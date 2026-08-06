Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto

Koneen B-osakkeen kurssi on valunut alaspäin TKE-kaupan julkistuksen jälkeen. Ulkomaiset omistajat ovat myyneet osakkeitaan, ja kotimaiset eläkeyhtiöt ostaneet.

Kone ilmoitti 29. huhtikuuta yhdistyvänsä TKE:n kanssa. Yhdistyminen muodostaisi maailmanluokan hissi- ja liukuporrasyhtiön. Tiedotteen mukaan TKE:n yritysarvo olisi noin 29,4 miljardia euroa korollinen nettovelka mukaan lukien. Suurin osa TKE:n nykyisestä noin 9,2 miljardin euron korollisesta nettovelasta rahoitettaisiin uudelleen.

Kauppa maksetaan viiden miljardin euron käteisvastikkeella ja osakevastikkeena enintään 270 miljoonalla uudella Koneen B-sarjan osakkeella. Kumpikin vastike on tiettyjen oikaisujen alainen.

Koneen B-sarjan osakkeen 28. huhtikuuta päätöskurssilla ja osakevastikkeen enimmäismäärällä – 270 miljoonaa B-osaketta – laskettuna osakevastikkeen arvo olisi 15,2 miljardia euroa. Se vastaisi järjestelyn toteuttamisen jälkeen 33,8 prosenttia hissiyhtiön kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista ja 18,3 prosenttia kaikista äänistä (pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet).

Yhdistymisen odotetaan toteutuvan aikaisintaan vuoden 2027 toisen vuosineljänneksen aikana.

Koneen tiedotteen mukaan synergioita odotetaan syntyvän ensisijaisesti tiheämmistä huoltoverkostoista, paremmin yhdistetyistä tuotekehityskyvykkyyksistä, alustojen yhdistämisestä, hankintojen tehostumisesta sekä myynti-, yleis- ja hallintokulujen säästöistä.

Tämänhetkisen arvion mukaan järjestelystä odotetaan noin 700 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästösynergioita ennen veroja. Niiden odotetaan realisoituvan täysimääräisesti kolmannen vuoden loppuun mennessä järjestelyn toimeenpanosta. Synergioihin liittyvien kumulatiivisten kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan noin 1–1,2-kertaiset odotettuihin vuotuisiin synergioihin nähden ja kertyvän kahden vuoden aikana.

Järjestely asettaa Koneen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet uudelle perustalle. Synergiat tukevat kunnianhimoa kiihdyttää oikaistun liikevoittomarginaalin paranemista selvästi yli yhtiön nykyisen 16 prosentin tavoitetason.

Kurssi kääntyi laskuun jo ilmoituspäivänä

Koneen noteeratun B-sarjan osakkeen päätöskurssi päivää ennen yhdistymisilmoitusta 28. huhtikuuta oli Helsingin pörssissä 56,30 euroa ja kaupankäyntimäärä 457 781 kappaletta. Ilmoituspäivänä 29. huhtikuuta päätöskurssi oli 54,46 euroa, alin kaupankäyntikurssi 53,10 euroa ja ylin 57,80 euroa.

Vaihtomäärä oli ilmoituspäivänä 1 764 252 kappaletta eli noin 0,19 prosenttia B-osakkeista. On syytä huomata, että luvussa ovat mukana sekä ostot että myynnit, joten vaihto on kaksinkertainen.

Heinäkuun lopussa Koneen B-osakkeen päätöskurssi oli 50,10 euroa ja osakevaihto 804 972 kappaletta.

Hissiyhtiön TKE-kaupan hintaa pidettiin melko korkeana, sillä yhtiön oma yritysarvo oli kaupan julkistushetkellä pienempi kuin TKE:n 29,4 miljardin euron yritysarvo nettovelka mukaan lukien.

Ulkomaisten sijoittajien reaktio yrityskauppaan oli selvä: myy julkistuksen yhteydessä ja odota, meneekö kauppa läpi kilpailuviranomaisissa.

Ulkomaiset omistajat ovat pienentäneet omistustaan

Ulkomaiset sijoittajat eli hallintarekisteröidyt omistajat omistivat joulukuun 2025 lopussa 53,06 prosenttia Koneen B-sarjan osakkeista. Heinäkuun 2026 loppuun mennessä osuus oli laskenut 50,19 prosenttiin. Vähennystä kertyi 2,87 prosenttiyksikköä eli noin 13,0 miljoonaa B-osaketta. Ulkomaisten omistuksen laskua voi pitää maltillisena eikä siis kovin merkittävänä.

Ulkomaiset sijoittajat ovat siis vähentäneet omistustaan hissiyhtiön B-osakkeista tammi–heinäkuussa 2026 noin 13,0 miljoonaa kappaletta. Heidän tilalleen on tullut erityisesti neljä kotimaista eläkeyhtiötä, jotka ovat pääosin lisänneet omistustaan yhtiön B-osakkeissa yhteensä noin 9,5 miljoonalla osakkeella.

Eniten osakkeita ovat tammi–heinäkuussa lisänneet Varma (+3,5 miljoonaa osaketta), Ilmarinen (+3,1 miljoonaa), Elo (+2,66 miljoonaa) ja VER (+0,2 miljoonaa). Yhteensä nämä neljä kotimaista eläkesijoittajaa ovat ostaneet noin 73 prosenttia hallintarekisteröityjen myyjien myymistä osakkeista.

Prosentuaalisesti eniten omaa positiotaan Koneen B-osakkeissa ovat kasvattaneet Elo (+133 prosenttia), Varma (+52 prosenttia), Ilmarinen (+45 prosenttia) ja VER (+10 prosenttia).

Neljä kotimaista eläkeyhtiötä on ostanut lisää Koneen B-osakkeita pääosin kesä–heinäkuussa ja todennäköisesti vasta yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Ostajan kurssi laskee, kohteen nousee

Yleensä ostavan yhtiön osakekurssi laskee suuren yritysoston ilmoituksen jälkeen ja ostettavan yhtiön kurssi nousee. Tämä tuli selvästi esiin myös maanantaina, kun markkinalähteet paljastivat AstraZenecan puuhaavan yhdistymistä yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön Bristol-Myers Squibbin kanssa. AstraZenecan osakekurssi laski noin seitsemän prosenttia ja ostettavan yhtiön kurssi nousi noin kuusi prosenttia.

Miten käy hissiyhtiön B-osakkeen kurssille, jos ja kun fuusio TKE:n kanssa toteutuu ensi vuoden toiseen neljännekseen mennessä? Markkinat eivät ole indikoineet kovin selvästi fuusion läpimenon todennäköisyyttä.

Koneen kuluvan vuoden toisen neljänneksen tulos ei miellyttänyt markkinoita. B-osakkeen kurssi laski tulospäivänä 22. heinäkuuta kuukauden alimpaan kaupankäyntilukemaan 46,72 euroon eli noin kolme prosenttia edellisestä päivästä.

Kauppalehti uutisoi Koneen tuloksesta: ”Kone kasvoi kannattavasti huhti-kesäkuussa, mutta yhtiön luvut jäivät analyytikoiden ennusteista uusia tilauksia lukuun ottamatta.” Analyytikot odottivat 374 miljoonan euron liikevoittoa, kun yhtiön liikevoitto oli 370 miljoonaa euroa.

270 miljoonaa uutta osaketta etsii ostajaa

Sijoittajien kannalta tärkeä kysymys tulee eteen, kun mahdollinen fuusio toteutuu vuoden 2027 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Miten Koneen B-osakkeen kurssi reagoi, kun nälkäiset TKE:n ”korppikotkaomistajat” alkavat myydä kaupan vastikkeena saamiaan 270 miljoonaa yhtiön B-osaketta?

Hissiyhtiön osakevaihto oli vuonna 2025 yhteensä 127,5 miljoonaa osaketta ja kiertonopeus 28 prosenttia. Ylin kaupantekokurssi oli 70,00 euroa ja alin 45,42 euroa. Laskennallisesti TKE:n myyjien saamien B-osakkeiden myynti kestäisi noin pari vuotta.

Korppikotkat eli nälkäiset investointipankit eivät juuri halua omistaa vähempiäänisiä B-osakkeita pitkään, vaan pyrkivät eroon niistä mahdollisimman nopeasti. Koneen B-osakkeita siis varmasti löytyy kaikille halukkaille.

Kannattaa siis seurata, millaiseen pitoaikaan TKE:n myyjät sitoutuvat Koneen B-osakkeiden omistajina.