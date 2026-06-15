Millainen yhtiö on historian suurin listautuja SpaceX?

Elon Muskin avaruusyhtiö nousi listautuessaan maailman seitsemänneksi arvokkaimmaksi pörssiyhtiöksi. Voittoa se ei ainakaan vielä tee.

Kuva: SpaceX.

SpaceX aloitti kaupankäynnin Nasdaqissa perjantaina 12. kesäkuuta tunnuksella SPCX. Listautumisanti oli rahoitusmarkkinoiden historian suurin. Yhtiö myi 555,6 miljoonaa A-sarjan osaketta hintaan 135 dollaria kappaleelta ja keräsi noin 75 miljardia dollaria.

Avauskurssi nousi 150 dollariin, ja parin ensimmäisen kaupankäyntiminuutin jälkeen osake kävi jo yli 160 dollarin.

Tuoreimmalla 160,95 dollarin noteerauksella yhtiön markkina-arvo on noin 2,1 biljoonaa dollaria, mikä tekee siitä maailman seitsemänneksi arvokkaimman pörssiyhtiön. Sen edellä on enää kourallinen siru- ja teknologiajättejä. Taakse jäivät muun muassa Saudi Aramco ja Muskin oma autoyhtiö Tesla.

Yhtiö, joka aloitti vuonna 2002 rakettiyrityksenä, ei ole enää pelkkä rakettiyritys.

Helmikuussa 2026 SpaceX sulautti itseensä tekoäly-yhtiö xAI:n ja sosiaalisen median alustan X:n. Listautumisesite jakaa yhtiön kolmeen segmenttiin: rakettilaukaisujen rinnalle ovat nousseet Starlink-laajakaista ja tekoäly. Henkilöstöä on noin 22 000.

Listautumisessa myytiin vain noin neljä prosenttia osakekannasta, joten vapaasti vaihdettava osuus jää poikkeuksellisen ohueksi.

Anti teki Muskista maailman ensimmäisen biljonäärin, kun hänen nettovarallisuutensa kohosi yli 1,1 biljoonan dollarin.

Markkina-arvo on yksi asia, ansaintakyky toinen.

SpaceX tekee murto-osan siitä liikevaihdosta, jonka samankokoiset yhtiöt pyörittävät, ja se on tappiollinen. Vuoden 2025 konserniliikevaihto oli 18,7 miljardia dollaria, mutta GAAP-nettotappiota kertyi noin 4,9 miljardia. Sijoittaja maksaa siis yli sata kertaa liikevaihdon yhtiöstä, joka ei tuota voittoa.

Mistä hinnassa siis maksetaan? Vastaus löytyy kolmesta hyvin erilaisesta liiketoiminnasta, joista vain yksi tuottaa tällä hetkellä positiivista kassavirtaa.

Starlink maksaa laskut

Tilauspohjainen satelliittilaajakaista Starlink on yhtiön suurin ja ainoa kannattava liiketoiminta. Se tuotti vuonna 2025 liikevaihtoa 11,4 miljardia dollaria eli 61 prosenttia konsernin myynnistä, ja liikevoittoa kertyi 4,4 miljardia. Lähes 39 prosentin liikevoittomarginaali on poikkeuksellinen toimialalla, jolla infrastruktuuri-investoinnit syövät tyypillisesti tuoton.

Kasvu on ollut nopeaa. Tilaajamäärä nousi 2,3 miljoonasta vuoden 2023 lopussa yli yhdeksään miljoonaan vuoden 2025 loppuun mennessä ja edelleen 10,3 miljoonaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Verkko kattaa yli 160 maata, ja kiertoradalla on yli 9 600 satelliittia.

Lukujen alle kätkeytyy kuitenkin toinen kehityssuunta. Keskimääräinen kuukausituotto käyttäjää kohden laski 99 dollarista vuonna 2023 ensin 81 dollariin ja sitten 66 dollariin alkuvuonna 2026.

Tilaajia tulee lisää, mutta jokainen uusi asiakas tuo keskimäärin vähemmän rahaa kuin edellinen. Volyymikasvu peittää hinnoitteluvoiman rapautumista.

Seuraava kasvuaalto haetaan suorista laiteyhteyksistä. SpaceX osti syyskuussa 2025 EchoStarilta taajuuksia 17 miljardilla dollarilla rakentaakseen Starlinkille suoraa puhelinverkkopalvelua.

Reaktio kertoo uhan vakavuudesta. Operaattorit AT&T, T-Mobile ja Verizon ilmoittivat toukokuussa 2026 yhteishankkeesta, jolla ne puolustautuvat Starlinkin suoria laiteyhteyksiä vastaan. Pidemmällä aikavälillä kilpailua kovettavat Amazonin Project Kuiper ja muut satelliittiparvet.

Raketit ovat infrastruktuuria, eivät bisnestä

SpaceX:n rakettiliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto tulee maksullisista laukaisupalveluista: pääosin Yhdysvaltain puolustushallinnon ja NASAn sopimuksista sekä kaupallisten satelliittioperaattoreiden laukaisuista.

Iso osa laukaisuista palvelee kuitenkin yhtiön omaa Starlinkiä, eikä tätä sisäistä liikennettä lasketa segmentin liikevaihtoon, koska se eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä.

Käytännössä raketit ovat siis enemmän koko konsernin infrastruktuuria kuin itsenäinen tulonlähde.

Rakettiliiketoiminta on segmenteistä pienin ja tappiollinen. Space-segmentti tuotti vuonna 2025 liikevaihtoa 4,1 miljardia dollaria eli 22 prosenttia konsernista, mutta liiketappiota kertyi 657 miljoonaa. Ulkoinen myynti kasvoi vain noin kahdeksan prosenttia, koska iso osa laukaisuista palvelee Starlinkiä.

Suoritteina mitattuna kasvu on silti kiistatonta. Laukaisujen määrä nousi 98:sta vuonna 2023 jo 170:een vuonna 2025, ja kiertoradalle viety massa yli kaksinkertaistui.

Falcon 9 kantaa matalalle kiertoradalle noin 23 tonnia ja järeämpi Falcon Heavy noin 64 tonnia, ja onnistumisaste on ollut yli 99 prosenttia. Yhtiö on vienyt kiertoradalle yli 80 prosenttia maailman vuotuisesta hyötykuormasta.

Tulevaisuus lepää Starshipin varassa. Täysin uudelleenkäytettävään jättirakettiin on uponnut jo yli 15 miljardia dollaria, enemmän kuin alun perin budjetoitiin. Kehitys jatkuu kiivaana, sillä pelkkä tuotekehitys nieli viime vuonna kolme miljardia ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 930 miljoonaa.

Riski on konkreettinen. Alkuvuonna 2025 kolme peräkkäistä koelentoa päättyi yläasteen hajoamiseen, jota yhtiö kutsuu kohteliaasti hallitsemattomaksi purkautumiseksi.

Listautumisesite myöntää, että viive Starshipin skaalaamisessa heijastuisi kaikkialle, seuraavan sukupolven Starlink-satelliiteista tekoälyn datakeskuksiin. Maksullisia kuormia kiertoradalle odotetaan vasta loppuvuonna 2026.

Tekoäly polttaa rahaa

Konsernin tappion takana on tekoäly. xAI:n, Grok-kielimallin ja X:n muodostama segmentti, jota yhtiö kutsuu nimellä SpaceXAI, tuotti vuonna 2025 liikevaihtoa 3,2 miljardia dollaria eli 17 prosenttia konsernista, mutta liiketappiota peräti 6,36 miljardia.

Investoinnit nielivät 12,7 miljardia dollaria, yli 60 prosenttia koko konsernin investoinneista.

Tämä on syy siihen, miksi muuten kannattava rakettien ja laajakaistan yhdistelmä painui kirjanpidossa tappiolle.

Käytännössä Starlinkin kassavirta rahoittaa Muskin tekoälykunnianhimoa. Sijoittaja, joka ostaa SpaceX-yhtiön osakkeita, ostaa samalla osuuden Memphisiin rakennetusta Colossus-supertietokoneesta, jonka teho on luokkaa gigawatti.

Suunnitelma on poikkeuksellisen kunnianhimoinen, sillä yhtiö aikoo viedä tekoälylaskentaa kiertoradalle jo vuodesta 2028 alkaen. Tuolloin satelliitit hoitaisivat raskaita laskentatehtäviä auringon tasaisella energialla ja Starlink yhdistäisi ne maapallon käyttäjiin. Visio on rohkea, mutta toistaiseksi se on kulu, ei tulonlähde.

Esitteen riskiluettelo on segmentin osalta pitkä. Se mainitsee kielimallien harhat, koulutusdatan tahallisen myrkyttämisen ja Grokin rakentamiseen liittyvät tekijänoikeuskiistat.

Sirujen saatavuus on oma huolensa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia toimitussopimuksia, ja suunniteltu Terafab-sirutehdas on toistaiseksi sitomaton aiesopimus.

Yhden miehen yhtiö

Hallinnollisesti SpaceX on käytännössä yksi mies. Listautumisen jälkeen Musk hallitsee peräti 82,4 prosenttia äänivallasta, vaikka hänen taloudellinen omistuksensa yhdistetystä yhtiöstä on noin 42 prosenttia. Ero syntyy osakkeiden kaksoisluokkarakenteesta, jossa hänen 5,2 miljardia B-sarjan osakettaan tuottavat 10 ääntä kappaleelta, kun yleisön ostamat A-osakkeet tuottavat yhden.

Musk toimii samanaikaisesti toimitusjohtajana, teknologiajohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Nasdaqin säännöissä yhtiö luokitellaan kontrolloiduksi yhtiöksi, mikä vapauttaa sen useista hallinnon vaatimuksista, kuten riippumattomien hallitusjäsenten enemmistöstä.

Yleisösijoittajan asema on kapea. Esite kertoo, että osakkeenomistajat luopuvat oikeudestaan valamiehistöoikeudenkäyntiin ja ryhmäkanteisiin, ja kynnys osakkeenomistajan aloitteille on nostettu niin korkealle, että käytännössä vain Musk itse ylittää sen.

Henkilöriski on esitteessä avoimesti kirjattu. Muskin huomio jakautuu SpaceX:n, Teslan, X:n ja politiikan kesken, ja häneen kohdistuu noin 530 miljoonan dollarin oikeudellisia vastuita.

Kolikolla on kuitenkin toinen, valoisampi puolensa.

Omistus tarkoittaa toisaalta myös sitoutumista, sillä harva johtaja on yhtä vahvasti kiinni oman yhtiönsä arvonkehityksessä. Muskin palkkiomalli on sidottu poikkeuksellisesti jopa Mars-siirtokunnan rakentamiseen.

Mistä 2,1 biljoonassa maksetaan?

SpaceX:n arvostus on listautumisen kiistanalaisin kohta. Yhtiön nykyisellä markkina-arvo vastaa noin 112:ta kertaa vuoden 2025 liikevaihtoa eli P/S-kerroin on 112x. Listautumishinnalla 135 dollaria kerroin oli noin 95x, joten parin päivän nousu on venyttänyt sen jo selvästi korkeammalle.

Perinteistä tulospohjaista kerrointa ei voi laskea, koska yhtiö on tappiollinen. Nettotappio oli viime vuonna noin 4,9 miljardia dollaria, ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä se syveni 4,28 miljardiin, kun xAI konsolidoitiin täydeltä neljännekseltä. Velkaa konsernilla oli maaliskuun lopussa 29,1 miljardia.

Mittakaava hahmottuu vertailusta muihin teknojätteihin. Sirujätti Nvidia, maailman arvokkain yhtiö, hinnoitellaan murto-osaan tästä liikevaihtokertoimesta.

Yli sadan kerroin liikevaihtoon on lähes ennenkuulumaton näin suurelle yhtiölle, ja se edellyttää kasvua, jollaista yksikään yhtiö ei ole historiassa toteuttanut.

Sijoitustutkimusyhtiö Morningstar pitää listautumishintaa noin kaksinkertaisena käypään arvoon nähden, kun taas ARK Invest näkee yhtiön nousevan 2,5–3,1 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Ohut vaihdettava osuus voi pitää kurssin liikkeet rajuina. Nasdaqin uusittu sääntö nopeuttaa yhtiön pääsyä Nasdaq 100 -indeksiin heinäkuun alkuun mennessä, jolloin indeksirahastojen on pakko ostaa osaketta arviolta seitsemällä miljardilla dollarilla.

Mekaaninen kysyntä kohdistuu osakkeeseen, jonka vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuus on vain muutaman prosentin luokkaa.