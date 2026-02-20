Yhdysvaltain keskuspankin tammikuun kokouspöytäkirja paljastaa erimielisyyksiä rahapolitiikan suunnasta, ja osa päättäjistä pitää jopa koronnostoa mahdollisena.

Fed varoittaa: Inflaation hidastuminen voi olla odotettua hitaampaa ja epätasaisempaa

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve julkaisi keskiviikkona tammikuun 27.–28. päivä pidetyn korkokokouksen pöytäkirjan. Dokumentti kertoo rahapolitiikan päättäjien kasvavasta huolesta inflaation kehityksen suhteen. Useimmat avomarkkinakomitean jäsenet arvioivat, että hintojen nousun hidastuminen kohti kahden prosentin tavoitetta saattaa edetä odotettua hitaammin ja aiempaa epätasaisemmin.

Federal Reserve piti ohjauskoron tammikuussa ennallaan 3,50–3,75 prosentin vaihteluvälissä. Päätös oli odotettu sen jälkeen, kun keskuspankki oli laskenut korkoa kolme kertaa peräkkäin loppuvuonna 2025, yhteensä 0,75 prosenttiyksikköä.

Kokouksessa kaksi jäsentä äänesti päätöstä vastaan. Kuvernöörit Stephen Miran ja Christopher Waller olisivat halunneet laskea korkoa vielä 0,25 prosenttiyksikköä.

Pöytäkirjan mukaan suurin osa komitean jäsenistä katsoi, että koron pitäminen paikallaan on toistaiseksi perusteltua. Inflaation sitkeä pysyminen tavoitteen yläpuolella edellyttää kärsivällisyyttä ennen uusia koronlaskuja.

Keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell totesi tammikuun kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että talous on hyvässä kunnossa ja nykyinen korkotaso on sopiva edistämään Fedin tavoitteita. Powellin kausi Fedin johdossa päättyy toukokuussa.

Koronnostoakin pohdittiin

Pöytäkirjasta käy ilmi, että osa komitean jäsenistä suhtautuu rahapolitiikan keventämiseen hyvin varovaisesti. Jotkut jäsenet katsoivat, ettei uusia koronlaskuja tule tehdä ennen kuin on selkeää näyttöä siitä, että inflaation hidastuminen on kestävällä uralla.

Huomionarvoisinta on, että useat jäsenet nostivat esiin jopa koronnoston mahdollisuuden, mikäli inflaatio jää pitkäksi aikaa tavoitteen yläpuolelle. Tämä on poikkeuksellista, sillä vielä muutama kuukausi sitten markkinoilla keskusteltiin lähinnä siitä, kuinka nopeasti korkoja lasketaan.

Samaan aikaan osa jäsenistä painotti, että liian kireä rahapolitiikka voi vaarantaa työmarkkinoiden kehityksen. Näkemyserot komitean sisällä ovat selvästi kasvaneet.

Tuoreimmat inflaatioluvut antavat ristiriitaisia signaaleja. Tammikuun kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi vuositasolla 2,4 prosenttia, mikä on alhaisin lukema sitten toukokuun 2025. Ilman ruuan ja energian hintoja laskettu pohjainflaatio hidastui 2,5 prosenttiin, joka oli matalin taso sitten maaliskuun 2021.

Fedin ensisijaisesti seuraama PCE-hintaindeksi oli marraskuussa 2,8 prosentissa vuositasolla. Joulukuun luku julkaistaan perjantaina. Ekonomistien konsensus ennustaa, että vuosi-inflaatio on pysynyt marraskuun tasolla 2,8 prosentissa, nousten 0,3 prosenttia edelliskuukaudesta.

Inflaatio on laskussa, mutta yhä selvästi keskuspankin kahden prosentin tavoitteen yläpuolella. Komitean jäsenet arvioivat pöytäkirjan mukaan, että tullimaksujen hintavaikutukset vaimentuvat vuoden aikana. Osa päättäjistä nosti esiin myös asumiskustannusten hidastumisen ja tuottavuuden kasvun myönteisinä tekijöinä.

Toisaalta osa jäsenistä viittasi yrityskontakteihinsa, joiden mukaan tullit ja kysyntäpaineet voivat edelleen ruokkia hinnankorotuksia.

Työmarkkinat vakautuneet

Inflaation ohella pöytäkirjassa korostui muutos työmarkkinoiden arvioinnissa. Lähes kaikki komitean jäsenet katsoivat, ettei työllisyyden heikkenemiseen liittyviä riskejä pidetä enää yhtä merkittävinä kuin aiemmin.

Fed seuraa rahapolitiikassaan kahta keskeistä tavoitetta: hintavakautta ja täystyöllisyyttä. Pöytäkirja viittaa siihen, että painopiste on siirtymässä selvästi inflaation puolelle, kun työmarkkinatilanne ei enää vaadi yhtä suurta huomiota.

Yhdysvaltain työmarkkinat näyttävät vakautuneen viime vuoden hitaan rekrytoinnin jälkeen. Tammikuussa talous loi 130 000 uutta työpaikkaa, mikä oli vahvin kuukausilukema yli vuoteen. Työttömyysaste laski 4,3 prosenttiin, kertoi Bureau of Labor Statistics.

Luvut osaltaan lievensivät huolia työmarkkinoiden tilasta viime vuoden jyrkän hidastumisen jälkeen. Yritykset painivat mittavien muutosten kanssa, joita aiheuttivat muun muassa valtion menojen leikkaukset, tulleihin liittyvä epävarmuus ja tiukentunut maahanmuuttopolitiikka.

Tuoreimpien tietojen mukaan Yhdysvalloissa syntyi viime vuonna vain 181 000 uutta työpaikkaa, mikä on jopa aiemmin raportoitua vähemmän. Valkoinen talo on torjunut huolenaiheet ja vedonnut siihen, että maahanmuuttopolitiikan hidastama väestönkasvu vähentää kuukausittain tarvittavien uusien työpaikkojen määrää. Monet ekonomistit tukevat tätä tulkintaa.

Oxford Economicsin pääekonomisti Nancy Vanden Houten arvioi kuitenkin, että raportti ”liioittelee” työmarkkinoiden elpymistä, sillä kasvu keskittyi vain muutamaan toimialaan.

Markkinoilla hinnoitellaan kaksi koronlaskua

Rahoitusmarkkinat reagoivat pöytäkirjan julkaisuun maltillisesti. Kahden vuoden valtionlainojen tuotto nousi hieman ja oli noin 3,47 prosentissa. Kymmenen vuoden tuotto kohosi noin 4,09 prosenttiin.

Futuurimarkkinoiden hinnoittelu viittaa siihen, että sijoittajat odottavat Fedin laskevan korkoa kahdesta kolmeen kertaa tämän vuoden aikana. Useimmat ekonomistit arvioivat, ettei seuraavaa koronlaskua ole luvassa ennen kesäkuuta.

Fedin seuraava korkokokous pidetään 17.–18. maaliskuuta.