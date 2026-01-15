Sergey Brin nousi maailman kolmanneksi rikkaimmaksi mieheksi

Googlen toinen perustaja Sergey Brin. Kuva: Depositphotos.

Sergey Brin, 52, ohitti tiistaina maailman rikkaimpien listalla Amazonin perustajan Jeff Bezosin ja Oraclen perustajan Larry Ellisonin. Talousjulkaisu Forbes arvioi Brinin omaisuuden kasvaneen lähes 256 miljardiin dollariin, kun taas Bezosin varallisuus on 253 miljardia ja Ellisonin 251 miljardia dollaria.

Brinin edellä listalla ovat enää hänen Google-kumpppaninsa Larry Page noin 277 miljardilla dollarilla sekä Teslan perustaja Elon Musk, jonka omaisuus on paisunut yli 725 miljardiin dollariin.

Varallisuuslistat elävät jatkuvasti osakemarkkinoiden mukana. Vielä vuoden 2025 alussa Brin oli vasta kuudentena maailman rikkaimpien joukossa.

Brinin ja Pagen omaisuudet kasvoivat vuonna 2025 Muskin jälkeen eniten. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Pagen varallisuus nousi noin 101 miljardilla dollarilla ja Brinin noin 92 miljardilla.​

Apple valitsi Googlen tekoälykumppaniksi

Alphabetin osake sai uuden sysäyksen maanantaina, kun Apple ilmoitti valitsevansa Googlen Gemini-tekoälymallit tulevan Apple Intelligence -teknologiansa ja uudistetun Siri-avustajansa perustaksi. Monivuotinen yhteistyösopimus nähdään merkittävänä tunnustuksena Googlen tekoälyosaamiselle.

Sopimuksen myötä Alphabetin markkina-arvo ylitti ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 Applen arvon. Analyytikot ovat kuvailleet muutosta siirtymänä mobiiliaikakaudesta tekoälyaikakauteen.

Alphabetin osake nousi vuonna 2025 noin 65 prosenttia ja on jatkanut nousuaan tammikuussa 2026. Tiistaina osake päätyi ennätyslukemiin 335,97 dollariin, ja yhtiön markkina-arvo ylitti maanantaina neljän biljoonaa dollaria.

Neljäs jättiyhtiö historiallisessa kerhossa

Alphabet liittyi neljän biljoonan dollarin klubiin neljäntenä yhtiönä kautta aikojen Nvidian, Microsoftin ja Applen jälkeen. Tällä hetkellä vain Nvidia ylittää Alphabetin markkina-arvon, sillä sekä Microsoft että Apple ovat pudonneet rajan alle.

Alphabetin nousun taustalla on sijoittajien luottamus yhtiön tekoälystrategiaan.

Marraskuussa 2025 Google julkaisi Gemini 3 -kielimallinsa, jota analyytikot pitivät merkittävänä edistysaskeleena. Bank of America Securitiesin analyytikot arvioivat mallin kaventavan kilpailijoiden, kuten OpenAI:n, etumatkaa.

Samaan aikaan molemmat Googlen perustajat ovat siirtäneet liiketoimintojaan pois Kaliforniasta. New York Timesin mukaan Brin siirsi yli kymmenen yhtiötä pois osavaltiosta vuoden 2025 viimeisinä päivinä.

Taustalla on ehdotettu varallisuusvero, joka toteutuessaan verottaisi kertamaksuna viisi prosenttia yli miljardin dollarin omaisuuksista. Vero koskisi takautuvasti kaikkia, jotka asuivat Kaliforniassa vuoden 2026 alusta alkaen.

Page on tehnyt vielä laajempia järjestelyjä. Business Insiderin mukaan yli 45 hänen yhtiöistään on lopettanut toimintansa Kaliforniassa tai siirtynyt muihin osavaltioihin. Page osti myös 71,9 miljoonan dollarin kartanon Miamista.

Kuka on Sergey Brin?

Sergey Brin on venäläissyntyinen yhdysvaltalainen tietojenkäsittelytieteilijä ja teknologiayrittäjä. Hän syntyi Moskovassa 21. elokuuta 1973 ja muutti lapsena perheensä kanssa Yhdysvaltoihin paettuaan Neuvostoliiton antisemitismiä.​

Brin opiskeli aluksi Marylandin yliopistossa matematiikkaa ja tietojenkäsittelytiedettä ja jatkoi tämän jälkeen jatko-opintoihin Stanfordin yliopistoon, missä hän tapasi Pagen.

Stanfordin tutkimusprojektina alkanut hakukone BackRub kehittyi vähitellen Googleksi, joka rekisteröitiin yhtiöksi vuonna 1998 ja nousi nopeasti internetin käytetyimmäksi hakukoneeksi.

Googlea varten Brin ja Page kehittivät linkkien analyysiin perustuvan hakualgoritmin, joka erottui kilpailijoistaan hakutulosten merkityksellisyydellä ja yksinkertaisella käyttöliittymällä. Yhtiö listautui pörssiin vuonna 2004, ja Brinistä tuli miljardööri sen myötä.

Myöhemmin Google järjesteltiin uudelleen holdingyhtiö Alphabetiksi, jossa Brin toimi pitkään emoyhtiön presidenttinä ennen kuin vetäytyi operatiivisesta johdosta vuoden 2019 lopussa, säilyttäen kuitenkin merkittävän omistus- ja äänivallan.

Brin on profiloitunut myös filantropiana: Forbesin mukaan hän on ohjannut miljardeja dollareita muun muassa Parkinsonin taudin tutkimukseen sekä ilmastonmuutokseen liittyviin hankkeisiin. Lisäksi hän on ollut mukana useissa tulevaisuussuuntautuneissa teknologiahankkeissa, kuten itseajavissa autoissa ja erilaisissa kokeellisissa Google X -projekteissa.