Kesko keskittää kauppapaikkojaan kasvukeskuksiin

Kesko pyrkii vapauttamaan pääomaa ja kohdentamaan sen entistä selektiivisemmin niihin kauppapaikkoihin ja alueisiin, joissa myynnin kasvu, kannattavuus ja pitkän aikavälin asiakasvirrat ovat parhaat eli käytännössä suuriin kasvukeskuksiin ja strategisesti tärkeimpiin kauppoihin.

Kauppaketjun tavoitteena on kiihdyttää kannattavaa kasvua, parantaa pääomatehokkuutta ja varmistaa, että investointieurot menevät vahvimman kulutuskysynnän ja väestönkasvun markkinoille, eikä hajautuisi matalamman tuottopotentiaalin kohteisiin.

Taustalla on yhtiön strateginen näkemys siitä, että Suomen päivittäistavarakaupassa kasvu on vahvinta myymäläkokoluokaltaan suurimmissa yksiköissä ja kasvukeskusten kauppapaikoissa, missä väestönkasvu, ostovoima ja asiointitiheys tukevat korkeampaa myyntiä neliötä kohden.

Kun kiinteistöomistusta kevennetään vähemmän kriittisissä kohteissa ja keskitetään investoinnit näihin ydinalueisiin, Kesko tavoittelee sekä markkinaosuuden vahvistamista että oman pääoman tuoton parantamista ilman, että sen tarvitsee kasvattaa taseen kokoa samassa suhteessa kauppaverkoston kehitystarpeisiin.

Suomessa väestö keskittyy yhä voimakkaammin suurille kaupunkiseuduille ja niiden työssäkäyntialueille, vaikka koko maan väkiluku kasvaa vain hyvin hitaasti ja monissa maakunnissa se on jo kääntynyt laskuun. Kehitystä ohjaavat ennen kaikkea työn ja koulutuksen perässä suuntautuva muuttoliike, maahanmuutto sekä se, että suurilla seuduilla syntyvyyden lasku kompensoituu paremmin kuin pienissä kunnissa.​

Tilastokeskuksen ja alueellisten ennusteiden mukaan Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja muutamat muut kasvumaakunnat keräävät suurimman osan väestönkasvusta, kun taas valtaosa pienistä ja harvaan asutuista kunnista menettää väkeä.

Viime vuosien väestötilastoissa määrällisesti eniten ovat kasvaneet Helsingin, Espoon ja Tampereen kaupungit. Suhteellisesti tarkasteltuna kasvuvauhti on ollut erityisen nopeaa Espoossa ja muissa suurten keskusten ympäristökunnissa.

Kauppapaikkojen myynti kiinteistöyhtiölle

Kesko kertoi marraskuun lopulla tiedotteessaan jatkavansa strategiansa mukaista kauppapaikkaverkoston kehittämistä. Kauppaketju on myynyt ja takaisinvuokrannut pitkillä vuokrasopimuksilla kymmenen päivittäistavarakauppakiinteistöä Prisma Properties AB:lle.

Prisma Properties on ruotsalainen, vuonna 2022 perustettu pörssinoteerattu kiinteistösijoitusyhtiö, joka keskittyy halpakaupan, päivittäistavarakaupan ja pikaruokaravintoloiden liikekiinteistöihin Pohjoismaissa.

Myyty portfolio koostuu yhdeksästä kiinteistöstä ja yhdestä kiinteistöyhtiöstä. Myytävän portfolion velaton kauppahinta on noin 59 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 2025 viimeiselle neljännekselle.

Kauppa vahvistaa Keskon kuluvan vuoden kassavirtaa, jota suunnataan uusien strategisesti tärkeiden kauppapaikkojen kehittämiseen.

Jatkuvia investointeja kauppapaikkojen uudistamiseen

Kesko investoi vuosittain 200–250 miljoonaa euroa päivittäistavarakaupan kauppaverkostonsa vahvistamiseen, sekä uusiin kauppoihin että olemassa olevien kauppojen uudistamiseen. Yhtiö keskittää omistuksiaan ja investointejaan strategisesti tärkeiden kauppapaikkojen kehittämiseen erityisesti kasvukeskuksissa.

Kesko on luokitellut omistamansa toiminnassa olevat kauppapaikat strategisiin ja peruskohteisiin. Lisäksi kauppaketju investoi kiinteistökehityskohteisiin, joihin rakennetaan tulevaisuudessa uutta liiketoimintaa ja kasvatetaan Keskon myyntiä. Noin puolet omistetuista kiinteistökohteista on strategisia kohteita.

Kauppaverkoston omistusstrategiansa mukaisesti Kesko omistaa merkittävän osan strategisista kauppapaikoista.

Nyt myydyt kauppapaikat on luokiteltu peruskohteiksi, joita Kesko voi strategiansa mukaisesti myös myydä ja vuokrata takaisin. Myyty portfolio sisältää uusia ja uudehkoja kiinteistöjä ja suuressa osassa kauppoja on jo uusien vaatimusten mukaiset kylmälaitokset ja loputkin tullaan uudistamaan vuosikymmenen loppuun mennessä.

”Strategiamme mukaisesti toimimme osassa kauppaverkostoa vuokralaisina pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Prisma Properties on meille tuttu yhteistyökumppani 2026 avautuvan uuden K-Citymarket Ylivieskan kiinteistön omistajana ja tämä kymmenen kaupan kokonaisuus laajentaa yhteistyötämme. Kauppa tukee tavoitettamme kohdistaa kauppapaikkainvestointeja erityisesti strategisesti tärkeiden kauppapaikkojen kehittämiseen kasvualueilla”, kertoo Keskon kauppapaikoista vastaava johtaja Nuutti Rantatupa.

Vuokrasopimukset antavat joustovaraa

Rantatuvan mukaan Kesko investoi uusiin ja uudistettuihin kauppoihin tarjotakseen parhaan asiakaskokemuksen ja vahvistaakseen markkinaosuutta kannattavasti.

”Tästä huolimatta säilytämme tulevaisuudessakin laajan kauppapaikkaverkoston ja uudistamme kauppoja myös kasvukeskusten ulkopuolella. Pitkät vuokrasopimukset ja yhdessä kiinteistöjen uuden omistajan kanssa sovitut uudistukset mahdollistavat tämän”, Rantatupa kertoo.

Toisaalta siirtyminen vuokratiloihin kielii myös siitä, että Kesko haluaa luoda järjestelyn, jossa se voi tarvittaessa luopua nopeasti liikettoiminnasta myydyissä peruskohteissa.

Prisma Propertiesille siirtyvät kiinteistöt ovat K-Citymarket Sastamala, K-Supermarket Jyväskylä Vaajakoski, K-Supermarket Lappeenranta Rakuuna, K-Market Vihti Hiidenranta, K-Supermarket Oulu Ritaharju, K-Supermarket Saarijärvi Minttu, K-Supermarket Liminganportti, K-Supermarket Imatra Vuoksenniska, K-Market Loviisa Kuningattarenranta, K-Supermarket Eurajoen portti.