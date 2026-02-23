Espoolainen kvanttitietokoneyhtiö IQM listautuu

Suomalainen kvanttitietokoneyhtiö IQM listautuu Yhdysvaltojen pörssiin, mikä tekee IQM:stä Euroopan ensimmäisen listatun kvanttitietokoneyhtiön.

IQM:n toimitusjohtaja Jan Goetz. Kuva: IQM.

Espoolainen IQM Finland ja Nasdaqissa listattu SPAC-yhtiö Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) ilmoittivat sunnuntaina solmineensa yhdistymissopimuksen. Järjestelyn myötä IQM:n ADS-todistukset listataan yhdelle Yhdysvaltojen kahdesta johtavasta pörssistä.

Kaupassa IQM:n oman pääoman arvoksi on sovittu noin 1,8 miljardia dollaria. Transaktion jälkeen yhtiön kassan odotetaan ylittävän 450 miljoonaa dollaria. Summa koostuu RAAQ:n trust-tilin noin 175 miljoonasta dollarista, PIPE-rahoituskierroksen noin 134 miljoonasta dollarista, warranttien käytöstä saatavista noin 24 miljoonasta dollarista sekä IQM:n olemassa olevasta 172 miljoonan dollarin kassasta.

Helsingin pörssiin IQM saattaa päätyä myöhemmin. Yhtiö harkitsee kaksoislistausta, jossa IQM:n tavalliset osakkeet tulisivat kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä yhdistymisen jälkeen.

IQM:n nykyiset omistajat eivät myy osakkeita eivätkä saa rahaa osana järjestelyä. Kaikki merkittävät osakkeenomistajat ovat sitoutuneet tavanomaiseen luovutusrajoitukseen.

SPAC-listautuminen eli niin sanotun kuoriyhtiön kautta pörssiin tuleminen on ollut viime vuosina kiistelty reitti julkiseksi yhtiöksi, koska monet SPAC-kaupat ovat tuottaneet sijoittajille pettymyksiä.

Kuitenkin IQM:n tapauksessa yhdistymissopimus ei sisällä nykyisten omistajien irtautumista. Tämä poikkeaa monista aiemmista SPAC-järjestelyistä, joissa varhaiset sijoittajat ovat realisoineet omistuksiaan samalla kun uudet osakkeenomistajat ovat astuneet sisään.

Kvanttitietokoneiden jättiläinen

IQM valmistaa suprajohtavia kvanttitietokoneita, joita asiakkaat voivat asentaa omiin tiloihinsa tai käyttää pilven kautta. Yhtiö kertoo myyneensä 21 järjestelmää 13 asiakkaalle ja toimittaneensa niistä 15. Kaikkiaan IQM sanoo rakentaneensa yli 30 kvanttitietokonetta. Yhtiön mukaan toimitettujen järjestelmien määrä on suurempi kuin kenelläkään kilpailijalla julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella.

Asiakkaisiin kuuluu neljä maailman 10 suurimmasta supertietokonekeskuksesta. Kumppaniverkostoon lukeutuvat NVIDIA, Hewlett Packard Enterprise, AWS, japanilainen Toyo Corporation ja saksalainen Bechtle AG.

Vuoden 2025 liikevaihto oli yhtiön mukaan vähintään 35 miljoonaa dollaria. Luku on tilintarkastamaton. Tilauskirja ja näkyvyys vuoden 2025 lopussa ylittivät 100 miljoonaa dollaria.

Teknisesti IQM kertoo saavuttaneensa yli 99,9 prosentin fideliteetin eli luotettavuuden yhden ja kahden kubitin portti- ja lukuoperaatioissa prosessoreillaan. Fideliteetti kuvaa sitä, kuinka tarkasti kvanttitietokoneen operaatiot tuottavat odotetun tuloksen. Seuraavan sukupolven Halocene-järjestelmän yhtiö uskoo tuovan laajemman kaupallistamisen lähemmäs.

Pystysuora malli erottaa kilpailijoista

IQM:n liiketoimintamalli perustuu vertikaaliseen integraatioon. Yhtiö suunnittelee omat kvanttisirut omilla suunnittelutyökaluillaan, valmistaa ne omassa sirutehtaassa, kokoaa järjestelmät omalla tuotantolinjalla ja operoi omaa kvanttidatakeskusta. Lisäksi yhtiöllä on ohjelmistokehittäjien alusta.

Vertikaalinen integraatio on kvanttitietokonealalla harvinaista, ja IQM korostaa mallia kilpailuetuna. Se nopeuttaa innovaatiosyklejä, kun yhtiön ei tarvitse odottaa ulkopuolisia alihankkijoita kriittisissä vaiheissa.

Kääntöpuoli on se, että malli sitoo paljon pääomaa, ja juuri sitä SPAC-kaupan on tarkoitus tuoda.

Yhtiöllä on yli 300 työntekijää. Pääkonttori on Espoossa, ja toimipisteitä on 13 maassa Ranskasta Japaniin ja Saudi-Arabiasta Singaporeen.

”Rakensimme IQM:n alusta asti yhteen tarkoitukseen – toimittamaan kvanttitietokoneita niille, jotka ratkaisevat niillä todellisia ongelmia. Kvanttilaskenta ei ole enää tiedeprojekti. Se on teollisuudenala, jossa asiakkaat omistavat, operoivat ja rakentavat edistyksellisillä kvanttitietokoneilla”, Perustaja ja toimitusjohtaja Jan Goetz kertoo.

Arvostus herättää kysymyksiä

1,8 miljardin dollarin arvostus on korkea yhtiölle, jonka liikevaihto on noin 35 miljoonaa dollaria. P/S-kertoimeksi tulee yli 50x, mikä on vaativa taso myös kvanttilaskenta-alalla. Vertailun vuoksi Yhdysvalloissa listatun IonQ:n markkina-arvo on pyörinyt vastaavissa kerroinlukemissa, mutta kvanttisektorin osakkeet ovat olleet markkinoilla erittäin volatiileja.

Arvostusta perustellaan tilauskannan kasvulla ja sillä, että yhtiön teknologia on jo kaupallisessa käytössä vaativilla asiakkailla. Monet kilpailijat ovat vielä laboratoriovaiheessa.

IQM:n 15 toimitettua järjestelmää on konkreettinen erottautumistekijä, koska fyysisten laitteiden asentaminen asiakkaan tiloihin on monimutkainen prosessi, johon alan nuoremmat yhtiöt eivät vielä kykene.

Rahoituksen riittävyys ei ole ainakaan välitön ongelma. Jos kauppa toteutuu ilman merkittäviä lunastuksia RAAQ:n osakkeenomistajilta, yli 450 miljoonan dollarin kassa antaa yhtiölle pitkän kiitoradan.

Kvanttitietokonealalla kaupallinen läpimurto ei kuitenkaan ole kenenkään saavutettavissa lähiaikoina, joten sijoittajan on syytä arvioida, riittääkö tämä pääoma viemään IQM:n siihen pisteeseen, jossa yhtiö alkaa tuottaa kassavirtaa.

RAAQ:n toimitusjohtaja Peter Ort sanoi tiedotteessa, että IQM on toimittanut enemmän asiakkaiden tiloihin asennettavia kvanttijärjestelmiä kuin yksikään kilpailija.

IQM:n hallituksen puheenjohtaja Sierk Poetting korostaa, ettei listautuminen muuta yhtiön suuntaa vaan kiihdyttää sitä.

Yhdistyminen edellyttää vielä molempien yhtiöiden osakkeenomistajien hyväksyntää ja tavanomaisten ehtojen täyttymistä.