Iranin sota teki kaasujätistä heliummarkkinan voittajan

Maailman heliumimarkkinat ovat ajautuneet vakavimpaan tarjontahäiriöön vuosiin. Iranin drooni-iskut pakottivat maaliskuun alussa QatarEnergyn pysäyttämään tuotannon Ras Laffan Industrial Cityssä, joka on yksi maailman tärkeimmistä nesteytetyn maakaasun ja heliumin tuotantolaitoksista.

Qatar tuottaa noin kolmasosan maailman heliumista. Heliumia syntyy nesteytetyn maakaasun jalostuksen sivutuotteena, eikä sitä voi valmistaa synteettisesti.

Kolmasosan menetystä ei voi paikata muualta. Heliumikonsultti Phil Kornbluth arvioi Gasworld-verkkoseminaarissa, että Qatarin tuotantokatkos kestää vähintään kaksi tai kolme kuukautta. Toimitusketjun normalisoituminen vie sen jälkeen vielä neljästä kuuteen kuukautta.

Heliumin spot-hinnat ovat jo lähteneet nousuun. Analyytikot arvioivat, että 30 päivän tuotantokatkos nostaisi toimitettuja hintoja 10–20 prosenttia. Jos katkos venyy 60–90 päivään, hinnat voivat nousta 25–50 prosenttia.

Juuri tähän tilanteeseen JPMorgan reagoi nostamalla Linde plc:n suosituksen perjantaina.

Investointipankin analyytikot totesivat yhtiön olevan ”paremmin asemoitu nykyiseen markkinaympäristöön kuin monet materiaalialaan sijoittuvat yhtiöt”.

Tavoitehinta nousi aiemmasta 455 dollarista 525 dollariin.

Teollisuuskaasujen hallitsija

Linde on maailman suurin teollisuuskaasuyhtiö. Yhtiö syntyi vuonna 2018, kun saksalainen Linde AG ja yhdysvaltalainen Praxair fuusioituivat yhdeksi kokonaisuudeksi. Juridisesti yhtiön kotipaikka on Isossa-Britanniassa, mutta osake noteerataan Nasdaqissa.

Liikevaihto oli vuonna 2025 noin 34 miljardia dollaria. Yhtiö työllistää yli 65 000 ihmistä ja toimii yli sadassa maassa.

Linden päätuotteita ovat ilmakehäkaasut kuten happi, typpi ja argon sekä prosessikaasut kuten vety, helium ja hiilidioksidi. Yhtiö suunnittelee ja rakentaa myös teollisuuslaitoksia, erityisesti ilmankaasujen erottelulaitoksia ja vetylaitoksia.

Linden liikevaihdon ja osakekurssin kehitys vuosina 2020-2026(e). Vuoden 2026 liikevaihto on konsensusennuste.

Asiakkaita ovat kemianteollisuus, metallien jalostajat, elintarviketeollisuus, elektroniikkavalmistajat ja terveydenhuolto. Sairaaloissa käytetään happea, magneettikuvauslaitteet tarvitsevat heliumia ja elintarviketeollisuus käyttää typpeä pakkaamisessa.

Teollisuuskaasujen markkinalla on kolme suurta toimijaa, joista Linde on suurin. Kilpailijoita ovat ranskalainen Air Liquide ja yhdysvaltalainen Air Products.

Ala on luonteeltaan oligopolistinen, sillä uusien toimijoiden on vaikea haastaa vakiintuneita yhtiöitä. Asiakassopimukset ovat pitkiä ja tuotantolaitosten rakentaminen vaatii mittavia investointeja.

Sopimusrakenne suojaa inflaatiolta

JPMorganin nosto perustuu Linden sopimusrakenteeseen. Merkittävä osa yhtiön sopimuksista sisältää niin sanottuja läpivientiehto-mekanismeja, joiden ansiosta raaka-aine- ja energiakustannusten nousu siirtyy suoraan asiakashintoihin. Inflaatioympäristössä tämä on merkittävä etu.

JPMorganin analyytikot huomauttivat, että Linde nostaa hintojaan inflaatiokausina tyypillisesti nopeammin kuin vakaissa markkinaolosuhteissa. Yhtiön hinnoitteluvoima on siis epäsymmetrinen tavalla, joka suosii osakkeenomistajaa.

Yhdysvalloissa kemianteollisuuden asiakkaat ovat kasvattamassa käyttöasteitaan hyötyäkseen korkeammista vientihinnoista. Jalostamoasiakkaatkin lisäävät tuotantoaan, sillä niin sanottu 3-2-1 crack spread eli öljynjalostuksen marginaali on leventynyt noin 20 dollarista 40 dollariin öljyn hinnan nousun myötä.

Heliumimarkkinan kiristyminen poistaa JPMorganin mukaan yhden aiemman jarrun Linden hintakasvulta. Kun tarjonta niukkenee, yhtiön neuvotteluasema vahvistuu entisestään.

JPMorgan ei ole suosituksensa kanssa yksin. Bernstein SocGen Group pitää Lindelle osta-suositusta 537 dollarin tavoitehinnalla. BMO Capital nosti äskettäin omaa tavoitehintaansa 507 dollariin vedoten vahvaan hinnoittelumomenttiin.

Analyytikkokonsensuksen keskimääräinen tavoitehinta on noin 524 dollaria. Perjantain päätöskurssi on 494 dollaria, joten useimpien analyytikkojen tavoitehinnat ovat edelleen selvästi nykyhinnan yläpuolella.

Yhtiön viimeisimmän neljännesvuosikatsauksen oikaistu osakekohtainen tulos oli 4,20 dollaria, mikä osui johdon ohjeistuksen yläpäähän. Koko vuodelle 2026 johto ennakoi oikaistun osakekohtaisen tuloksen asettuvan välille 17,40–17,90 dollaria.

Kilpailijat varautuvat omilla keinoillaan

Heliumin tarjontakriisi ei koske ainoastaan Lindeä. Air Liquide kertoi turvautuvansa useisiin hankintalähteisiin eri mantereilla ja Euroopan maanalaisiin varastoluoliin puskurina Qatarin katkosta vastaan. Air Products vakuutti pyrkivänsä turvaamaan toimitusvarmuuden, mutta ei eritellyt keinojaan.

Linden kilpailuetu on mittakaava. Yhtiö operoi laajinta tuotantoverkostoa maailmassa, mikä antaa sille enemmän liikkumatilaa hankintalähteiden ja logistiikan järjestelyissä.

Markkina-arvoltaan Linde on noin 230 miljardia dollaria, ja osakkeen beetakerroin on matala, vain 0,35. Tämä tekee osakkeesta tyypillistä defensiivisen salkun komponenttia. Osinkotuotto on noin 1,4 prosenttia, ja yhtiö on kasvattanut osinkoaan 28 peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

Iranin konflikti toi heliumimarkkinalle odottamattoman tarjontashokin. Linde on yhtiö, joka hyötyy tästä tilanteesta sekä suoraan heliumin hintojen kautta että välillisesti laajenevien jalostusmarginaalien ja kemianteollisuuden vientikysyntäpiikin kautta.