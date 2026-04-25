Datakeskusbuumi tuo nostetta Vaisalan teollisuusliiketoimintaan

Mittauteknologiayhtiö Vaisalan kasvu kiihtyy juuri siellä, missä teollisuusinvestointien painopiste on nyt.

Vaisalan teollisten mittausten liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat tammi–maaliskuussa yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla mitattuna kasvuvauhti oli peräti 17 prosenttia. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kohosi seitsemän prosenttia, ilman valuuttavaikutuksia 16 prosenttia.

Konsernitasolla luvut jäivät maltillisemmiksi. Vaisalan koko saadut tilaukset kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä viisi prosenttia, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 10 prosenttia. Konsernin teollisuussiipi vetää siis kasvua muita osia kovemmin.

Toimitusjohtaja Kai Öistämön mukaan kysyntä pysyi vahvana kaikissa teollisten mittausten markkinasegmenteissä. Erityisen voimakasta kasvu oli teollisuus- ja sähkövoimasegmenteissä. Yhtiö arvioi koko teollisuusmarkkinan kasvavan tänä vuonna nimenomaan datakeskus- ja puolijohdeteollisuuden vetämänä.

Asetelma on Vaisalalle otollinen. Hyperskaalaajat eli suuret pilvipalveluyhtiöt rakentavat datakeskuksia ennätystahtiin tekoälysovellusten ja pilvi-investointien siivittäminä. Samaan aikaan puolijohdeteollisuus elää kapasiteetti-investointien aaltoa, jossa uusia tehtaita pystytetään useilla mantereilla rinnakkain.

Helmikuun Origo-tuotelanseeraus kertoo, mihin yhtiö tähtää. Modulaarinen mittausalusta on suunnattu rakennusten ilmanvaihtosovelluksiin ja kriittisiin tiloihin laajemmin, joista datakeskukset ovat näkyvin esimerkki. Lähettimet mittaavat sisäilman olosuhteita ympäristöissä, joissa pieninkin häiriö voi pysäyttää miljardien arvoiset palvelinsalit.

Teolliset mittaukset on Vaisalan kannattavuuden ankkuri. Sen anturit kosteuden, kastepisteen, paineen ja hiilidioksidin mittaamiseen päätyvät prosesseihin, joissa pieni mittausvirhe maksaa enemmän kuin koko laitteisto.

Datakeskukset kasvavat teollisuussegmentin sisällä

Vaisalan oma raportointi ei nosta datakeskuksia tai puolijohdetuotantoa omiksi segmenteikseen. Teollisten mittausten keskeisiksi markkinasegmenteiksi yhtiö nimeää teollisuuden, terveysteknologian ja sähkövoiman. Datakeskukset kasvavat osana laajempaa teollisuussegmenttiä, joten tarkka jakauma alasegmenttien välillä jää sijoittajan oman päättelyn varaan.

Sirutuotannon puhdastiloissa ilmankosteus, kastepiste ja kaasujen pitoisuudet ovat parametreja, joissa pienikin poikkeama voi pilata kokonaisia tuotantovaiheita. Vaisala on toiminut näillä markkinoilla pitkään, ja sertifioidun toimittajan asema toistuu usein myös uusissa hankkeissa.

Yhdysvaltojen, Euroopan ja Aasian puolijohdeinvestoinnit jatkuvat geopoliittisista jännitteistä huolimatta. Sirujen valmistuksen kotiuttaminen on luonut tilanteen, jossa uusia tehtaita rakennetaan useammalla mantereella samaan aikaan.

Pitkään alalla toimineelle anturivalmistajalle uudet hankkeet tarkoittavat toistuvia myyntimahdollisuuksia.

Kasvuluvuissa on silti varauksensa. Kaksinumeroinen tilausvirran kasvu on poikkeuksellinen lukema, ja osa siitä heijastelee viime vuoden vaisua vertailupohjaa. Yhtiön oma ohjeistus puhuu koko teollisuusmarkkinan kasvusta maltillisemmin.

Tammi-maaliskuun tulosraportilla Vaisala ei avaa, kuinka suuri osa uusista tilauksista tulee suoraan datakeskus- tai puolijohdeasiakkailta.

Xweather omaksi segmentiksi, säämarkkinat eriytyvät

Vaisala on uudistanut taloudellisen raportointinsa rakenteen. Xweather nostettiin ensimmäistä kertaa omaksi raportoitavaksi segmentikseen ensimmäisen vuosineljänneksen katsauksessa, ja sen vuositasolle skaalattu toistuva tilausmyynti eli ARR ylsi 58,2 miljoonaan euroon.

Xweather on yhtiön sää- ja ilmastodataan keskittyvä palveluliiketoiminta, joka yhdistää paikalliset anturit tekoälypohjaisiin ennustemalleihin. Tuote myydään asiakkaille jatkuvana tilauspalveluna eikä kertaluonteisena laitetoimituksena.

Asiakaskuntaa ovat muun muassa logistiikka- ja kuljetusyhtiöt, energia- ja sähköverkkotoimijat, vakuutus- ja rahoitusala sekä digitaaliset palveluntarjoajat. Käyttötapaukset vaihtelevat sähköverkon myrskyriskien ennakoinnista tievarsihallintoon ja sähköautojen toimintamatkan ennustamiseen sääolosuhteiden perusteella.

Yksikkö ei ole enää pelkkä rakentumassa oleva sivuhaara vaan kohtuullisen kokoinen palveluliiketoiminta omilla mittareillaan.

Konsernin perinteisemmillä säämarkkinoilla suunnat eriytyvät. Meteorologian markkinalla liikevaihto kasvoi alkuvuonna hieman edellisvuoteen verrattuna, kun taas lentoliikenteen myynti laski jyrkästi. Markkinoiden normalisoituminen tapahtui jo viime vuonna kahden poikkeuksellisen vahvan vuoden jälkeen, ja nyt eri sovellusalueet hakevat eri suuntiin.

Datakeskusten ja puolijohteiden kysyntäimu tuo Vaisalalle vakautta, jota perinteisemmiltä säämarkkinoilta ei tällä hetkellä saa. Mikäli toimitusketjut pysyvät ennakoitavina ja Origon vastaanotto vastaa odotuksia, alkuvuoden kasvuvauhti ei jää välttämättä yksittäiseksi piikiksi.

Riskinä on aina syklin kääntyminen. Datakeskusinvestointien tahti on viime vuosina hämmästyttänyt jopa toimialan omia ennustelaitoksia, ja juuri siksi kysynnän äkillinen tasaantuminen olisi sijoittajille suurempi yllätys kuin sen jatkuminen.

Origon ensimmäiset toimitusneljännekset näyttävät, riittääkö yhden tuotelanseerauksen vetoapu pitämään kasvuluvut korkealla loppuvuoden ajan.