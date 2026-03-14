Kesko petraa myyntiään – autokaupan kasvu 12 prosenttia

Kesko jatkaa positiivista kehitystä myynnissään. Helmikuussa suurimman piristysruiskeen sai autokauppa.
14.3.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Kauppaketju Kesko julkisti perjantaina tuoreet myyntiluvut helmikuulta. Suunta on edelleen oikea, kun myynti kasvoi kokonaisuudessaan helmikuussa 5,0 prosenttia viime vuoden helmikuusta ja vertailukelpoisesti 3,0 prosenttia.

Vertailukelpoinen muutos kertoo kasvun paikallisissa valuutoissa ja ilman toteutuneiden yrityskauppojen sekä muiden rakennejärjestelyiden vaikutusta. Toimituspäiviä oli kaikissa liiketoiminnoissa saman verran kuin viime vuonna, joten ne eivät vaikuttaneet lukuihin.

Kasvu oli laaja-alaista.

”Keskon myynti kasvoi helmikuussa 5,0 prosenttia ja se kasvoi kaikilla toimialoilla. Päivittäistavarakaupassa Keskon myynti K-‍ruokakaupoille kasvoi 2,6 prosenttia. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi teknisessä kaupassa vertailukelpoisesti 6,0 prosenttia. Autokaupassa myynti kasvoi käytetyissä autoissa ja palveluissa ja laski uusissa autoissa”, sanoo Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala.

Keskolle myyntivolyymiltään selvästi tärkeimmän eli päivittäistavarakaupan myynti oli helmikuussa 489 miljoonaa euroa ja se kasvoi siis vertailukelpoisesti 2,0 prosenttia. Päivittäistavaramyynti K-‍ruokakaupoille kasvoi 2,6 prosenttia. K-Citymarketin käyttötavarakaupan myynti oli edellisen vuoden tasolla. Kespron myynti laski 2,0 prosenttia.

Taulukko: Kesko Oyj.

Keskon päivittäistavarakauppa on ollut kasvussa vuoden 2025 puolesta välistä lähtien.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli helmikuussa 361 miljoonaan euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 2,7 prosenttia. Rautakaupan myynti laski vertailukelpoisesti 0,4 prosenttia.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa on ollut kasvussa viime vuoden puolivälistä lähtien.

Teknisen kaupan myynti kasvoi vertailukelpoisesti 6,0 prosenttia. Koko toimialan myynti kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 7,4 prosenttia ja Ruotsissa 0,9 prosenttia sekä laski Norjassa 4,1 prosenttia ja Tanskassa 3,2 prosenttia. 

Kovin piristysruiske tuli autokaupasta.

Autokaupan toimialan myynti oli helmikuussa 104 miljoonaa euroa ja se kasvoi 9,5 prosenttia. Autokaupassa myynti kasvoi 11,8 prosenttia. Myynti laski autokaupassa uusissa autoissa ja kasvoi käytetyissä autoissa ja palveluissa. Urheilukaupan myynti laski 4,4 prosenttia.

Autokauppa on ollut kasvussa vuoden 2024 lopusta lähtien.

OP Pohjola arvioi aamukatsauksessaan, että Keskon alkuvuoden tammi-helmikuun myynti on kehittynyt pankin ennustetta heikommin päivittäistavarakaupassa, mutta pääsiäisen ajoitus tänä vuonna toisen vuosineljänneksen alkuun tukenee maaliskuun myyntiä.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myyntiluvut ovat mukailleet pankin ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteita, ja autokaupassa myynnin kehitys on ollut ennusteita vahvempaa.

Pankki antaa Keskon osakkeelle vähennä-suosituksen 21 euron tavoitehinnalla. Kuluvan vuoden ennusteella Keskon P/E-kerroin on 17x.

