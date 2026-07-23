Öljyn kiertoreitti kaventui yhteen satamaan, ja nyt sekin on saarrossa

Tankkeri Tiraninsalmella Punaisella merellä.

Brent-futuurit nousivat torstaina yli kuusi prosenttia prosenttia lähes 100 dollariin barrelilta, korkeimmalle tasolleen sitten toukokuun lopun. Yhdysvaltain WTI-laatu kallistui viisi prosenttia prosenttia yli 91 dollariin.

Kuukausitasolla Brentille on kertynyt nousua 30 prosenttia, kolmanneksi jyrkin liike kymmeneen vuoteen.

Laukaisijana oli Britannian merenkulkuviranomaisen UKMTO:n raportti aluksesta, johon osui ammus noin 70 meripeninkulmaa Al Shuqaiqista lounaaseen. Tankkeriin syttyi tulipalo, jota miehistö sammutti, eikä loukkaantuneista raportoitu.

Iskun otti nimiinsä Jemenin huthiliike, jonka sotilastiedottaja Yahya Saree kertoi ryhmän ampuneen ohjuksia ja lennokkeja kahta saudialaista tankkeria, Enceliaa ja Laylaa, kohti niiden rikottua maanantaina julistettua merisaartoa.

Markkinareaktion mittakaava selittyy sillä, mihin kohtaan kuljetusketjua isku osui.

Punaisenmeren reitti on ollut Saudi-Arabian pääasiallinen ulospääsy siitä lähtien, kun Hormuzin salmi käytännössä sulkeutui helmikuun lopulla. Kuningaskunta on siirtänyt raakaöljyä 1 200 kilometrin East-West-putkessa Yanbun terminaaliin Punaisenmeren rannalla. Heinäkuun alkupuoliskolla noin 75 prosenttia maan raakaöljy- ja kondensaattiviennistä kulki tätä kautta.

Kiertoreitti supistui yhden terminaalin varaan

Kpler-datan mukaan Bab al-Mandebin salmen kautta lastatut raakaöljymäärät putosivat kahdessa viikossa 36 prosenttia. Kesäkuun lopun 9,5 miljoonasta barrelista päivässä oltiin heinäkuun puolivälissä 6,1 miljoonassa.

Tiistaina viisi saudiöljyä muun muassa Kiinaan ja Intiaan kuljettanutta tankkeria teki Punaisellamerellä u-käännöksen ja suuntasi kohti Suezia.

Pullonkaulaksi on osoittautunut satama itse. Yanbun nimelliskapasiteetiksi arvioidaan 4,5–5 miljoonaa barrelia päivässä, vaikka putki pystyisi teoriassa syöttämään sinne seitsemän miljoonaa. Terminaali on siis ajettu lähelle fyysistä kattoaan jo ennen huthien saartoilmoitusta.

Aiemmin öljymarkkinoiden riskilaskelmat nojasivat siihen, että Hormuz, Suez ja Bab al-Mandeb korvaavat toisiaan häiriötilanteessa. Kevään ja kesän aikana oletus on purkautunut, ja kaksi kolmesta solmukohdasta on nyt yhtä aikaa häiriintynyt.

Presidentti Donald Trump varoitti keskiviikkona, että Yhdysvallat tuhoaa yhden sillan tai voimalaitoksen aina, kun Iran ampuu alusta Hormuzinsalmessa. Iranin puolustuslähde vastasi valtiollisen Tasnimin kautta, että Teheran iskisi vastaavasti alueen infrastruktuuriin ja energialaitoksiin, joissa Yhdysvalloilla on intressejä.

Entinen Yhdysvaltain Saudi-Arabian-suurlähettiläs Joseph Westphal kertoo uutistoimisto CNBC:lle, ettei sodalle ole todellista strategiaa ja että kongressi suhtautuu lisärahoituspyyntöihin hermostuneesti.

Sotariskivakuutus maksaa kymmeniä kertoja entistä enemmän

Lloyd’sin markkinoilla sotariskivakuutuksen hinta on noussut 3–10 prosenttiin aluksen arvosta, kun se ennen sotaa oli noin 0,25 prosenttia. Sadan miljoonan dollarin tankkerille ero on 3–10 miljoonaa dollaria matkaa kohden entisen noin 250 000 dollarin sijaan.

Näkymä riippuu siitä, palautuuko liikenne ennakoitavaksi, arvioi HSBC:n vanhempi öljy- ja kaasuanalyytikko Kim Fustier keskiviikkoisessa muistiossaan.

”Ydinkysymys on yhä ratkaisematta: hallinnoidaanko kauttakulkua ja kuka sitä hallinnoi”, Fustier kirjoitti.

Öljyntuotanto elpyi kesäkuussa 4,1 miljoonaa barrelia päivässä 98,8 miljoonaan, kertoo Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n heinäkuun raportti. Taso jäi silti 9,4 miljoonaa barrelia sotaa edeltäneen alapuolelle.

Kysyntäpuolella IEA odottaa tälle vuodelle miljoonan barrelin päivittäistä supistumista, ensimmäistä vuositason laskua sitten pandemiavuoden 2020.

Lentoyhtiöiden tulos puolittuu, kuluttaja maksaa pumpulla

Lentoyhtiöiden järjestö IATA arvioi toimialan polttoainelaskun kasvavan lähes 40 prosenttia 350 miljardiin dollariin tänä vuonna. Alan tulos puolittuisi 45 miljardista dollarista 23 miljardiin ja liikevoittomarginaali painuisi kahteen prosenttiin.

Laskelma nojaa 95 dollarin Brent-keskihintaan, ja lentopetrolin ja raakaöljyn hintaero eli crack spread yltäisi ennätykselliseen 57 dollariin barrelilta.

United Airlines leikkasi lentojaan noin viisi prosenttia jo maaliskuussa. Toimitusjohtaja Scott Kirby kertoi henkilöstölle yhtiön varautuvan 175 dollarin öljyyn ja arvioi polttoainekulujen kasvavan 11 miljardilla dollarilla vuodessa, jos hintataso jää päälle.

Kuluttajahinnoissa isku näkyy suoraan. Yhdysvaltain bensiinin keskihinta palasi tällä viikolla neljän dollarin gallonahintaan. Ennen sodan alkua helmikuun lopulla gallona maksoi 2,96 dollaria ja toukokuun huipussa 4,55.

Suomen pumppuhinta on viidenneksen EU-keskiarvoa korkeampi

Euroopan keskuspankki jätti torstaina ohjauskorkonsa ennalleen. Talletuskorko pysyi 2,25 prosentissa, jonne se nousi kesäkuussa neljänneksen prosenttiyksikön nostolla. Kyseessä oli EKP:n ensimmäinen koronnosto sitten vuoden 2023.

Inflaatio hidastui euroalueella kesäkuussa 2,8 prosenttiin toukokuun 3,2 prosentista. Energia oli edelleen nopeimmin kallistunut erä 8,5 prosentin vuosivauhdillaan, ja pohjainflaatio hidastui 2,4 prosenttiin.

Bensiini 95 maksoi Suomessa heinäkuun puolivälissä 2,14 euroa litralta ja diesel 2,15 euroa, molemmat noin 22 prosenttia EU-maiden keskitason yläpuolella.

Valtiovarainministeriö laski kevään ennusteessaan Suomen talouskasvun 0,6 prosenttiin tälle vuodelle. Perusteluna oli Lähi-idän kriisin ja etenkin öljyn kallistumisen viivästyttämä toipuminen.

Kymmenen päivän tulitaukoa on tarjottu Iranille kesäkuisen aiesopimuksen elvyttämiseksi, mutta neuvottelut eivät ole käynnistyneet. Jos Punaisenmeren reitti sulkeutuu kokonaan, Kplerin laskelman mukaan lastin matka Yanbusta Etelä-Koreaan pitenee noin 24 päivästä 54 päivään.