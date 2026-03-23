Kesla nappasi ison tilauksen NATO-maalta

Metsäteollisuutta palveleviin konepajoihin lukeutuva Kesla kertoo tiedotteessaan, että sen KESLA Defence on saanut merkittävän, noin 17 miljoonan euron tilauksen KESLA Kerberos -monikäyttöperävaunuista erään NATO-maan puolustusvoimilta.

Laitetoimitusten yhteydessä toimitetaan myös huolto- ja varaosajärjestelmiä sekä käyttäjäkoulutusta.

KESLA Defence on Keslan liiketoiminnan tuotantolinjalaajennus puolustus- ja turvallisuusratkaisuihin. Kesla on aiemmin kertonut halustaan vahvistaa asemaansa puolustusteollisuuden markkinoilla ja hyödyntää metsä- ja maasto-osaamistaan myös sotilasinsinöörien tarpeisiin.

Vuoden 2025 alussa perustettu KESLA Defence -tuoteryhmä kehittää ja valmistaa Keslan vuosikymmenien metsäosaamiseen perustuvia monikäyttötuotteita puolustusteollisuuden kansainvälisille markkinoille.

Tilaajan kanssa on sovittu, että tilaajamaa, toimitettavien tuotteiden tarkka määrä, sijoituspaikat ja käyttötarkoitus pysyvät luottamuksellisina.

Tilauksen toimitukset alkavat alkukesästä 2026 jatkuen keväälle 2027 saakka. Noin seitsemän miljoonaa euroa tilauksen kokonaismäärästä arvioidaan kohdistuvan tilikaudelle 2026. Kun Keslan viimeisen 12 kuukauden liikevaihto oli alle 40 miljoonaa euroa, on saatu tilaus merkittävä lisäys yhtiön liikevaihtonäkymiin.

KESLA Kerberos -monikäyttöperävaunu on alun perin kehitetty pioneeritoimintaan maasto- ja kaupunkiolosuhteisiin. KESLA Kerberos muodostaa traktorin kanssa monikäyttöisen yksikön, jolla voidaan toteuttaa sotilaallisia operaatioita kuten liikkeen edistämistä, liikkeen rajoittamista sekä kuljetuksia vaativissa maasto-olosuhteissa.

Keslan mukaan kansainvälistä myyntiä on pohjustettu jo noin kahden vuoden ajan, ja tällä hetkellä Kerberoksia on aktiivisessa käytössä tai testikäytössä kolmessa eri maassa.

Droonien käyttö Ukrainan sodassa on nostanut esille korostetun sotilasjoukkojen tarpeen toimia maaston suojassa. Keslan perävaunualustojen avulla voidaan kehittää pääomatehokkaita ja logistisesti monipuolisia kokonaisratkaisuja, jossa sotilasteknologian suorituskyky pystytään viemään metsän suojaan operoitavaksi.

Modulaarisen ja joustavan perävaunualustan myötä suorituskyky ei sido sotilasajoneuvon alustaratkaisua, mutta kansainvälisillä markkinoilla on selkeitä signaaleja eri maiden puolustusvoimien kiinnostuksesta siirtyä monikäyttöisiin traktoripohjaisiin alustaratkaisuihin osana puolustusta.

”Puolustusteollisuuden hankkeissa aikajänteet ovat pitkiä ja prosessit vievät aikaa. Kyse on pitkäjänteisestä kehittämisestä, jossa ratkaisut syntyvät tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja puolustusteollisuuden välillä. Vallitseva maailmanpoliittinen tilanne ja Suomen NATO-jäsenyys ovat avanneet kansainvälisiä vientimahdollisuuksia muihin NATO-maihin”, toteaa Keslan toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Niemisen mukaan suomalainen puolustusalan osaaminen ja vaativissa kenttäolosuhteissa testattu teknologia herättävät laajaa kiinnostusta ja vahvaa luottamusta maailmalla.

”Jatkamme Defence-tuoteryhmän määrätietoista kansainvälistä myyntityötä ja odotamme tämän näkyvän konkreettisesti vuoden 2026 aikana muun muassa uusien tuotesovellusten ja käyttäjämaiden lukumäärässä”, toimitusjohtaja kertoo.

Keslan toimintaympäristö on pysynyt poikkeuksellisen epävarmana jo yli kaksi vuotta, mikä on heijastunut yhtiön liikevaihtoon, kannattavuuteen, saatuihin tilauksiin ja tuotantolaitosten käyttöasteeseen.

Kuluvan vuoden kolmas neljännes oli yhtiölle selvästi heikko: liikevaihto supistui hieman ja kannattavuus painui selvästi syvemmälle tappiolle, kun alhainen kesäkauden kysyntä näkyi suoraan tuotantolaitosten vajaakäyttönä.

Heinä–syyskuun liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja liiketulos heikkeni -1,35 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella vastaava luku oli -0,71 miljoonaa euroa.

Keslan hallitus on hyväksynyt yhtiön johdon valmisteleman tervehdyttämissuunnitelman ja päättänyt käynnistää Keslan liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen tervehdyttämisen ja rakenteellisen arviointiprosessin.