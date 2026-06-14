Iranin sota nakertaa Kemiran kannattavuutta

Kuva: Kemira Oyj.

Kemira laski keskiviikkona kannattavuusnäkymäänsä kuluvalle vuodelle. Yhtiö kertoi Iranin sodan pitkittymisen nostaneen raaka-aine- ja kuljetuskustannuksia odotettua enemmän, ja vaikutus iski toiselle vuosineljännekselle ennakoitua kovemmin.

Konkreettisesti operatiivisen käyttökatteen ohjeistus putosi. Yhtiö odottaa sitä nyt 400 ja 500 miljoonan euron väliltä, kun aiempi haarukka oli 470 ja 570 miljoonaa euroa. Ylä- ja alareuna laskivat kumpikin 70 miljoonalla, ja haarukan keskikohta painui noin 13 prosenttia.

Liikevaihtoon yhtiö ei koskenut. Ohjeistus pysyi 2,6 ja 3,0 miljardin euron välillä. Kyse ei siis ole myynnin romahduksesta vaan siitä, ettei kustannuspiikkiä saada siirrettyä hintoihin riittävän nopeasti.

Hintojen korotuksilla Kemira on yrittänyt paikata vahinkoa. Niiden vaikutus tulee kuitenkin viiveellä, ja tällä kertaa hintojen läpivientiä jarruttaa tärkeimpien asiakasalojen vaisu kysyntä. Pakkaus- ja sellumarkkinoiden heikkous on vaivannut yhtiötä jo aiemmin.

Kiinnostavin muutos ei näy luvuissa vaan taustaoletuksissa. Huhtikuussa toistetussa ohjeistuksessa Kemira oletti pystyvänsä suurelta osin vähentämään sodan kustannusvaikutuksia. Uudesta versiosta tuo lupaus on poistettu, ja tilalle on kirjattu varovaisempi oletus siitä, etteivät raaka-aineet ja logistiikka enää kallistu merkittävästi.

Myös dollarioletus kääntyi, sillä lievän heikkenemisen sijaan yhtiö luottaa nyt kurssin pysyvän vakaana.

Markkina reagoi tylysti mutta lyhyesti. Osake laski keskiviikkona 5,8 prosenttia, ja vaikka se nousi torstaina ja perjantaina yhteensä 1,43 prosenttia. Osittainen toipuminen kielii siitä, että sijoittajat lukevat kustannuspiikin pikemminkin suhdanneluonteiseksi kuin pysyväksi.

Analyysitalo leikkasi ennusteet ja tavoitehinnan

Analyysitalo Inderes otti kantaa saman tien. Pääanalyytikko Petri Gostowski laski Kemiran tavoitehinnan 17,50 euroon aiemmasta 18,50 eurosta ja toisti Vähennä-suosituksensa.

Kuluvan vuoden oikaistun käyttökatteen ennusteensa Inderes pudotti kahdeksan prosenttia 457 miljoonaan euroon, ja myös lähivuosien lukuja leikattiin.

Viive ei ole Kemiralle uusi ilmiö. Historiassa yhtiö on saanut kustannusnousut lopulta siirrettyä hintoihin, mutta tyypillisesti vasta noin kahden vuosineljänneksen viiveellä. Nyt aikaa venyttävät heikko kysyntä ja kireä kilpailu.

Gostowskin näkemyksessä helpotus tulee markkinan elpyessä. Hän arvioi öljyn hinnan palautuvan alemmas, kun Hormuzinsalmen liikenne normalisoituu, mikä keventää öljyyn sidottujen raaka-aineiden hintoja.

Operatiivinen käyttökatemarginaali kohoaa Inderesin ennusteessa kuluvan vuoden 16,5 prosentista 17,6 prosenttiin ensi vuonna. Yhtiön omiin taloudellisiin tavoitteisiin, jotka asettavat marginaalin 18 ja 21 prosentin välille, yhtiö yltäisi arviossa vasta vuonna 2028.

Tuotto-riskisuhde ei houkuttele

Arvostuksessa Inderes näkee kaksijakoisen kuvan. Kuluvan vuoden kertoimet ovat koholla ohuen tuloksen vuoksi, sillä yhtiön oikaistu P/E-luku vuodelle 2026 on 14,x, kun se ensi vuonna asettuu noin tasolle 11,4x ja samalla linjaan Kemiran historiallisen arvostuksen kanssa.

Osakkeen tuotto-riskisuhde ei Inderesin mukaan ole tällä hetkellä houkutteleva, ja se kehottaa odottamaan parempia ostopaikkoja.

Sekä Kemiran että Inderesin näkymät lepäävät sen varassa, että Hormuzinsalmen liikenne ja öljyn hinta palautuvat ennalleen, eli geopoliittisen tilanteen rauhoittumisesta, johon kemianyhtiöllä ei ole vaikutusvaltaa.

Osinko tarjoaa odotellessa tukea. Inderesin ennusteessa Kemira pitää osinkonsa 0,76 eurossa myös kuluvalta vuodelta, mikä nostaa efektiivisen osinkotuoton noin 4,5 prosenttiin.