SpaceX löi tulosodotukset

SpaceX kertoi tiistai-iltana toisen vuosineljänneksen liikevaihdokseen 7,81 miljardia dollaria. Kasvua vuodentakaisesta kertyi 92 prosenttia.

Analyytikoiden konsensus oli asettunut noin 6,9 miljardin dollarin tuntumaan, joten yhtiö ohitti odotukset lähes miljardilla dollarilla. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Elon Muskin perustama avaruus- ja tekoäly-yhtiö avasi kirjansa sijoittajille kesäkuun listautumisensa jälkeen.

Nettotappio kutistui 541 miljoonaan dollariin miljardista dollarista. Osakekohtainen tappio jäi 0,09 dollariin, kun markkinat olivat varautuneet 0,26 dollarin tappioon.

Oikaistu käyttökate lähes kolminkertaistui 3,5 miljardiin dollariin. Ennuste oli kahden miljardin luokkaa.

Kaikki kolme raportointisegmenttiä ylittivät odotukset. Starlink-satelliittiyhteyksistä vastaavan Connectivityn liikevaihto kasvoi 66 prosenttia 4,3 miljardiin dollariin, tekoälysegmentin 247 prosenttia 2,6 miljardiin ja rakettiliiketoimintaa pyörittävän Space-segmentin 29 prosenttia 962 miljoonaan.

Kannattavuus lepää yhä yhden jalan varassa. Connectivity teki 1,7 miljardin dollarin liikevoiton, kun taas tekoäly jäi 1,3 miljardia ja avaruusliiketoiminta 542 miljoonaa dollaria tappiolle.

Tekoälyn investointilasku yllätti markkinat

Investoinnit nousivat neljänneksellä 18,4 miljardiin dollariin. Analyytikot olivat varautuneet noin 13,2 miljardiin, ja edellisellä neljänneksellä luku oli 10,1 miljardia.

Valtaosa rahasta, 15,8 miljardia dollaria, upposi tekoälyyn. Yhtiö varoitti lisäksi, että menotaso pysyy vastaavana kahdella seuraavalla neljänneksellä.

Jälkipörssin reaktio oli tyly. Osake putosi enimmillään yli kahdeksan prosenttia sen jälkeen, kun se oli varsinaisessa kaupankäynnissä noussut lähes kymmenen prosenttia 125,33 dollariin.

S&P Globalin Visible Alpha -tutkimuksesta vastaava Melissa Otto kytki laskun suoraan tekoälysegmentin menoihin, jotka olivat yli kaksinkertaiset odotettuun nähden.

Kaava on tuttu koko kuluvalta kesältä. Alphabet ja Tesla saivat sijoittajilta rangaistuksen paisuvista investoinneista, kun taas Microsoft ja Amazon palkittiin kiihtyvästä liikevaihdon kasvusta ja tilauskannan vahvistumisesta.

Tekoälysegmentti syntyi helmikuussa toteutuneesta xAI-järjestelystä, ja siihen kuuluvat Grok-kielimalli, X-palvelu sekä laskentainfrastruktuuri. Kasvua vauhdittivat monimiljardiset kapasiteettisopimukset, joilla Google ja Anthropic vuokraavat yhtiön datakeskustehoa omiin tekoälypalveluihinsa.

Musk perusteli menoja tuloskutsulla mittavin lupauksin. Datakeskukset rakennetaan jatkossa yksinomaan Nvidian piireille, ja laskentakapasiteetin on määrä ylittää kaksi gigawattia tämän vuoden loppuun mennessä.

”Olemme yksinomaan Nvidian varassa”, Musk sanoi.

Ensi vuoden lopun tavoite on lähempänä kymmentä gigawattia. Neljänneksen päättyessä kapasiteettia oli 1,4 gigawattia, kun vuotta aiemmin luku oli 400 megawattia.

Torstain lukituksen purku on tuloksen todellinen koetinkivi

Kurssin kannalta ratkaisevampi päivä on torstai 6. elokuuta. Silloin lähes 912 miljoonaa työntekijöiden ja varhaisten sijoittajien omistamaa osaketta vapautuu myyntiin, kun listautumisen lukitusehtojen ensimmäinen erä raukeaa.

Määrä vastaa noin 12:ta prosenttia kaikista osakkeista ja ylittää selvästi markkinoilla nyt vaihdettavat noin 640 miljoonaa osaketta. Nykykurssilla erän arvo liikkuu yli sadassa miljardissa dollarissa.

Lukitus purkautuu portaittain. Noin seitsemän prosentin eriä vapautuu kahden tai kolmen viikon välein lokakuun loppuun asti, ja kolmannen neljänneksen raportin jälkeen myytäväksi tulee vielä 28 prosenttia lukituista osakkeista.

Muskin oma omistus pysyy lukossa kesään 2027 saakka.

Riskisijoittaja Paul Kedrosky arvioi Axiosille, että moni myyjä joutuu liikkeelle pakon edessä. Osakkeita on pantattu asuntojen ja muiden hankintojen vakuudeksi, ja lainat on maksettava.

Vedot laskun puolesta ovat kasvaneet mittaviksi. Lyhyeksimyyjien positiot yhtiötä vastaan olivat ennen tulosjulkistusta noin 24,6 miljardia dollaria.

Arvostus lepää yhä lupausten varassa

Listautumishuipuista on tultu rajusti alas. Kesäkuun 16. päivän 225,64 dollarin päivänsisäisestä huipusta on menetetty noin puolet, ja maanantaina osake kävi ennätysalhaisessa 105,80 dollarissa.

Halvaksi paperi ei siitä huolimatta ole muuttunut. Markkina-arvo liikkuu 1,5 biljoonan dollarin tuntumassa, mikä vastaa noin neljääkymmentä kertaa kuluvan vuoden ennustettua liikevaihtoa. Alphabetin vastaava kerroin on Barron’sin mukaan noin yhdeksän.

Analyytikoiden näkemykset hajoavat poikkeuksellisen laajalle. Tavoitehintojen keskiarvo on noin 223 dollaria, mutta haarukka ulottuu 62 dollarista 800 dollariin.

Musk aikaisti tuloskutsulla yhtiön sisäisen biljoonan dollarin liikevaihtotavoitteen vuodesta 2031 vuoteen 2030 ja piti mahdollisena jopa vuotta 2029. Joulukuuhun mennessä yhtiö arvioi yltävänsä yli sadan miljardin dollarin vuositasoiseen liikevaihtoon, mihin lasketaan mukaan vielä sulkeutumaton noin 60 miljardin dollarin Cursor-kauppa.

Kaikki eivät tarinaa osta. Emarketerin analyytikko Gadjo Sevilla sanoi AFP:lle, etteivät sijoittajat halua kuulla lupauksia seuraavasta viidestä vuodesta.

Lähempänä olevaa tukea antoi talousjohtaja Bret Johnsen, jonka mukaan yhtiö on solminut kuluvan neljänneksen ensimmäisinä viikkoina 6,7 miljardin dollarin edestä uusia pilvipalvelusopimuksia. Niiden liikevaihto alkaa kertyä lokakuusta alkaen.

Kiertoradalle laskentaa viedään Nvidian kanssa kehitettävillä Starmind-satelliiteilla. Ensimmäiset laukaisut on ajoitettu ensi vuodelle.