme vuosikymmentä poliittista epävakautta. Sisällissota vuosina 1993–2005 vaati yli 300 000 ihmishenkeä ja puolitti maataloustuotannon asukasta kohti.

Sodan päätyttyä talous kasvoi vajaan vuosikymmenen ajan. Vuonna 2015 presidentti Pierre Nkurunziza ilmoitti tavoittelevansa kolmatta kautta rauhansopimuksen vastaisesti, mikä johti mielenosoituksiin, epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen ja satojen tuhansien pakoon maasta.

Avunantajien reaktio iski suoraan valtiontalouteen. Noin puolet Burundin budjetista oli ennen kriisiä ulkomaisen avun varassa, ja EU, Yhdysvallat, Belgia ja Alankomaat jäädyttivät yli 190 miljoonan dollarin tuen.

Hallitus ei kuitenkaan sopeuttanut menojaan. Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty näyttöä siitä, että avun katoaminen korvattiin kotimaisella velalla ja keskuspankkirahoituksella – ratkaisu, joka näkyi myöhemmin inflaationa.

Nkurunziza kuoli vuonna 2020, ja seuraajaksi nousi kenraali Évariste Ndayishimiye. Poliittinen tila ei ole avautunut: kesäkuun 2025 vaaleissa hallitseva CNDD-FDD sai Human Rights Watchin mukaan 96,5 prosenttia äänistä ja kaikki kansalliskokouksen paikat, kun opposition ehdokkaita oli suljettu ulos etukäteen.

Sopimusriski on karkottanut investointeja myös suoraan. Maaliskuussa 2022 valtio perui presidentin asetuksella Musongatin nikkelihankkeen kaivosluvan perusteluja esittämättä, ja mineraalivienti oli jäissä vuodesta 2021 tammikuuhun 2025 asti sopimusten uudelleenneuvottelun vuoksi.

Naapurin sota vetää resursseja sekin. Burundilaisia joukkoja on ollut Etelä-Kivussa Kongon armeijan tukena M23-kapinallisia vastaan, ja itäisen Kongon väkivalta on ajanut pakolaisia rajan yli.

Vakautusohjelma on purrut, mutta pohja on ohut

Viime vuosi oli poikkeuksellisen hyvä. IMF arvioi talouden kasvaneen 4,2 prosenttia vuonna 2025 kahvi- ja kultaviennin vetämänä, ja kuluvalle vuodelle se ennustaa 3,9 prosentin kasvua.

Inflaatio on taittunut jyrkästi. Vuositason hinnannousu putosi huhtikuun 2025 noin 45 prosentista 10,8 prosenttiin maaliskuussa 2026, kun budjettikuria kiristettiin ja alijäämän rahoittamisesta keskuspankin taseella luovuttiin.

Tammikuussa 2026 hallitus hyväksyi makrotalouden vakautusohjelman, joka nojaa finanssipolitiikan kiristämiseen, rahapolitiikan tiukentamiseen ja valuuttamarkkinauudistuksiin. IMF:n johtokunta antoi kesäkuussa ohjelmalle tukensa.

Ulkoinen asema on silti kestämätön. Valuuttavaranto riittää 1,6 kuukauden tuontiin, ja virallisen kurssin ja rinnakkaismarkkinan välinen ero oli huhtikuun 2026 lopussa noin sata prosenttia.

”Vaihtotaseen alijäämän ennustetaan kapenevan vuonna 2026 kuuteen prosenttiin bruttokansantuotteesta kultaviennin ansiosta”, sanoi IMF:n Burundin-valtuuskunnan johtaja Alexandre Chailloux toukokuussa. Valuuttavarannon hän arvioi nousevan keskipitkällä aikavälillä noin 500 miljoonaan dollariin eli 2,8 kuukauden tuontia vastaavaksi.

Julkinen velka oli viime vuoden lopussa 42 prosenttia bruttokansantuotteesta. IMF pitää sitä kestävänä mutta luokittelee velkakriisin riskin korkeaksi.

Pitkän aikavälin toivo on maaperässä. Musongatin nikkeliesiintymä Rutanan maakunnassa sisältää arviolta kuusi prosenttia maailman nikkelivaroista, ja vuoden 2011 selvityksessä avolouhittavaksi soveltuvaksi malmivarannoksi arvioitiin yli 140 miljoonaa tonnia.

Esiintymä on ollut tiedossa vuodesta 1972 eikä sitä ole vieläkään hyödynnetty. Syyt ovat toistuneet lähes muuttumattomina: sähköä ei ole riittänyt, rautatietä ei ole rakennettu ja luvat on peruttu.

Maaliskuun 10. päivänä 2026 New Yorkin pörssiin listattu Lifezone Metals ilmoitti allekirjoittaneensa Burundin hallituksen kanssa yksinoikeussopimuksen hankkeesta. Yhtiö kehittää rajan takana Tansaniassa Kabangan nikkelihanketta, joka kuuluu samaan itäisen Afrikan nikkelivyöhykkeeseen.

Keskuspankin pääjohtaja Edouard Normand Bigendako kertoi helmikuun lopussa, että vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä maasta vietiin runsaat 200 kiloa kultaa yli 27 miljoonan dollarin arvosta. Muita mineraaleja vietiin virallisesti yli 950 tonnia, mutta niiden tuoma valuutta jäi seitsemään miljoonaan dollariin – ja siitä oli kotiutettu Burundiin runsas miljoona.