Ekonomisti: ”Pahasti jakautunut” Fed jatkoi koronlaskuja

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed Fed teki odotetusti kolmannen perättäisen 0,25 prosenttiyksikön koronlaskun ja painoi ohjauskorkonsa 3,50-3,75 prosentin vaihteluväliin työmarkkinariskeihin vedoten.

OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi sijoittajakirjeessään, että korkopäätös oli laajasti odotettu ja suurempi huomio keskittyi jäsenistön näkemyseroihin.

Korkopäätös ei ollut nimittäin tälläkään kerralla yksimielinen, sillä yksi jäsen kannatti isompaa 0,5 prosenttiyksikön koronlaskua ja kaksi jäsentä kannatti ohjauskoron pitämistä ennallaan.

”Ennakolta koko kokouksen kiinnostavinta antia olivat keskuspankin antamat vihjeet tulevasta linjasta. Rahapolitiikkalausunto muokattiin niin, että Fed vihjaa pohtivansa jatkossa mahdollisia korkomuutoksia ja niiden ajankohtaa. Fedin korkoindikaatiot viitoittivat edelleen ensi vuodelle yhtä 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua ja vuodelle 2027 vielä yhtä lisäkoronlaskua”, Hännikäinen toteaa.

Ekonomistin mukaan yksittäisten keskuspankkiirien korkoindikaatiot erosivat merkittävästi toisistaan alleviivaten jäsenistön keskuudessa vallitsevaa poikkeuksellista erimielisyyttä nykyisen rahapolitiikkalinjan kiristävyydestä sekä siitä, pitääkö nyt painottaa työllisyys- vai inflaatioriskejä.

”Korkoindikaatioilla on tärkeä signaalirooli, mutta on syytä muistaa, etteivät ne ole lupaus tulevasta korkokehityksestä, korkoindikaatiot muuttuvat yleensä merkittävästi päivitysten yhteydessä ja niiden kyky ennakoida korkoliikkeitä on ollut historiassa heikko”, Hännikäinen toteaa.

Talousennusteisiin Fed teki lähinnä hienosäätöä ennätyspitkäksi venyneen hallinnon sulun sotkettua talousjulkaisujen aikataulua sekä hankaloitettua talouskuvan muodostamista.

”Fedin ensi vuoden rahapolitiikkanäkymää on haastavaa arvioida lukuisista epävarmuustekijöistä johtuen. Näkemyksemme mukaan keskuspankki on kallellaan lisäkoronlaskujen suuntaan, mutta koronlaskutahti tulee hidastumaan alkuvuoden aikana.”

Fedin korkoindikaatiolla tarkoitetaan lyhyesti sitä, millaista korkopolun suuntaa Yhdysvaltain keskuspankki viestii tuleville kvartaaleille ja vuosille, ei vain tämänhetkistä ohjauskorkopäätöstä. Sijoittajien kannalta se on yhtä tärkeä – usein tärkeämpi – kuin itse korkoliike.

Fediltä odotettu 3. perättäinen 0,25 %-yksikön koronlasku ja ohjauskorko nyt 3,50-3,75 %. Korkopäätös ei ollut yksimielinen (9-3 äänin) ja korkoindikaatiot kertovat merkittävistä jäsenistön näkemyseroista siitä, miten tästä pitäisi jatkaa eteenpäin. Kokouksen keskeisin anti👇#Fed pic.twitter.com/F1Hp4dDWxK — Jari Hännikäinen (@JariHnnikinen1) December 10, 2025

Kokonaisuudessaan muokattu rahapolitiikkalausunto, korkoindikaatiot ja talousennusteet vihjaavat, että helpot koronlaskut on nyt tehty ja keskuspankki etenee jatkossa varovaisemmin askelin, Hännikäinen arvioi.

”Maltillisempia korkoliikkeitä puoltaa rahapolitiikan kiristyvyyden poistuminen ja talouskasvun hienoinen virkistymisodotus tullien vaikutusten tasaantuessa ja verokevennysten sekä kevyempien rahoitusolosuhteiden tukiessa kasvukuvaa. Oman yllätysmomenttinsa korkonäkymiin tuo uuden pääjohtajan astuminen puikkoihin Powellin toimikauden päättyessä ensi vuoden toukokuussa.”

Hännikäisen mukaan korkomarkkinat hinnoittelevat Fedille ensi vuodelle 0,5 prosenttiyksikön verran koronlaskuja.

Valtionlaina-, valuutta- ja osakemarkkinat ottivat ennakolta jännitetyn rahapolitiikkalausunnon ja korkoindikaation rauhallisesti vastaan ja markkinoiden ensireaktiot jäivät laimeiksi.