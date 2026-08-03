Aspo jakautuu kahtia – osake reippaaseen nousuun

Aspon hallitus on hyväksynyt osittaisjakautumista koskevan suunnitelman, jonka mukaan kaikki yhtiön omistamat ESL Shipping Oy:n osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyvät perustettavalle ESL Shipping Group Oyj:lle. Jäljelle jäävä yhtiö nimetään jakautumisen yhteydessä Telko Group Oyj:ksi.

Jakautumisvastikkeena osakkeenomistajat saisivat yhden ESL Shipping Groupin osakkeen jokaista omistamaansa Aspon osaketta kohden. Vastikkeen saaminen ei edellytä omistajilta toimenpiteitä.

Asiasta päättävä ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus pitää 7. joulukuuta, ja täytäntöönpanopäiväksi on merkitty vuoden viimeinen päivä. Kaupankäynnin ESL Shipping Groupin osakkeilla arvioidaan alkavan Helsingin pörssissä 4. tammikuuta 2027 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Hallituksen perustelu nojaa siihen, että varustamon ja kemikaalien jakelijan Telkon välillä on nykyisellään vain vähäisiä synergioita. Liiketoiminnat eroavat toisistaan investointitarpeiltaan, aikajänteeltään ja seurattavilta tunnusluvuiltaan.

Uuden varustamoyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on kaavailtu Aspon nykyistä toimitusjohtajaa Rolf Janssonia ja toimitusjohtajaksi Matti-Mikael Koskista.

ESL Shippingin myynti ulkopuoliselle säilyy silti rinnakkaisena vaihtoehtona, jos sen osoitetaan tuottavan omistajille enemmän arvoa.

Suurimmat omistajat, joilla on hallussaan noin 30,7 prosenttia osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään järjestelyn puolesta. Joukkoon kuuluvat muiden muassa Havsudden, AEV Capital Holding ja työeläkeyhtiö Ilmarinen.

Olisiko varustamon myynti ollut parempi vaihtoehto?

Myyntivaihtoehto olisi ollut omistajille parempi, arvioi OP Pohjola maanantaisessa aamukatsauksessaan.

”Ensisijaisesti Aspon osakkeenomistajille olisi nähdäksemme ollut parasta myydä ESL kokonaan uudelle omistajalle, ja saada siten yhtiön piilevä arvo paremmin esiin. Toisaalta taas Telko ja ESL ovat liiketoimintaprofiileiltaan niin erilaisia, että arvioimme myös jakautumisen olevan selvästi parempi vaihtoehto osakkeenomistajille, kun kahden yhtiön jatkaminen saman katon alla”, pankki toteaa.

Omistajakunta uudessa varustamoyhtiössä poikkeaa Aspon nykyisestä. Lighthouse HoldCo, joka omistaa nyt 21,4 prosenttia ESL Shipping Oy:stä, luovuttaa osakkeensa osakevaihdossa ja puretaan sen jälkeen, minkä seurauksena OP Suomi Infra nousee noin 14,3 prosentin ja Varma noin 10,7 prosentin omistuksellaan kahdeksi suurimmaksi osakkeenomistajaksi.

Kokoluokat eroavat selvästi. Viimeisen 12 kuukauden segmenttiluvuilla ESL Shippingin liikevaihto oli 178 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 14,4 miljoonaa euroa, Telkon vastaavasti 295 ja 18,1 miljoonaa euroa. Konsernin 185 miljoonan euron nettovelasta valtaosa eli 151 miljoonaa euroa jää varustamolle.

Varustamolle asetettiin uudet keskipitkän aikavälin tavoitteet: vertailukelpoinen liikevoitto yli 40 miljoonaa euroa vuonna 2030, oman pääoman tuotto yli 20 prosenttia ja omavaraisuusaste yli 35 prosenttia. Osinkoina on tarkoitus jakaa noin puolet tilikauden voitosta, joskin yhtiö varoittaa mittavan alusinvestointiohjelman rahoituksen painavan sekä omavaraisuutta että osingonmaksukykyä lähivuosina.

Telko Groupin tavoitteeksi asetettiin yli 500 miljoonan euron liikevaihto ja yli kahdeksan prosentin vertailukelpoinen EBITA-marginaali vuonna 2030. Osingonjakotavoite on noin 30 prosenttia tilikauden voitosta.

Telkon paras neljännes yllätti analyytikot

Jakautumissuunnitelman rinnalla julkaistu tulosraportti ylitti odotukset. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli huhti–kesäkuussa 131 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin kertyi 126 miljoonaa euroa ja analyytikot odottivat 124 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen EBITA eli liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja kohosi 10,8 miljoonaan euroon 7,5 miljoonasta eurosta. Vara Researchin kokoamien kolmen analyytikon ennuste oli 7,8 miljoonaa euroa.

Tulosparannus tuli Telkosta, jonka 8,2 miljoonan euron vertailukelpoinen EBITA oli yhtiön historian paras neljännestulos. Volyymituotteiden hintataso jatkoi nousuaan, ja vanhaa varastoa päästiin myymään korkeammilla markkinahinnoilla, millä oli yhtiön arvion mukaan 2–2,5 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Myös myynnin kasvu, katteiden aktiivinen hallinta ja uusi toimintamalli tukivat kehitystä.

ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA sen sijaan laski 3,8 miljoonaan euroon 5,0 miljoonasta. Kysyntä pysyi kokonaisuutena vaisuna, mutta projektilastien volyymit kasvoivat voimakkaasti ja uuden sukupolven alukset tuottivat vahvasti.

”Aspo teki vahvan tuloksen vuoden 2026 toisella neljänneksellä”, Jansson kommentoi katsauksessa. Orgaanista kasvua kertyi hänen mukaansa yli neljä prosenttia.

Koko vuoden ohjeistus säilyi ennallaan: vertailukelpoisen EBITAn odotetaan kasvavan viime vuoden 29,4 miljoonasta eurosta. Telakoinnit painavat varustamon tulosta hieman kolmannella neljänneksellä.

Telkon osalta volyymikysynnän arvioidaan pysyvän vakaana tai kasvavan hieman, mutta hintatason odotetaan vakiintuvan tai laskevan loppuvuonna nykyiseltä korkealta tasolta. Yritysostojen kautta haettava kasvu jatkuu.

Jakautumissuunnitelma ja tulosraportti kelpasivat sijoittajille. Aspon osake nousi maanantaina Helsingin pörssissä 8,6 prosenttia.

Yksityiskohtaisemmat luvut uudesta varustamoyhtiöstä nähdään vasta jakautumis- ja listalleottoesitteessä, joka julkaistaan arviolta marraskuussa. Hallitus voi vielä ennen täytäntöönpanoa päättää jättää jakautumisen toteuttamatta, jos olosuhteet muuttuvat.