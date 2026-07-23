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Alphabetin pilvimyynti kasvoi 82 prosenttia – osaketta painoi 205 miljardin investointiarvio
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Alphabetin pilvimyynti kasvoi 82 prosenttia – osaketta painoi 205 miljardin investointiarvio

Alphabetin liikevaihto ja tulos ylittivät odotukset, mutta yhtiö nosti koko vuoden investointiarviotaan 15 miljardilla dollarilla. Osake kääntyi laskuun.
23.7.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
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Alphabet Google teknojätti Alphabet Google teknojätti

Alphabet julkisti toisen vuosineljänneksen tuloksensa keskiviikkona pörssin sulkeuduttua. Osakekohtainen tulos oli 9,1 dollaria, mikä tarkoitti peräti 294 prosentin kasvua vertailukauden lukuun. Yhtiö löi myös 2,9 dollarin konsensusodotuksen harvinaisen selvästi.

Liikevaihto oli lähes 120 miljardia dollaria, kun analyytikot olivat odottaneet liikevaihdoksi 117 miljardia.

Google Cloudin liikevaihto nousi 24,8 miljardiin dollariin vuodentakaisesta 13,6 miljardista. Kasvua kertyi 82 prosenttia, ja ennakoitu 24,6 miljardia ylittyi niukasti.

Mainosmyynti tuotti 81,6 miljardia dollaria eli hieman odotettua 81,1 miljardia enemmän.

”Toinen neljännes oli hämmästyttävä. Alphabetin liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja Google Cloudin kasvu kiihtyi 82 prosenttiin tekoälyinfrastruktuurin ja tekoälyratkaisujen kysynnän ajamana”, toimitusjohtaja Sundar Pichai sanoi tiedotteessa.

Samassa yhteydessä yhtiö korotti koko vuoden investointiarviotaan. Uusi haarukka on 195–205 miljardia dollaria aiemman 180–190 miljardin sijaan, ja analyytikot olivat ennakoineet 186,4 miljardia.

Osake laski uutisen jälkeen 1,2 prosenttia ja jälkimarkkinoilla vielä lisää lähes kolme prosenttia. Kasvuluvut siis kelpasivat, investointien mittakaava ei.

Tilauskanta antaa vastapainoa investointipaineelle

Yksi luku puhuu Alphabetin puolesta selvemmin kuin neljänneksen liikevaihto. Toimittamatta olevien sopimusten arvo nousi 514 miljardiin dollariin, kun odotus oli 488 miljardia.

Luku kuvaa jo myytyä mutta vielä tulouttamatonta palvelua, ja pilviliiketoiminnassa sitä käytetään mittarina näkyvyydelle tuleviin vuosiin.

Sijoittajat ovat viime aikoina vetäytyneet tekoälysijoituksista ja sulatelleet konesaleihin ja siruihin uponneita summia. Samaan aikaan teknologiayhtiöt toistavat, ettei laskentakapasiteetti riitä kysyntään.

Painetta tulee myös tuotepuolelta. Bloombergin mukaan Google on lykännyt Gemini 3.5 Pro -mallinsa julkaisua, koska mallin kyvyt eivät ole yltäneet kilpailevien mallien tasolle.

Yhtiö kiisti tiedon. ”Julkaisemme nopeasti laajaa mallivalikoimaa ja pidämme mallit asiakkaille kustannustehokkaina”, Googlen edustaja kertoi Yahoo Financelle ja lisäsi, että 3.5 Pro ja päivitetty Flash-malli ovat parhaillaan kumppanitestauksessa.

Investointihaarukan yläraja nousi kertaheitolla 15 miljardia dollaria. Se on enemmän kuin Google Cloudin koko liikevaihto vuosi sitten samalla neljänneksellä.

23.7.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
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Kuvapankkikuvat: Depositphotos


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