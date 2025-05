Amerikkalaiskuluttajien luottamus talouteen sukeltanut – inflaatio-odotukset silti nousussa

Michiganin yliopiston kuluttajaluottamusindeksi laski alustavan tilaston mukaan toukokuun ensimmäisellä puoliskolla lukemaan 50,8. Lukema oli ennusteita heikompi, sillä ekonomistit odottivat indeksin nousevan huhtikuun lukemasta 52,2 arvoon 53,4.

Kyseessä on indeksin toiseksi matalin lukema vuodesta 1978 alkaen. Kaikkien aikojen alin oli 50 kesäkuussa 2022, jolloin inflaatio nousi vuositasolla 9,1 prosenttiin – suurin nousu sitten 1980-luvun.

Tulleista mainitsi oma-aloitteisesti lähes kolme neljäsosaa kuluttajista, kun huhtikuussa vastaava osuus oli noin 60 prosenttia; epävarmuus kauppapolitiikasta hallitsee yhä kuluttajien ajattelua taloudesta, sanoi Michiganin yliopiston kuluttajakyselyjen johtaja Joanne Hsu.

Vuoden aikavälillä inflaatio-odotukset nousivat toukokuussa 7,3 prosenttiin huhtikuun 6,5 prosentista. Viiden vuoden inflaatio-odotukset nousivat 4,6 prosenttiin edellisen kuukauden 4,4 prosentista, mikä Hsun mukaan heijasti erityisesti poikkeuksellisen suurta nousua republikaanien keskuudessa.

Michiganin yliopiston kuluttajasentimentin alustavaa tilastoa varten tehdyt haastattelut päättyivät kaksi päivää sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump laski Kiinan tavaroihin kohdistuvia tulleja 145 prosentista 30 prosenttiin 90 päivän ajaksi, Hsu kertoi.

Monet kyselymittarit paranivat hieman tullien väliaikaisen laskun jälkeen, mutta nämä nousut olivat Hsun mukaan liian pieniä muuttaakseen kokonaiskuvaa. Lopullinen lukema julkaistaan 30. toukokuuta, jolloin nähdään, miten paljon kuluttajat ovat muuttaneet inflaatio-odotuksiaan vastauksissaan.

Pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat ratkaisevassa roolissa rahapolitiikan kannalta

Inflaatio-odotusten hallinta on ratkaisevaa, jotta hinnat eivät karkaa käsistä vastauksena korkeampiin tullimaksuihin, keskuspankki Fedin viranomaiset ovat todenneet. Jos ihmiset odottavat korkeaa inflaatiota, he todennäköisemmin vaativat palkankorotuksia. Yritykset puolestaan saattavat nostaa hintoja ennakoivasti, mikä lisää työntekijöiden painetta pyytää lisää palkkaa.

Perjantaina 17. toukokuuta sijoittajat arvioivat, että Fed pitää ohjauskoron ennallaan kesäkuun kokouksessaan noin 92 prosentin todennäköisyydellä. Heinäkuun korkokokouksen osalta todennäköisyys on noin 63 prosenttia, ja syyskuun enää noin 26 prosenttia.

New Yorkin keskuspankki kuluttajille suunnattu kysely maalaa maltillisemman kuvan inflaatio-odotuksista. Sen mukaan mediaani-inflaatio-odotus vuoden päähän oli 3,6 prosenttia huhtikuussa.

New Yorkin keskuspankin ja Michiganin yliopiston tutkimusmetodologioissa on kuitenkin eroja. Yksi keskeinen ero liittyy siihen, että New Yorkin Fed raportoi inflaatio-odotuksista mediaanin, ei keskiarvon perusteella. Tämä valinta vähentää tulosten vaihtelua mutta samalla poistaa informaation jakauman oikeasta ääripäästä, joka on usein merkityksellinen juuri silloin, kun inflaatio kohoaa nopeasti. Keskiarvo on herkempi mittari tällaisille muutoksille ja tarjoaa kokonaiskuvassa paremman otteen kuluttajien odotusten hajonnasta, vaikka se onkin vaihtelultaan suurempi.

Toinen selittävä tekijä on se, että New Yorkin Fed käyttää kysymyksissään niin sanottua ”jakaumakysymystä”, jossa vastaajat arvioivat todennäköisyyksiä eri inflaatiovaihtoehdoille valmiista kategorioista. Tämä kysymystapa voi ohjata vastauksia keskikohtaan ja aiheuttaa vinoumia, etenkin silloin kun inflaatio kiihtyy. Muiden kyselyiden tapaan myös New Yorkin Fed kerää kuitenkin piste-estimoituja odotuksia, joita voidaan käyttää näiden vinoumien korjaamiseen.

Lisäksi New Yorkin Fedin kyselyssä sama vastaajapaneeli osallistuu useita kertoja vuoden aikana, mikä voi vaikuttaa vastauksiin. Ihmiset oppivat kyselyprosessista, ja tutkimusten mukaan heidän vastauksensa ovat keskimäärin noin kaksi prosenttiyksikköä korkeammat toisella osallistumiskerralla verrattuna kolmanteen kertaan.

Kun nämä metodologiset erot korjataan – käytetään siis yksilötason dataa vain ensimmäistä kertaa vastaavilta henkilöiltä, lasketaan keskiarvoja mediaanien sijaan ja vältetään jakaumakysymysten vinoumia – New Yorkin Fedin tulokset lähentyvät selvästi Michiganin ja muiden riippumattomien kyselyjen, kuten Nielsenin ja Cleveland Fedin, tuloksia. Korjatut arviot osoittavat, että vuoden aikavälin inflaatio-odotukset asettuvat tällä hetkellä noin 5–6 prosentin haarukkaan. (Gorodnichenko & Coibion, 2025)

Amerikkalaiset kokevat oman taloustilanteensa aiempaa heikommaksi

Molemmat kyselyt osoittavat, että kuluttajat suhtautuvat yhä pessimistisemmin henkilökohtaiseen taloudelliseen tilanteeseensa. Michiganin yliopiston kyselyn mukaan tämänhetkinen taloudellinen tilanne koetaan lähes 10 prosenttiyksikköä heikommaksi kuin aiemmin, mikä kuvastaa odotuksia tulojen kasvun hidastumisesta. New Yorkin keskuspankin kyselyn mukaan ihmiset ovat yhä huolestuneempia työmarkkinoista ja odottavat ansaitsevansa vähemmän tulevina kuukausina.

Eteenpäin katsovat sentimenttimittarit voivat kertoa muutoksista kuluttajakäyttäytymisessä – jos odotat tilanteen huononevan, saatat jo nyt muuttaa kulutus- ja säästämistottumuksiasi, sanoo NerdWalletin pääekonomisti Elizabeth Renter. Mutta jos nykyinen taloudellinen tilanteesi heikkenee kuukausi kuukaudelta, kyky sopeutua tuleviin riskeihin pienenee, ja mahdollisuudet selvitä heikosta taloustilanteesta heikkenevät.

Viimeisen viiden vuoden aikana kuluttajien talousnäkemyksillä ja kulutuskäyttäytymisellä on kuitenkin ollut vain heikko yhteys. Vaikka luottamus on laskenut jyrkästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kuluttajakysyntä on pysynyt melko vahvana.

Esimerkiksi kuluttajamenot kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, alustavan BKT-luvun mukaan. Ja vaikka vähittäismyynti jäi huhtikuussa hieman odotuksista (kasvua vain 0,1 % odotetun 0,2 % sijaan), kotitalouksien taseet ja kysyntä ovat yhä vakaalla pohjalla.