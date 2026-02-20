Bitcoin syvensi korjausliikettään Fedin pöytäkirjan jälkeen

USA:n keskuspankin tammikuun kokouspöytäkirja paljasti laajemman erimielisyyden korkojen tulevasta suunnasta, mikä lisäsi volatiliteettia rahoitusmarkkinoilla ja painoi bitcoinin hintaa.

Bitcoinin hinta otti jälleen takapakkia torstaina sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) tammikuun kokouspöytäkirja oli julkistettu. Asiakirja paljasti laajemman keskustelun keskuspankin sisällä korkojen tulevasta kehityksestä, mikä lisäsi heiluntaa rahoitusmarkkinoilla.

”Selkeän signaalin puuttuminen rahapolitiikan keventämisestä heikensi riskinottohalua ja painoi johtavaa kryptovaluuttaa, joka on osoittanut kasvavaa herkkyyttä rahapolitiikkaodotuksille”, arvioi finanssitalo XS.comin vanhempi markkina-analyytikko Antonio Di Giacomo.

Pöytäkirja heijasti syvempää jakautumista Fedin avomarkkinakomitean jäsenten keskuudessa. Osa virkamiehistä näkee tilaa palata koronlaskuihin, mikäli inflaatio jatkaa hidastumistaan kohti kahden prosentin tavoitetta. Toiset eivät sulkeneet pois lisäkorotuksia, jos hintapaineet osoittautuvat sitkeiksi.

”Tämä skenaarioiden laajempi kirjo heikensi sijoittajien näkyvyyttä tulevaan ja nosti riskipreemiota erityisesti korkean betan omaisuuserissä kuten bitcoinissa”, Giacomo arvioi.

Hintakehitykseltään kryptovaluutta on pysynyt heiluvana toivuttuaan viime viikolla 60 000 dollarin tuntumasta. Se käy tällä hetkellä kauppaa laajassa vaihteluvälissä, jossa tekninen vastus sijaitsee 70 000 dollarin tietämissä. Tällä hetkellä kryptovaluutta hinnoitellaan hieman alle 67 800 dollarin vaihtokurssiin.

Giacomon mukaan makrotaloudellinen tausta on nekin vaikuttanut markkinatunnelmaan.

”Joidenkin inflaatiomittareiden viimeaikainen hidastuminen ei ole riittänyt vahvistamaan kertomusta pikaisten koronlaskujen todennäköisyydestä, varsinkin kun työmarkkinat pysyvät vahvoina. Yhä vankan talouskasvun ja sitkeän hintapaineen yhdistelmä pitää keskuspankin varovaisella linjalla ja rajoittaa likviditeettivirtojen ohjautumista vaihtoehtoisiin omaisuuseriin.”

Yhdysvaltain ja Iranin väliset geopoliittiset jännitteet ovat edelleen lisänneet kysyntää perinteisille turvasatamille.

Bitcoinin ja teknologiaosakkeiden välinen yhteys heikentynyt

Giacomon mukaan kulta on osoittanut suhteellisesti vahvempaa vetoa ja houkutellut puolustavia pääomavirtoja, kun taas bitcoin on jäänyt jälkeen.

”Tämä käyttäytyminen viittaa siihen, että epävarmuuden kasvaessa kryptovaluutta ei ole vielä täysin vakiinnuttanut asemaansa jalometallien korvikkeena institutionaalisissa salkuissa”, hän toteaa.

Toinen merkittävä tekijä on ollut bitcoinin ja teknologiaosakkeiden viimeaikainen eriytyminen.

”Vaikka kryptovaluutta on historiallisesti korreloinut kasvuindeksien kanssa, tiettyjen teknologiayhtiöiden elpyminen ei ole onnistunut nostamaan kryptomarkkinaa johdonmukaisesti mukanaan”, markkina-analyytikko muistuttaa.

Giacomon mukaan tämä saattaa viitata siihen, että sijoittajat erottelevat yhä selkeämmin perinteisen osakeriskin ja digitaalisten omaisuuserien riskin toisistaan ympäristössä, jossa korot voivat pysyä korkealla pitkään.

Suursijoittajien piilevä kiinnostus

Institutionaalisella rintamalla Goldman Sachsin toimitusjohtajan David Solomonin kommentit toivat lisäväriä näkymiin. Hän totesi, että hänen oma altistumisensa bitcoinille on hyvin rajallinen. Solomon kuitenkin myönsi, että pankki seuraa alan kehitystä tiiviisti ja voisi laajentaa osallistumistaan, mikäli sääntelykehys selkiytyy ja muuttuu ennakoitavammaksi.

”Tällaiset lausunnot heijastavat suurten instituutioiden piilevää kiinnostusta, jota sääntely-ympäristön epävarmuus yhä hillitsee”, Giacomo kertoo.

Rakenteellisesta näkökulmasta kryptomarkkina käy läpi murrosvaihetta.

Ennätyskorkeuksien jälkeinen vakiintuminen ja lähes 50 prosentin sopeutuminen lokakuun huipusta ovat poistaneet osan edellisen nousun aikana kertyneestä spekulatiivisesta ylikuumenemisesta.

Giacomon mukaan Bitcoinin tuleva suunta riippuu kuitenkin pitkälti Yhdysvaltain reaalikorkojen kehityksestä, dollarin dynamiikasta ja geopoliittisista käänteistä.

”Bitcoin navigoi sopeutumisvaihetta makrotaloudellisen varovaisuuden ja Yhdysvaltain rahapolitiikan epävarmuuden keskellä. Niin kauan kuin Federal Reserve pitää pidempään korkeammalla pysyvien korkojen mahdollisuutta pöydällä, riskinottohalu pysyy todennäköisesti vaisuna. Institutionaalinen kiinnostus ja tekninen vakiintuminen voivat silti luoda pohjan uudelle momentumille, kunhan inflaation, korkojen ja sääntelyn suhteen saadaan selkeämpiä signaaleja”, markkina-analyytikko kiteyttää.