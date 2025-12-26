Google kirii tekoälykilvassa – Gemini noussut haastajaksi ChatGPT:lle

Googlen tekoälyalusta Gemini on noussut nopeasti OpenAI:n ChatGPT:n rinnalle, kiitos tiiviin integraation yhtiön omiin palveluihin. Liikenneanalytiikkaa tarjoavan Similarwebin mukaan Geminin osuus generatiivisen tekoälyn verkkokäytöstä on kasvanut noin 5 prosentista 18 prosenttiin vuoden aikana.

Samalla ChatGPT:n osuus on pudonnut 87 prosentista 68 prosenttiin. Kyseessä on suurin notkahdus sitten palvelun lanseerauksen.

Markkinaosuudet kuvastavat etenkin kuluttajakäyttöä, mutta trendi kertoo syvemmästä muutoksesta. Tekoäly on siirtymässä yksittäisistä sovelluksista laajempiin järjestelmiin, joissa käyttö sulautuu osaksi päivittäisiä digitaalisia rutiineja.

Generatiivisen tekoälyn liikenteen kehitys eri sovelluksilla. Kuva: Similarweb.

Alan sijoittajat ja analyytikot puhuvat nyt ”jakeluedusta”, joka on ollut Googlen merkittävin valtti. Tekoälyratkaisut ovat jo sisäänrakennettuina Chromessa, Androidissa, Gmailissa ja yhä laajemmin myös hakukoneessa. Käyttäjän ei siis tarvitse lähteä erilliselle sivustolle – tekoäly on läsnä siinä, missä käyttäjä muutenkin toimii.

Jakelun dominoiva vaikutus

Tähän kehitykseen liittyy myös teknologinen taistelu nopeudessa ja tehokkuudessa. Uusin versio, Gemini 3 Flash, on paitsi kevyt ja nopea myös poikkeuksellisen tarkka ongelmanratkaisutehtävissä. Se käsittelee tekstiä jopa kolme kertaa aiempaa nopeammin ja käyttää kolmanneksen vähemmän laskentatehoa.

”Gemini ei voittanut käyttäjiä mainoksilla, vaan olemalla paikalla oikealla hetkellä,” arvioi tekoälystrategi Shay Boloor. Hänen mukaansa Googlen kyky ”kaapata käyttäjävirta” on luonut verkostovaikutuksen, jota kilpailijoiden on vaikea kopioida ilman vastaavia ekosysteemejä.

Vertailun vuoksi Microsoftin Copilot ei ole saanut ainakaan vielä suurta jalansijaa, vaikka se on upotettu Windowsiin ja Edge-selaimeen. Sen markkinaosuus on pysynyt reilussa yhden prosentin tuntumassa.

Microsoft pyrkii lisäämään Copilotin käyttöä ennen kaikkea tuomalla sen automaattisesti käyttäjien eteen Windowsissa, Office-sovelluksissa ja Edgessä sekä madaltamalla kokeilukynnystä integroinnin, hinnoittelun ja koulutusmateriaalien avulla.

Samalla OpenAI on joutunut reagoimaan harvinaisen nopeassa tahdissa. Yritys julkaisi joulukuussa GPT-5.2-version vain viikkoja Gemini 3:n jälkeen.

Tekninen ja taloudellinen momentti

Geminin tekninen kehitys on ollut poikkeuksellisen nopeaa. Kehittäjien suosimassa SWE-bench-vertailussa se ohitti jopa oman isoveljensä, Gemini 3 Pron. Alusta on myös optimoitu kirjoitus- ja koodausavusteisiin tehtäviin, joissa tehokkuus ja virheettömyys korostuvat.

Myös sijoitusmarkkinat ovat palkinneet Googlen rohkean strategian.

Alphabetin osake on noussut kuluvan vuoden aikana yli 60 prosenttia ja ylittänyt Nasdaq-indeksin kehityksen moninkertaisesti. Kasvua tukee se, että tekoälyn rooli Googlen mainos- ja pilvipalveluliiketoiminnassa on laajentunut kuukausi kuukaudelta.

ChatGPT on silti edelleen markkinajohtaja noin 800 miljoonalla kuukausittaisella käyttäjällä.