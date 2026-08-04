IQM tuplasi tappion – syynä voimakkaat kasvupanostukset

Espoolainen kvanttitietokoneita kehittävä IQM Quantum Computers teki tammi–kesäkuussa 74,9 miljoonan euron tappion. Vuotta aiemmin vastaavan jakson tappio jäi 34,6 miljoonaan euroon.

Liiketappio kasvoi 31,6 miljoonasta 60,5 miljoonaan euroon eli 91 prosenttia. Osakekohtaista tappiota kertyi 2,50 euroa.

Liikevaihto kasvoi samaan aikaan 47 prosenttia 8,9 miljoonaan euroon. Bruttokate parani 2,4 miljoonasta 3,6 miljoonaan euroon, ja bruttokateprosentti nousi 40:stä 41:een.

Suurin yksittäinen selittäjä tappion kasvulle ei liity kvanttitietokoneisiin lainkaan. Hallinto- ja yleiskulut lähes nelinkertaistuivat 6,9 miljoonasta 26,2 miljoonaan euroon, ja summasta noin 9,9 miljoonaa euroa oli yritysjärjestelyyn, PIPE-sopimuksiin ja Helsingin-listautumiseen liittyviä transaktiokuluja.

PIPE tarkoittaa listautumisen yhteydessä toteutettua suunnattua osakeantia, jossa institutionaaliset sijoittajat sitoutuvat etukäteen merkitsemään yhtiön osakkeita sovittuun hintaan. IQM keräsi tällä tavalla heinäkuussa 127,8 miljoonan euron bruttovarat hintaan kymmenen dollaria osakkeelta.

Loput hallintokulujen kasvusta selittyvät henkilöstön lisäyksellä ja pörssiyhtiön velvoitteilla. Henkilöstökulut kasvoivat viisi miljoonaa euroa, kirjanpito- ja tilintarkastuskulut 1,6 miljoonaa. Osakeperusteisia kuluja konserni kirjasi kaikkiaan 8,8 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 2,3 miljoonaa.

Rahoituskulut viisinkertaistuivat 19,4 miljoonaan euroon. Painavin erä oli Aalto-korkeakoulusäätiön vaihtovelkakirjalainoihin kytketyn johdannaisen 9,0 miljoonan euron käyvän arvon tappio, ja Kreos Capitalille annettujen warranttien arvonnousu toi 5,1 miljoonaa euroa lisää. Kumpikaan erä ei ole rahaa, joka olisi lähtenyt kassasta.

Molemmat kirjaukset syntyivät siitä, että yhtiön osakkeen arvo nousi kevään aikana. Mitä arvokkaammaksi IQM hinnoiteltiin, sitä suuremman tappion se joutui kirjaamaan.

Tuotekehitys maksaa lähes nelinkertaisesti liikevaihtoon nähden

Tutkimus ja tuotekehitys pysyi yhtiön suurimpana kulueränä. Siihen upposi alkuvuonna 34,0 miljoonaa euroa, 33 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kasvu tuli kohonneista henkilöstökuluista sekä prototyyppien, testauksen, laboratoriolaitteiden ja materiaalien menoista. Myynnin ja markkinoinnin kulut lähes kolminkertaistuivat 7,0 miljoonaan euroon.

Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 460, joista 333 Suomessa ja 104 Saksassa. Yhdysvalloissa työskenteli kahdeksan henkeä.

Espoon tuotantolaitokseen on investoitu yli 40 miljoonaa euroa, minkä myötä puhdastilakapasiteetti on kaksinkertaistunut. Yhtiön mukaan valmiudet riittävät jopa 30 kvanttitietokoneen vuosituotantoon.

Myytyjä full-stack-järjestelmiä oli kesäkuun loppuun mennessä 26, toimitettuja 17. Tuotannossa oli kahdeksan konetta.

Tilauskertymä hyytyi alkuvuonna

Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 69,1 miljoonaa euroa, kun vuosi alkoi 67,3 miljoonasta. Kasvua kertyi 1,8 miljoonaa euroa eli kolme prosenttia.

Luvun taakse kätkeytyy jyrkkä muutos. Uutta tilauskertymää syntyi alkuvuonna vain 10,7 miljoonaa euroa, kun vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla vastaava luku oli 51,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö selittää pudotusta liiketoimintamallillaan: suuria asiakastilauksia tulee harvakseltaan, eikä lasku sen mukaan kerro rakenteellisesta muutoksesta kysynnässä. Heinäkuussa IQM valittiin integroimaan kvanttitietokone LUMI AI Factoryyn, ja 33,0 miljoonan euron sopimukset nostivat tilauskannan yli 102,1 miljoonaan euroon.

Myös liikevaihdon rakenne muuttui. Kertaluonteisesti toimitushetkellä tuloutettua liikevaihtoa oli 56 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli kolme prosenttia. Muutoksen takana oli yksi standardoitu järjestelmätoimitus yhdysvaltalaiselle asiakkaalle, arvoltaan 3,6 miljoonaa euroa.

Asiakaskunta on toistaiseksi kapea. Kaksi yli kymmenen prosentin asiakasta toi alkuvuonna 7,3 miljoonaa euroa eli noin 83 prosenttia koko liikevaihdosta.

Kassa kolminkertaistui listautumisessa

Rahavarat olivat kesäkuun lopussa 113,4 miljoonaa euroa. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä toteutunut yritysjärjestely nosti ne 309,4 miljoonaan euroon, ja bruttovaroja kertyi noin 209,5 miljoonaa.

Reitti pörssiin kulki Nasdaqissa listatun SPAC-yhtiön Real Asset Acquisition Corpin kautta. Helmikuussa solmitussa yhdistymissopimuksessa IQM:n oman pääoman arvoksi sovittiin noin 1,8 miljardia dollaria. Kaupankäynti talletustodistuksilla alkoi New Yorkissa 2. heinäkuuta ja kantaosakkeilla Helsingissä päivää myöhemmin.

Rahaa myös palaa nopeasti. Liiketoiminnan rahavirta oli alkuvuonna rahavirtalaskelman mukaan 50,0 miljoonaa euroa negatiivinen, kun vuotta aiemmin luku oli 27,5 miljoonaa negatiivinen. Kertynyt alijäämä oli kesäkuun lopussa 307,1 miljoonaa euroa.

Velkapuoli keveni katsauskauden taitteessa. Aalto-lainat muunnettiin kokonaan omaksi pääomaksi, ja Kreos-laina maksettiin ennenaikaisesti takaisin 31. heinäkuuta yhteensä 5,8 miljoonalla eurolla.

Käyttöpääomaa sitoutui sen sijaan aiempaa enemmän. Vaihto-omaisuus kasvoi 13,5 miljoonasta 25,5 miljoonaan euroon, ja toimittajille maksettiin ennakkoja 8,7 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoo muistikomponenttien hankintahintojen nousseen globaalin kysynnän vetämänä ja varoittaa vaikutuksesta tuleviin katteisiin, jos kustannuksia ei saada siirrettyä asiakashintoihin.

Ohjeistus lepää yhden järjestelmän varassa

Koko vuodelta 2026 IQM odottaa 42–47 miljoonan euron liikevaihtoa ja 65–75 miljoonan euron tilauskertymää. Alkuvuoden toteumaan nähden molemmat ovat vaativia lukuja.

Loppuvuodelta pitäisi kertyä liikevaihtoa 33–38 miljoonaa euroa, eli noin nelinkertaisesti alkuvuoteen verrattuna. Tilauskertymässä alkuvuoden 10,7 miljoonan ja heinäkuun 33,0 miljoonan päälle tarvitaan vielä 21–31 miljoonaa euroa.

Yhtiö kytkee ennusteen kahteen ehtoon: ensimmäisen 150-kubitin järjestelmän toimitukseen ja asiakashyväksyntään aikataulussa sekä tilauskannan suunnitelmanmukaiseen toteutukseen. Viivästys kummassa tahansa voi johtaa siihen, että tulos poikkeaa olennaisesti ohjeistuksesta.

Toimitusjohtaja Jan Goetz ei katsauksessaan pehmennä kuluja vaan asemoi ne investoinneiksi. ”Uskomme tuotesuunnitelmamme olevan maailman johtavia, ja sen toteutus on edelleen hyvin aikataulussa”, hän kirjoittaa.

Kulukuria ei ole luvassa. Yhtiö odottaa sekä tuotekehitys- että myyntikulujensa kasvavan edelleen, ja hallintokuluja tasoittaa lähinnä listautumiskulujen poistuminen.

Ostoksilla on käyty jo listautumisen jälkeen. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä IQM osti berliiniläisen Quantistryn simulointiohjelmistoja 1,9 miljoonalla eurolla, ja kauppahinnan kohdistusta hankittuihin varoihin ei ollut katsauksen julkaisuhetkellä vielä tehty.