USA:n talous porskuttaa

Yhdysvaltojen hallinnon aiemmasta sulkutilasta johtuen poikkeuksellisen pitkällä viiveellä julkaistut kolmannen vuosineljänneksen bruttokansantuotteen kasvuluvut kertoivat talouden ennakoitua vahvemmasta vireestä.
BKT-kasvu ylsi 3. neljänneksellä väkivahvaan 4,3 prosentin vuosikasvuun. Bloombergin ekonomistikyselyssä vain yksi vastaaja 62:sta odotti tätä korkeampaa kasvulukemaa.
OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kertoo, että kasvu nojasi jälleen vahvasti yksityisen kulutuksen harteille, joka toi 2,4 prosenttiyksikön kasvukontribuution. Yksityisen kulutuksen kasvulukujen perusteella työmarkkinoiden jäähtyminen ei ole ainakaan vielä hyydyttänyt kotitalouksien kulutusintoa.
Tekoälyinvestoinnit tukevat kasvua
Myös nettovienti ja julkinen kulutus tukivat talouskasvua. Parhaan kuvan talouden todellisesta viretilasta antava kotimainen yksityinen loppukysyntä kasvoi edelleen mukavalla 3,0 prosentin vuositahdilla.
”Yhdysvaltojen talous on osoittanut olevansa teflonia kauppasuhde-epävarmuudelle. Lisäksi globaali kilpajuoksu tekoälyn kehittämisessä on saanut maan teknologiajätit painamaan kaasun pohjaan tekoälyinvestoinneissaan, jotka tukevat reippaasti talouskasvua”, Hännikäinen toteaa.
Ekonomistien konsensus ennustaa Yhdysvaltojen BKT-kasvun asettuvan tänä vuonna 2,0 prosenttiin, joka vastaa pitkälti maan tuottavuus- ja väestökehityksen määrittelemää pidemmän aikavälin kasvupotentiaalia.
Ensi vuodelle povataan vastaavaa kasvulukemaa, joten kasvu on jatkumassa Yhdysvalloissa edelleen euroaluetta vahvempana.
”Hallinnon ennätyspitkä sulku tulee sotkemaan seuraavia Q4 BKT-lukuja. Ennakoimme Yhdysvaltojen talouden yltävän ensi vuoden alkupuolella mukavaan kasvuun. Trumpin hallinnon veropaketti tuo uuden piristysruiskeen jo valmiiksi vankassa vedossa olevalle talouskasvulle ja myös Fedin syksyn aikana tekemät koronlaskut tukevat kokonaiskysyntää.”
Tuoreet BKT-luvut eivät keikauttaneet rahapolitiikkanäkymää.
Sijoittajien kannalta USA:n vahva talouskasvu merkitsee myös sitä, että keskuspankki tuskin tulee keventämään rahapolitiikkaa.
”Odotamme Fedin siirtyneen tarkkailuasemiin seuraamaan talouden ja inflaation kehitystä ennen seuraavien askelien ottamista”, Hännikäinen arvioi.
Tammikuussa julkaistavat työllisyysraportti ja CPI-inflaatioluvut ovat keskeisessä roolissa tammikuun korkopäätöksen kannalta.
”Nykytiedon valossa Fedin tuumaustako on selvästi todennäköisempi vaihtoehto kuin tammikuun koronlasku. Korkomarkkinat hinnoittelevat tammikuun 0,25 prosenttiyksikön koronlaskun alle 20 prosentin todennäköisyydellä ja todennäköisyys laski hieman BKT-lukujen julkaisun jälkeen”, Hännikäinen toteaa.
Markkinat reagoivat laimeasti BKT-lukujen tuomaan positiiviseen yllätykseen.
Dollarimääräiset korot kohosivat maltillisesti ensireaktiona ja osakeindeksit nousivat Yhdysvalloissa vain vähän.