Kaksoisshokki luo mikrosirujen tarjontahäiriön – halvin älypuhelinten hintasegmentti uhkaa kadota kokonaan

Persianlahden heliumkriisi ja tekoälybuumin ruokkima muistisirupula leikkaavat älypuhelintoimituksia yli kymmenellä prosentilla vuonna 2026.

Älypuhelinmarkkinat ovat ajautumassa kahden samanaikaisen tarjontahäiriön puristukseen, jollaista toimiala ei ole aiemmin kokenut. Yhdysvaltain, Israelin ja Iranin välinen sota on katkaissut kolmanneksen maailman heliumtuotannosta.

Samanaikaisesti tekoälyn datakeskusten kyltymätön muistisirutarve on tyhjentänyt varastot kulutuselektroniikalta.

Tutkimusyhtiö IDC ennustaa maailmanlaajuisten älypuhelintoimituksien putoavan 12,9 prosenttia vuonna 2026. Se olisi jyrkin vuosilasku koskaan. Toimitukset jäisivät 1,1 miljardiin yksikköön, mutta laitteiden keskimääräinen myyntihinta nousisi 14 prosenttia ennätykselliseen 523 dollariin.

Counterpoint Research päätyy omassa analyysissään lähes samaan lopputulokseen ja ennustaa 12,4 prosentin laskua.

Kyse ei ole tavanomaisesta suhdannesykliin kuuluvasta vaihtelusta.

Maailman kolme suurinta muistisirujen valmistajaa, Samsung Electronics, SK Hynix ja Micron Technology, ovat strategisesti siirtäneet tuotantokapasiteettiaan tekoälyinfrastruktuurin vaatimiin korkean kaistanleveyden muisteihin eli HBM-piireihin. Jokainen HBM-pinoille ohjattu piikiekko on pois kuluttajalaitteiden LPDDR5X-muisteilta.

Käytännössä teknologiajätit Meta, Alphabet ja Microsoft imevät valtaosan DRAM-tuotannosta datakeskuksiinsa. Kuluttajat maksavat laskun korkeampina puhelinhintoina.

Helium katosi markkinoilta viikossa

Heliumin rooli puolijohteiden valmistuksessa on keskeinen mutta huonosti tunnettu. Kaasua käytetään piikiekkojen jäähdytykseen etsausprosessissa, jossa piilevylle muodostetaan transistorirakenteita. Helium johtaa lämpöä poikkeuksellisen tehokkaasti eikä reagoi kemiallisesti muiden aineiden kanssa, mikä tekee siitä korvaamatonta puolijohdetehtaissa.

Iranin iskut katkaisivat tämän toimitusketjun kriittisimmän solmukohdan. Maaliskuun neljäntenä QatarEnergy julisti ylivoimaisen esteen Ras Laffanin teollisuuskompleksissa iranilaisdroonien vaurioitettua tuotantolaitosta.

Heliumin tuotanto pysähtyi eikä uudelleenkäynnistysaikataulua ole vahvistettu. Myöhemmissä ohjusiskuissa aiheutuneet lisävauriot vaativat yhtiön mukaan vuosien korjaustyöt, ja Qatarin vuotuisesta heliumviennistä putosi kerralla pois 14 prosenttia.

Qatarin osuus maailman heliumtarjonnasta on noin 30 prosenttia. Hormuzinsalmi, Lähi-idän heliumin ainoa vientireitti, on käytännössä sulkeutunut länsimaiselta kaupalliselta meriliikenteeltä.

Seuraukset näkyivät markkinoilla välittömästi. Bank of America arvioi spot-heliumin hinnan nousseen jopa 40 prosenttia yhdessä viikossa.

Energia-analyytikko AKAP Energy varoitti hintojen voivan nelinkertaistua sotaa edeltäneeltä 500 dollarin tasolta 2 000 dollariin tuhannelta kuutiojalalta. Puutealueilla hinnat ovat jo ylittäneet tuhat dollaria.

Etelä-Korea haavoittuvimmassa asemassa

Luottoluokittaja Fitch Ratings nosti esiin Etelä-Korean erityisen haavoittuvuuden. Maa tuo noin 65 prosenttia heliumistaan Qatarista, mikä asettaa Samsungin ja SK Hynixin tuotantolinjat suoraan riskialueelle.

Heliumkonsultti Phil Kornbluth totesi Fortunelle, ettei helium ole vielä loppunut keneltäkään. Todellinen puute on hänen arvionsa mukaan viikkojen päässä.

SK Hynix on tosin kertonut hajauttaneensa heliumhankintaansa ja turvaneensa riittävät varastot. Myös TSMC ilmoitti, ettei odota merkittäviä vaikutuksia tuotantoonsa.

Varovaisuus on ymmärrettävää. Vuoden 2022 helium- ja neonpula Venäjän Ukrainan-hyökkäyksen jälkeen osoitti, kuinka nopeasti valmistajien puskurivarastot voivat huveta.

Suomalaiselle kuluttajalle kriisi konkretisoituu todennäköisesti laitevalikoiman supistumisena ja keskihintojen nousuna, kun valmistajat priorisoivat korkeamman marginaalin tuotteita.

Halvin segmentti vaarassa kadota

Muistisirujen hinnannousu on ollut rajua. IDC:n varatoimitusjohtaja Francisco Jeronimo kertoi joidenkin komponenttien kallistuneen 200–300 prosenttia viime kuukausina.

Hintojen nousu ei ole ohimenevä ilmiö. Jeronimo arvioi paineen jatkuvan vähintään pari vuotta.

Erityisen hälyttävä on IDC:n tutkimusjohtaja Nabila Popalin arvio, jonka mukaan alle sadan dollarin älypuhelinsegmentti saattaa muuttua pysyvästi kannattamattomaksi. Segmentti kattaa maailmanlaajuisesti 171 miljoonaa laitetta vuodessa.

Intian markkinat, jotka ovat perinteisesti toimineet edullisten laitteiden kasvumoottoreina, ovat kääntyneet laskuun. Tutkimusyhtiöt ovat leikanneet vuoden 2026 toimitusennusteitaan useaan kertaan.

IDC ennustaa Intian toimituksiksi 132 miljoonaa yksikköä, kun vuonna 2025 luku oli vielä 152 miljoonaa. Counterpoint laskee ennusteekseen 139 miljoonaa ja Omdia päätyy 142–145 miljoonan haarukkaan.

Hinnankorotukset ovat jo arkipäivää. Samsungin Galaxy S26 -sarja lanseerattiin Intiassa jopa 10 000 rupian korotuksilla edeltäjäänsä nähden. Valmistajat iQOO ja Vivo ovat nostaneet hintojaan 1 500–2 500 rupiaa mallia kohden.

Rakenteellinen murros vai ohimenevä häiriö?

Kaksi tekijää erottaa nykytilanteen aiemmista komponenttipulista. Muistisirukapasiteetin siirtyminen tekoälyinfrastruktuuriin ei väisty suhdannevaihtelun myötä. Heliumin tarjontashokin geopoliittinen luonne puolestaan tekee konfliktin kestosta täysin ennustamatonta.

IDC:n alkuperäinen ennuste vuodelle 2026 oli kaksi prosenttia kasvua. Kuukausien kuluessa luku on romahtanut lähes 13 prosentin laskuksi.

Markkinoiden toipuminen edellyttäisi joko merkittävää uutta muistikapasiteettia tai Persianlahden tilanteen rauhoittumista. Counterpoint ei odota helpotusta ennen vuoden 2027 loppupuolta.

Kuluttajalle tilanne tarkoittaa konkreettisesti kahta asiaa. Seuraava puhelin maksaa enemmän, ja edullisimmat vaihtoehdot saattavat yksinkertaisesti kadota valikoimista. Se on merkittävä muutos toimialalla, joka on vuosikymmenen ajan totuttanut ostajansa siihen, että sama raha ostaa vuosi vuodelta parempaa teknologiaa.