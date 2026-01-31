Trumpin Fed-valinta heilutti markkinoita – Warsh rauhoitti dollaria ja romahdutti kullan

Kuva: Yhdysvaltain keskuspankin uusi pääjohtaja Kevin Warsh.

Donald Trump nimesi perjantaina uuden Yhdysvaltain keskuspankin (Federal Reserve, Fed) pääjohtajan. Entinen Fedin johtokunnan jäsen Warsh seuraa tehtävässä Jerome Powellia tämän kauden päättyessä toukokuussa, edellyttäen että senaatti vahvistaa nimityksen.

Stanfordin yliopiston akateemikko ja sijoittaja Stanley Druckenmillerin perhetoimiston osakas on arvostettu Wall Streetillä, ja hänen nimityksensä lievittää huolia presidentin armottomasta painostuskampanjasta, jolla Fed on pyritty pakottamaan laskemaan korkoja.

Trumpin päätös nimittää 55-vuotias Warsh päätti viime aikojen kiistellyimmän kilpailun maailman vaikutusvaltaisimman keskuspankin johtopaikasta. Nimitys osui ympäristöön, jossa talouskasvu on vahvaa, mutta inflaatio on yhä yli keskuspankin tavoitteen ja työmarkkinoilla on nähtävissä viilenemisen merkkejä.

Warsh toimi aiemmin Fedin johtokunnassa vuosina 2006-2011, ja koki keskuspankkiirina finanssikriisin 2007-2009. Warsh onkin kertonut katuvansa Fedin päätöstä kasvattaa taseensa massiivisesti hänen kautensa aikana, ja hän jakaa hallinnon näkemyksen siitä, että Fedin tehtävä on laajentunut paljon alkuperäisten tavoitteiden – hintavakauden ja täystyöllisyyden – ulkopuolelle.

”Mielestäni harharetket kauas varsinaisesta tehtävästä – kaikkina aikoina ja kaikista syistä – ovat johtaneet järjestelmällisiin virheisiin makrotalouspolitiikassa. Fed on toiminut enemmän yleishallinnollisena valtion virastona kuin kapeasti määriteltynä keskuspankkina”, Warsh sanoi huhtikuussa.

Warsh nousi presidentin suosikiksi ohi Hassettin

Jotkut pitivät Warshia epätodennäköisenä valintana, koska hänen vaatimuksensa Fedin taseen supistamisesta saattavat olla ristiriidassa presidentin matalien korkojen vaatimusten kanssa.

Warshin valinnan todennäköisyys kasvoi sen jälkeen, kun joukkolainasijoittajat ja Wall Streetin johtajat ilmaisivat huolensa siitä, että Warshin pitkään kovimpana kilpailijana pidetty Valkoisen talon taloustieteilijä Kevin Hassett laskisi korkoja holtittomasti.

JPMorgan Chasen toimitusjohtaja Jamie Dimon ilmaisi tukensa Warshille, kun taas Citadelin Ken Griffin varoitti presidenttiä, että läheisen liittolaisen valitseminen voisi heikentää Fedin kykyä torjua inflaatiota.

Warsh oli jo kerran aiemmin haastateltu tehtävään vuonna 2017, jolloin Trump valitsi hänen sijastaan Powellin, jonka kanssa hän ajautui riitoihin ja jota hän on sittemmin kutsunut ”ääliöksi” ja ”itsepäiseksi muuliksi” tämän haluttomuudesta leikata korkoja.

Trump oli pitkään katunut Powellin valitsemista Fedin johtoon ensimmäisellä kaudellaan, ja häntä lähellä olevien mukaan hän etsi nyt seuraajaa, joka suhtautuisi Valkoiseen taloon vähemmän jäykästi.

Trump tapasi Warshin 10. joulukuuta, vain tunteja Fedin joulukuisen korkokokouksen jälkeen. Asiaa tuntevien lähteiden mukaan Trump tiedusteli tapaamisessa, voisiko hän luottaa siihen, että Warsh tukisi koronlaskuja, mikäli tämä nimitettäisiin keskuspankin johtoon. Warsh antoi presidentille ymmärtää suhtautuvansa myönteisesti korkojen laskemiseen.

”Kysyin häneltä, mitä hän ajattelee. Hänen mielestään korkoja täytyy laskea”, Trump sanoi joulukuisessa Wall Street Journalin haastattelussa. Haastattelu merkitsi käännekohtaa, ja Trump vihjasi Warshin nousseen suosikiksi.

Warshin nimitys aiheutti perjantaina voimakkaita liikkeitä hyödykemarkkinoilla. Dollari vahvistui suhteessa keskeisiin valuuttoihin, kun sijoittajat arvioivat Fedin itsenäisyyttä koskevan riskin pienentyneen. Se osaltaan aiheutti romahduksen kullan ja hopean hintaan. Kullan hinta laski noin yhdeksän prosenttia ja hopean hinta halpeni peräti noin 27 prosenttia.

Fed tasapainoilee kaksoismandaatin välillä

Fed piti ohjauskoron tavoitehaarukan ennallaan 28. tammikuuta pidetyssä kokouksessaan, odotetusti. Keskuspankin korkopäätöksistä vastaava Federal Open Market Committee (FOMC) äänesti viitekoron 3,5–3,75 prosentin puolesta viime vuoden kolmen koronlaskun jälkeen. Komitean 12 äänivaltaisesta jäsenestä kaksi oli eri mieltä ja olisi mieluummin laskenut korkoa neljännesprosenttiyksikön.

Kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Fedin puheenjohtaja Jerome Powell perusteli päätöstä ja totesi, että on vaikea katsoa dataa ja sanoa, että politiikka olisi juuri nyt selvästi rajoittavaa. Hänen mukaansa Fed tekee päätöksensä jatkossakin kokous kerrallaan.

Seuraava FOMC-kokous pidetään 17.–18. maaliskuuta, ja korkopäätös julkistetaan 18. maaliskuuta. Siihen on noin seitsemän viikkoa, mikä antaa päättäjille aikaa käydä läpi uutta talousdataa ennen päätöstä. Siihen asti Fed seuraa useita indikaattoreita arvioidakseen kaksiosaista mandaattiaan, hintavakautta ja työllisyyttä.

Hintavakauden eli kuluttajahintojen kehityksen suunta on parempaan. Joulukuun kuluttajahintaindeksi (CPI) osoitti lopulta, että inflaatio oli 2,7 prosenttia vuodentakaisesta. Tämä on parannus syksystä – vielä syyskuussa kuluttajahintaindeksi nousi kolme prosenttia vuodentakaisesta.

Työmarkkinoiden tilanne on viilentynyt poikkeuksellisen vahvan jakson jälkeen. Powell kuitenkin korosti vuoden 2026 ensimmäisessä kokouksessa, että taloudellinen aktiivisuus on edelleen vakaata ja riskien tasapaino Fedin kaksiosaisen mandaatin suhteen paranee. Tärkeää on, että suurin osa työmarkkinoiden heikkoudesta on johtunut vaimeasta rekrytoinnista eikä laajoista irtisanomisista, mikä viittaa taustalla olevaan kestävyyteen.

Rekrytointikysynnän odotetaan piristyvän maltillisesti vuoden mittaan, mikä auttaa rajoittamaan työttömyysasteen mahdollista lisänousua. Pienyritykset – jotka työllistävät lähes puolet Yhdysvaltain työvoimasta – ovat jo raportoineet rekrytointien kasvua.