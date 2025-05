Keslan puolustusteollisuus etenee – kaupat mystisen Nato-maan kanssa

Metsä- ja maatalouskoneista tunnettu pohjoiskarjalainen Kesla lähti alkuvuodesta mukaan puolustusbuumiin lanseeraamalla uuden Kesla Defence -tuotelinjan. Uuden tuotelinjan tavoitteena oli vahvistaa yhtiön asemaa puolustusteollisuuden kansainvälisillä tuote- ja palvelumarkkinoilla.

Kesla kertoi tammikuussa, ettei uuden tuotelinjan perustamisella ole vaikutusta Keslan liikevaihtoon tai tulokseen vielä vuonna 2025. Päätös on kuitenkin strateginen ja pohjautuu merkittävään tulevaisuuden potentiaaliin sekä pitkän aikavälin markkinanäkymiin.

”Tuotelinjan perustamisen myötä voimme keskittyä tehokkaammin puolustusteollisuuden suomalaiseen ja kansainväliseen asiakaskuntaan. Projektit puolustusteollisuudessa vaativat kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja tuloksia voi tyypillisesti odottaa aikaisintaan 3–5 vuoden kuluttua ensikontaktista”, Keslan toimitusjohtaja Pasi Nieminen kertoi tammikuussa.

Hieman ennen Defence-tuotelinjan perustamista Kesla hyväksyttiin myös Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n jäseneksi, joka on kotimainen puolustus-, ilmailu, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden toimialajärjestö. PIA yhteisössä toimivat yritykset ovat kiinteä osa Euroopan ja erityisesti Suomen kokonaisturvallisuutta.

Kuvan lähde: Kesla Defence

Traktoripohjaiset tuotteet

Uusi tuotelinja hyödyntää Keslan nykyisiä monikäyttötuotteita puolustus- ja turvallisuusratkaisuissa. Keslan tuotteet ovat pitkälti traktorivarusteisia, sillä tuotteet pohjautuvat vahvasti aiemmin lanseerattuun traktorivetoiseen KESLA Kerberos -monitoimiperävaunuun.

Kerberos on kehitetty alun perin Suomen puolustusvoimien kanssa. Yksi vuonna 2010 alkaneen projektin merkittävimmistä tehtävistä on ollut taata maamiinojen tehokas asennus pioneeritoiminnassa. Puolustusvoimille on toimitettu Kerberos-monitoimiperävaunuja 3,4 miljoonalla eurolla vuosien 2021–2023 välillä.

Monitoimiperävaunu voidaan liittää käytännössä mihin tahansa sotilas- tai siviilitraktoriin. Keslan nosturiin rakennettu miinansijoituspora kykenee poraamaan traktoria liikuttamatta tehokkaasti useita miinakuoppia kaikenlaisiin maaperiin. Poralla voidaan porata vain 10-15 sekunnissa miinalle halkaisijaltaan 45 senttimetriä leveän ja 47 senttimetriä syvän kuopan jopa jäiseen asfalttiin.

Kuvan lähde: Kesla Defence

Tilaus mystiseltä Nato-maalta

Toukokuun alussa Kesla kertoi saaneensa Defence-tuotelinjalle tilauksen Kerberos-monitoimiperävaunulle. Keslan mukaan tilaus on merkittävä Kerberos-monikäyttökonseptille, sillä se mahdollistaa konseptin testaamista perusteellisesti uuden Nato-maan toimesta. Aiemmin konsepti on jo otettu käyttöön Suomen puolustusvoimissa.

Tilauksen kohdemaa, tarkka arvo tai toimitettavien yksiköiden määrä pysyy kuitenkin Keslan mukaan luottamuksellisina. Ainoa asia, mitä Kesla tiedotteessaan kertoo tästä tilauksesta on se, että kyseessä on kuitenkin Nato-maa. Vaihtoehtoja on käytännössä 32 Suomi mukaan lukien.

Keslan mukaan tilaus on merkittävä askel Kerberos-konseptin tehokkuuden ja soveltuvuuden arvioimisessa laajempaan käyttöönottoon kohdemassa. Ensisijaisena tavoitteena on Keslan mukaan testata Kerberos-monikäyttökonseptin innovatiivista panssarimiinojen asennusjärjestelmää. Testien tulokset ovat ratkaisevassa asemassa arvioitaessa Kerberos-konseptin laajamittaista käyttöönottoa kohdemaassa.

”Odotamme innolla onnistuneita tulevia testejä, asiakaskoulutusta ja mahdollista laajamittaista käyttöönottoa tulevaisuudessa, joka vahvistaa entisestään Keslan sitoutumista puolustusvälineratkaisujen tarjoamiseen”, toimitusjohtaja Nieminen kommentoi toukokuista tilausta.

Ylelle Nieminen kertoi, että kauppa ei tapahtunut varsinaisia Nato-väyliä pitkin, mutta Suomen Nato-jäsenyydellä oli kuitenkin iso merkitys kaupan toteutumisessa. Niemisen mukaan Suomen puolustusvoimat on pioneeritoiminnassa ja suluttamisessa maailmalla erittäin kova referenssi.

Inderesin analyytikko Aapeli Pursimo kommentoi tuoreeltaan Keslan uutta tilausta analyytikon kommentissa, ettei tilauksella ei ole kuitenkaan välitöntä vaikutusta Inderesin ennusteisiin tai näkemykseen yhtiöstä.

”Arvioimme kuitenkin tiedotteen luokittelun (lehdistötiedote) perusteella, että kyseessä on euromääräisesti pienempi tilaus”, Pursimo toteaa.

”Oletamme yhtiön käyvän neuvotteluja myös muiden kiinnostuneiden NATO-maiden puolustusvoimien kanssa Kerberoksen testaamisesta, jotka voisivat onnistuessaan poikia ainakin vastaavanlaisia testitilauksia, mutta näiden todennäköisyyttä on vielä vaikea arvioida.”

Takana kaksijakoinen alkuvuosi

Kerberos-monikäyttövaunut on Suomessa valmistettu tuote. Niitä valmistetaan Keslan omalla tehtaalla, joka sijaitsee nykyään Kiteeseen kuuluvassa Kesälahdella. Tehdas juhli hiljattain pyöreitä, sillä kesällä 2024 tehtaan siirtymisestä Rantasalmelta Kesälahdelle tuli toimineeksi 50 vuotta.

Uudesta tuotelinjasta huolimatta Keslan alkuvuosi on ollut haastava. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö teki tappiota lähes 800 000 euroa ja liikevaihto laski 22,5 prosenttia vuodentakaisesta vertailukaudesta. Yhtiön tilauskirja kuitenkin kasvoi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla neljänneksellä, aina 11,5 miljoonaan euroon asti.

”Yhtiön tulos jäi odotuksistamme matalampaa liikevaihtoa peilaten. Sen sijaan yhtiön tilauskertymä ylitti ennusteemme, mutta kysynnän ja tilauskannan matalan tason myötä yhtiön sopeutustoimet jatkuvat. Raportin yhteydessä yhtiö tarkisti myös ohjeistustaan pykälällä alaspäin ja näemme kuluvan vuoden ennusteisiin kohdistuvan lievää laskupainetta”, Pursimo kommentoi pikakommentissa Keslan ensimmäisen neljänneksen tulosta.

Kesla on joutunut tarttumaan myös sopeutustoimiin henkilöstön osalta. Yhtiö ilmoitti marraskuun 2024 alussa muutosneuvotteluiden aloittamisesta. Ylen mukaan tämä tarkoittaa henkilöstölle pisimmillään 90 päivän lomautuksia kesäkuun loppuun mennessä.

Keslan osake on noussut vuoden 2025 aikana 26,25 prosenttia. Korkeimmillaan osake kävi maaliskuun loppupuolella, kun osakkeesta maksettiin 4,82 euroa kappaleelta. Osinkoa yhtiö ei ole tänä vuonna maksamassa lainkaan.