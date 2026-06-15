Pörssit juhlivat Iranin rauhansopimusta – öljyn hinta jyrkässä laskussa

Yhdysvaltain ja Iranin rauhansopimus käänsi öljyn jyrkkään laskuun ja nosti Aasian pörssit ennätyksiin.

Riskinottohalu palasi maailman pörsseihin maanantaina. Yhdysvaltain ja Iranin vahvistettu rauhansopimus käänsi sijoittajat ostolaidalle, syöksi öljyn hinnan alas ja nosti osakkeet jyrkkään nousuun Aasiassa ja länsimaisilla futuurimarkkinoilla. Presidentti Donald Trump julisti sopimuksen valmiiksi.

Nousun kärjessä kulkivat aasialaiset siruvalmistajat. Etelä-Korean Kospi loikkasi varhaiskaupankäynnissä lähes viisi prosenttia ja ylitti 8 500 pisteen rajan, kun Samsung Electronics ja SK Hynix kohosivat kumpikin noin kuusi prosenttia.

Japanin Nikkei 225, joka oli noussut jo perjantaina lähes kolme prosenttia, jatkoi nousuaan. S&P 500 -futuuri ennakoi vahvaa avausta Wall Streetillä.

Käänne seurasi sunnuntai-illan ilmoitusta. Osapuolet kertoivat saavuttaneensa aiesopimuksen kuukausia kestäneen sodan päättämisestä. Neuvotteluja välittäneen Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif kertoi, että sopimus allekirjoitetaan virallisesti Sveitsissä 19. kesäkuuta.

Iranin varaulkoministeri vahvisti sovun, ja Trump ilmoitti Hormuzinsalmen muuttuvan pysyvästi maksuttomaksi kauttakulkureitiksi.

Raakaöljyn hinnassa reaktio oli nopea. Brent-laatu halpeni Aasian aamukaupassa lähes viisi dollaria barrelilta, alimmalle tasolleen sitten maaliskuun. Myös WTI-laatu kääntyi selvään laskuun.

Vaikka tynnyrihinta on tullut alas, öljy on yhä lähes 40 prosenttia kalliimpaa kuin vuoden alussa ja runsaat 20 prosenttia kalliimpaa kuin ennen sodan syttymistä. Maanantain pudotus keventää geopoliittista riskipreemiota eli sotariskistä öljyn hintaan kertynyttä lisää, mutta ei pyyhi sitä pois.

Tärkein varaus liittyy fysiikkaan, ei diplomatiaan. Hormuzinsalmi, jonka kautta kulki ennen sotaa noin viidennes maailman öljystä, on ollut viime joulukuusta lähtien suurelta osin suljettuna. Sen avaaminen edellyttää miinanraivausta ja viikkojen logistista palautumista, eikä yksikään lisätynnyri ehdi markkinoille käden käänteessä.

Öljy ei virtaa allekirjoituksella

Aiesopimus kattaa Iranin ydinohjelman, Hormuzinsalmen avaamisen ja Yhdysvaltain öljypakotteiden helpotukset. Lopullisesta sovusta neuvotellaan vielä 60 päivän ajan.

Markkina hinnoittelee siis valmista kauppaa, jota ei ole vielä allekirjoitettu eikä saatettu loppuun.

Pankki ING varoittaa, että jos öljyvirrat eivät tosiasiassa palaudu heinäkuun loppuun mennessä. Varastojen ehtyminen ja kausiluonteinen kysyntä voivat kääntää hinnan uudelleen jyrkkään nousuun.

Maailman kaupalliset öljyvarastot on vedetty lähelle teknistä vähimmäistasoa, jonka putkistot ja säiliöt vaativat toimiakseen.

JPMorganin analyytikot pitävät perusskenaarionaan salmen avautumista kesäkuun loppuun mennessä, mutta arvioivat varastojen täydentämisen pitävän Brentin lähellä sataa dollaria barrelilta vuoden loppuun saakka.

Palautuminen vie aikaa. Analyysiyhtiö Spartan öljymarkkina-asiantuntija June Goh on arvioinut, että tuotannon ja jalostamoiden palauttaminen täyteen vauhtiin kestää kolmesta kuuteen kuukautta. Salmeen jumiutuneista aluksista odotetaan vapautuvan kerralla noin 100 miljoonaa barrelia öljyä, mutta sekään ei normalisoi markkinaa hetkessä.

Korean siruralli ei synny Iranista

Maanantain nousu kirjattiin Iran-sopimuksen ansioksi, mutta Korean pörssin varsinainen moottori on muualla. Korealaisosakkeet ovat kohonneet kuluvana vuonna noin 93 prosenttia ja ovat maailman parhaiten tuottanut osakemarkkina, kun tekoälyinvestoinnit ovat imeneet rahaa muistipiirien valmistajiin.

Samsung ja SK Hynix ovat olleet nousun ytimessä nimenomaan tekoälyn hyötyjinä, eivät öljyn. Rauhanuutinen käänsi sijoittajat takaisin riskiä kohti ja vauhditti kiertoa juuri niihin yhtiöihin, jotka olivat jo ennestään suosituimpia. Sodan uhan väistyminen vapautti pääomia sinne, minne ne olisivat muutenkin hakeutuneet.

Raaka-aineissa ja valuutoissa liike noudatti samaa logiikkaa. Kulta nousi yli 4 200 dollarin unssilta, kun halvempi öljy laski inflaatio-odotuksia. Yhdysvaltain dollari heikkeni, sillä markkina hinnoitteli aiempaa vähäisempää tarvetta keskuspankkien koronnostoille.

Riskit eivät silti ole kadonneet. Israelin sunnuntainen ilmaisku Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin keräsi Trumpin arvostelun ja uhkaa mutkistaa laajempaa Lähi-idän ratkaisua. Sopimusteksti edellyttää sotatoimien lopettamista myös Libanonissa, mikä on ollut Teheranin keskeinen vaatimus, ja ydinneuvottelut on määrä aloittaa 60 päivän kuluessa allekirjoituksesta.

Allekirjoitus Sveitsissä on määrä saada paperille 19. kesäkuuta. Tankkerien todellinen liike Hormuzin läpi mitataan kuitenkin vasta heinäkuun lopulla.

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