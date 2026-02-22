Ekonomisti: USA:n kasvuluvut ”karu pettymys”

Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen kasvu jäi viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä vain 1,4 prosenttiin vuositasolla. Kasvu alitti poikkeuksellisen rumasti ekonomistien 2,8 prosentin konsensusennusteen.
OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen kertoo, että pettymys selittyi lähes yksinomaan julkisen kulutuksen heikkoudella, joka oli seurausta historiallisen pitkäksi venyneestä hallinnon sulusta. Yhdysvaltojen tilastoviranomaisen arvioin mukaan hallinnon sulku leikkasi maan kasvusta noin yhden prosenttiyksikön.
”Kasvu nojasi jälleen yksityisen kulutuksen ja tekoälyinvestointien harteille. Yksityinen kulutus toi 1,6 prosenttiyksikön kasvukontribuution, vaikka kasvutahti hidastuikin edeltävään neljännekseen peilattuna. Yksityisen kulutuksen kasvulukemien perusteella työmarkkinoiden hiipuminen, pitkittynyt epävarmuus ja heikko kuluttajaluottamus näkyivät tavarakulutuksen kasvun pysähtymisenä, mutta palvelut kasvoivat edellisen neljänneksen malliin”, sanoo Hännikäinen.
Parhaan kuvan talouden todellisesta viretilasta antava kotimainen yksityinen loppukysyntä kasvoi edelleen kiitettävällä 2,4 prosentin vuositahdilla.
Yhdysvaltojen talouskasvun heikkous meni lähes täysin tilapäisten tekijöiden piikkiin ja talouden pohjavire on edelleen vankka, ekonomisti arvioi.
Tekoälyinvestoinneista on tullut nopeasti Yhdysvalloille tärkeä tukijalka talouskasvulle, kun maan teknologiajätit käyvät kilpajuoksua tekoälyn kehittämisessä.
Yhdysvaltojen talouskasvunäkymät ovat viime vuoden lopun heikoista kasvuluvuista huolimatta edelleen lupaavia, Hännikäinen uskoo.
”Trumpin merkittävä veropaketti tukee alkuvuoden aikana kotitalouksien kulutusta ja yritysten investointeja tuoden lisäpiristystä jo valmiiksi hyvässä vedossa olevalle kasvulle.”
Hännikäisen mukaan pelkästään viiden suuren teknologiajätin eli Alphabetin, Amazonin, Metan, Microsoftin ja Oraclen pääomainvestointien ennustetaan nousevan viime vuoden 410 miljardista dollarista 660 miljardiin dollariin.
Tekoälyinvestoinneista on luvassa kunnon kasvusysäys myös tämän vuoden aikana, ekonomisti uskoo.
”Lisäksi Yhdysvaltojen teollisuus on myös osoittanut varovaisia virkoamisen merkkejä, joten kasvu tulee nojaamaan useammalle tukijalalle.”
Tuoreet kasvuluvut eivät ole Hännikäisen mukaan vaikuttaneet Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikan tilanteeseen.
”Fed on siirtynyt tarkkailuasemiin ja jäsenistön keskuudessa on erimielisyyttä seuraavista askelista sekä niiden aikataulusta”, Hännikäinen kertoo.
OP Pohjola ennakoi Fedin pitävän ohjauskorkonsa ennallaan nykyisessä 3,50-3,75 prosentin vaihteluvälissä maalis- ja huhtikuun kokouksissa ja tekevän seuraavan 0,25 prosenttiyksikön koronlaskun uuden pääjohtaja Kevin Warshin ensimmäisessä kokouksessa kesäkuussa.
Futuurimarkkinoiden hinnoittelu viittaa siihen, että sijoittajat odottavat Fedin laskevan korkoa kahdesta kolmeen kertaa tämän vuoden aikana. Useimmat ekonomistit arvioivat, ettei seuraavaa koronlaskua ole luvassa ennen kesäkuuta.
Yhdysvaltojen valtionlainamarkkinat, osakefutuurit ja dollari osoittivat vain laimeita ensireaktioita kasvulukujen julkaisuun. Hännikäisen mukaan tämä kertoo siitä, että markkinat näkivät kasvun heikkouden johtuvan tilapäisistä tekijöistä, joihin ei haluta reagoida.
BKT on hyvinvoinnin kannalta huono mittari. Esim Suomessa YLE lisää bkt:tä, vaikka monille se on haitta, jopa uhka.
Toinen asia on että usein sanotaan ”yksityinen kulutus ylläpitää kasvua”. Oikeasti yksityinen tuotanto on talouden moottori. Suomikaan ei pelastuisi nykyisestä syöksykierteestään, vaikka me kaikki ryntäisimme kapakkaan ja ryyppäisimme tilimme tyhjiksi.