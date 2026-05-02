Patoutunut kysyntä näkyy kaupan myyntiluvuissa

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia ja myynnin määrä 3,6 prosenttia vuodentakaisesta. Kehitys on tervetullut merkki kysynnän asteittaisesta elpymisestä.
Kaupan kasvun veturina toimi tukkukauppa, jossa myynnin määrä kasvoi 4,1 prosenttia. Erityisen vahvaa kasvu oli muussa erikoistuneessa tukkukaupassa, jossa myynnin määrä nousi 8,9 prosenttia.
Myös vähittäiskaupassa kasvu jatkui: myynnin määrä kasvoi maaliskuussa 3,9 prosenttia vuodentakaisesta. Tämä viittaa siihen, että kulutuskysyntä on vähitellen vahvistumassa.
Autokaupan myynnin määrä kasvoi 1,6 prosenttia vuodentakaisesta. Kehitys on edelleen muuta kauppaa hitaampaa, mutta suunta on positiivinen.
Kaupan myynnin kehitys on ollut myönteistä sekä vähittäis- että tukkukaupassa jo syksystä 2025 lähtien, ja alkuvuonna 2026 kasvu on jatkunut.
“Kaupan myynnin kasvu on tervetullut merkki kysynnän elpymisestä. Myös huhtikuun myynnistä on kuultu positiivisia ennakkotietoja. Vaikka kuluttajien luottamus on keväällä heikentynyt, näyttää siltä, että patoutunut kysyntä on syksystä alkaen alkanut purkautua myynnin kasvuna”, toteaa Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto.
Kaupan alan elpyminen näkyy pörssiyhtiö Keskon luvuissa. Kauppakonsernin vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi kaikilla yhtiön toimialoilla. Keskon liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,03 miljardia euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,6 prosenttia vuoden takaisesta.
”Kaikilla toimialoilla oli myönteistä kehitystä edelleen verrattain haastavana jatkuneesta markkinasta huolimatta. Lähi-idän kriisillä ei ole lyhyellä tähtäimellä merkittävää vaikutusta yhtiön liiketoimintaan, mutta pitkittyessään se voi heikentää kuluttajaluottamusta, ostovoimaa ja yritysten investointihalukkuutta sekä kasvattaa kustannuksia”, Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala kertoo.
Kesko odottaa toimintaympäristön paranevan vuoden 2026 aikana, mutta jatkuvan silti verrattain haastavana. Kesko odottaa vertailukelpoisen liikevoiton olevan 650–750 miljoonaa euroa, kun viime vuonna se oli 655 miljoonaa euroa.
Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan vuonna 2026 kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa.
Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat kuluttajaluottamuksen ja investointihalukkuuden kehitys, sekä geopoliittiset kriisit ja jännitteet.
Keskon maaliskuun myynti nousi 12,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna ja ylsi 1,18 miljardiin euroon. Vertailukelpoinen kasvu, josta on puhdistettu yritysostot ja valuuttakurssien vaikutus, jäi kuitenkin 9,7 prosenttiin.
