Sijoitusguru Druckenmiller panostaa isosti teknojättiin

Suursijoittaja Stanley Druckenmiller.

Duquesne Capital Managementin perustaja ja Soros Fund Managementin entinen pääsalkunhoitaja Stanley Druckenmiller ilmoitti tuoreessa 13F-raportissaan liikkeestä, joka ei mahdu salkkukosmetiikan kategoriaan. Teknojätti Alphabetin paino hänen salkussaan kasvoi neljänneksen aikana 277 prosenttia.

Position arvo on nyt yli 120 miljoonaa dollaria ja osuus kokonaissalkusta 2,8 prosenttia.

Saman kolmen kuukauden aikana Druckenmiller kevensi omistuksiaan kahdessa suuressa terveydenhuoltoyhtiössä, jotka kuuluvat yhä hänen suurimpien positioidensa joukkoon. Syöpädiagnostiikkaan erikoistunutta Nateraa hän vähensi 21,9 prosentilla, mutta yhtiö säilyy edelleen hänen ylivoimaisesti suurimpana positionaan yli 13 prosentin salkkupainolla. Harvinaissairauksien biolääkeyhtiö Insmedin osuutta hän leikkasi lähes 39 prosenttia, mutta sekin kuuluu yhä hänen kolmen suurimman omistuksensa joukkoon.

Liikkeet kertovat teeman vaihtumisesta salkussa, eivät pelkästä lisäostosta. Painoa siirretään toimialalta toiselle.

Prosenttilukema 277 on mittakaavaltaan merkittävä. Kun yksittäisen yhtiön paino salkussa lähes nelinkertaistuu yhdessä neljänneksessä, kyseessä ei ole taktinen viilaus vaan vahva näkemys.

Alphabetin omat tulosluvut antavat näkemykselle perustaa. Yhtiön liikevaihto ylitti vuonna 2025 ensi kertaa 400 miljardin dollarin rajan, ja nettotulos kasvoi 32 prosenttia 132,17 miljardiin dollariin.

Pilvi ja tekoäly kiihdyttävät tuloslaskelmaa

Google Cloudin liikevaihto kasvoi viime vuoden neljännellä neljänneksellä 48 prosenttia ja ylsi 17,7 miljardiin dollariin. Segmentin liikevoitto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta.

Vauhti kovenee jatkossa vielä käyttöomaisuusinvestoinneissa. Yhtiö aikoo käyttää kapasiteettiin vuonna 2026 yhteensä 175–185 miljardia dollaria, mikä on lähes kaksinkertainen summa edellisvuoteen verrattuna. Valtaosa valuu tekoälyn laskentainfrastruktuuriin.

Toimitusjohtaja Sundar Pichai perusteli investointien mittakaavaa vetoamalla suoraan tulospohjaan.

”Tekoälyinvestointimme ajavat liikevaihdon kasvua ja tuloksentekoa kaikkialla liiketoiminnassa”, Pichai kommentoi yhtiön tuloskutsussa.

Myös kuluttajatuotteista löytyy vetoa. Gemini-sovellus on kerännyt 750 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää, mikä nostaa sen suuruusluokaltaan alan kärkisovellusten joukkoon.

Osakkeenomistajien kannalta kehitys on näkynyt kurssilla. Alphabet on noussut viimeisen 12 kuukauden aikana 108 prosenttia. Druckenmillerin lisäostot tämän kurssinousun päälle kertovat, ettei hän pidä hinnoittelua loppuun asti jännitettynä.

Uran mittakaava tekee siirrosta markkinasignaalin

Druckenmillerin historia antaa yksittäiselle kaupalle poikkeuksellisen painoarvon. Hän luotsasi kolme vuosikymmentä Duquesne Capital Managementia keskimäärin noin 30 prosentin vuotuisella tuotolla eikä kertaakaan kärsinyt tappiollista vuotta.

Huippuvuosinaan rahasto hallinnoi noin 12 miljardin dollarin varallisuutta. Druckenmiller sulki sen aikanaan ja hoitaa nykyisin varojaan Duquesne Family Officen kautta.

Nimi kantaa myös yhtä pääomamarkkinoiden tunnetuimmista yhteenotoista. Vuonna 1992 Druckenmiller oli George Sorosin Quantum-rahaston rinnalla tekemässä vetoa, joka pakotti Englannin keskuspankin luopumaan punnan valuuttakurssin puolustamisesta. Operaatiosta käytetään nimitystä Bank of Englandin murtaminen.

Alphabetin liikevaihdon ja eteenpäin katsovan P/E-kertoimen kehitys vuosina 2016-2026(e). Vuoden 2026 liikevaihto on analyytikoiden konsensusennuste.

Yhtä lailla hänen uraansa on muokannut yksi tappio, jota hän itse on kutsunut pahimmaksi kaupakseen. Maaliskuussa 1999 Druckenmiller shorttasi 200 miljoonalla dollarilla tusinaa internet-osaketta. Kaikki niistä päätyivät lopulta konkurssiin, mutta position kuittaaminen vei kolme viikkoa ja maksoi 600 miljoonaa dollaria osakkeiden jatkettua nousuaan ennen romahdustaan.

Kokemuksesta jäi opetus ajoituksesta. Druckenmiller on sittemmin todennut, ettei ole varma, tekikö hän koskaan ylipäänsä voittoa lyhyeksimyynnistä koko uransa aikana.

Alphabet osuu tekoälyteeman keskiöön

Druckenmillerin kauppa asettuu osaksi laajempaa sijoitusteemaa, jonka tekoälyinfrastruktuuri on ammattisijoittajien salkkuihin synnyttänyt.

Pilvitoiminnan 48 prosentin kasvuvauhti todistaa, että yritysasiakkaat maksavat tekoälyn laskentatehosta jo nyt. Investointiohjelman mittakaava taas paljastaa, että Alphabet haluaa omistaa kapasiteetin itse sen sijaan, että vuokraisi sen kumppaneilta.

Rakennelmaan liittyy kuitenkin riski. Lähes 200 miljardin dollarin vuosittaiset investoinnit kasvattavat poistoja usean vuoden ajaksi. Jos tekoälyn tuoma liikevaihdon kasvu hidastuu poistojen kasvaessa, tulosmarginaalit joustavat ensimmäisenä.

Druckenmillerin lisäostolle voi tarjota toisenlaisenkin tulkinnan. Hän on uransa varrella ollut tunnettu siitä, että kaupan koko skaalautuu suoraan hänen näkemyksensä mukaan. Tällaisen kurssinousun jälkeen tehty ostoliike kertoo siksi enemmän kuin vastaava siirto rauhallisessa markkinassa kertoisi.

Seuraava osviitta tulee kolmen kuukauden päästä. Silloin julkistettava 13F-raportti näyttää, pitikö Druckenmiller asemansa vai kotiuttiko hän voittoja.