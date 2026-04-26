Amerikkalaiskuluttajien luottamus historiallisen heikoissa kantimissa – inflaatio-odotukset nousivat jyrkästi

Yhdysvaltain kuluttajien luottamus on heikentynyt tasolle, jollaista ei ole nähty Michiganin yliopiston yli 50 vuotta jatkuneen kyselyhistorian aikana. Huhtikuun lopullinen kuluttajaluottamusindeksi laski 49,8 pisteeseen maaliskuun 53,3 pisteestä.

Lukema alittaa aiemman pohjalukeman kesäkuulta 2022, jolloin indeksi käväisi 50 pisteessä korkean inflaation vuoksi.

Kuukauden alkupuolella julkaistu ennakkoluku 47,6 antoi viitteitä jo synkästä tuloksesta, mutta lopullinen lukema parani siitä hivenen.

Synkkyyden taustalla painaa erityisesti epävarmuus, jonka Yhdysvaltain ja Iranin välinen sota on tuonut talouteen. Indeksin laatija Joanne Hsu kertoo, että luottamus on heikentynyt kaikissa väestöryhmissä iästä, tulotasosta, koulutuksesta ja poliittisesta kannasta riippumatta.

Vasta huhtikuun loppupuolella, kahden viikon mittaisen tulitauon julkistamisen jälkeen, vastauksissa alkoi näkyä hieman valoisampia sävyjä.

Hsun mukaan kuluttajien näkemys taloudesta on yksinkertaisesti siirtynyt aiempaa selvästi alempaan vaihteeseen, vaikka kuukausittaiset heilahtelut ovatkin yhä loogisia suhteessa otsikoihin.

Inflaatio-odotukset hyppäsivät jyrkästi

Vuoden päähän ulottuvat inflaatio-odotukset hyppäsivät huhtikuussa 4,7 prosenttiin maaliskuun 3,8 prosentista. Kyseessä on kuukausimuutoksena suurin nousu sitten huhtikuun 2025, jolloin presidentti Donald Trumpin ilmoittamat vastatullit sysäsivät odotukset hetkellisesti pilviin.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed seuraa erityisen tarkasti pidemmän aikavälin inflaatio-odotuksia. Nekin kohosivat huhtikuussa 3,5 prosenttiin, mikä on korkein lukema sitten lokakuun 2025.

Pidemmän aikavälin odotusten nousu on Fedille erityinen huolenaihe. Mikäli kuluttajat alkavat uskoa hinnannousun jäävän pysyvästi tavoitetason yläpuolelle, keskuspankki voi menettää uskottavuutensa hintavakauden vartijana.

Fedin johtokunnan jäsen Christopher Waller muistutti aiemmin huhtikuussa pitämässään puheessa, ettei Michiganin kysely ole viime vuosina seurannut kovin tarkasti todellista kulutusta. Hänen mukaansa kyselystä saadaan silti merkityksellistä signaalia talouden suunnasta.

Demokraatit pohjamudissa, republikaanit yhä luottavaisia

Pinnan alla amerikkalaisten poliittinen kuilu talousnäkemyksissä on revennyt poikkeukselliseksi. Huhtikuussa demokraattien luottamusindeksi painui 32,5 pisteeseen, kun republikaaneilla luku oli 90,4 pistettä. Itsenäisten kannattajien arvio asettui 47,3 pisteeseen.

Puolueiden välinen ero on siten lähes 58 pistettä.

Vertailun vuoksi vain hieman yli vuosi sitten, tammikuussa 2025 ennen Trumpin paluuta Valkoiseen taloon, demokraattien luottamus oli vielä 65,0 pistettä ja republikaanien 86,7 pistettä.

Bidenin kauden lopulla, lokakuussa 2024, demokraattien indeksi oli vielä 91,4 pistettä. Pudotus nykytasolle merkitsee lähes 60 pisteen romahdusta puolessatoista vuodessa.

Demokraattien lukema on nyt poikkeuksellisen matala myös pitkässä historiavertailussa. Esimerkiksi finanssikriisin aikana lokakuussa 2008 puolueen kannattajien luottamus oli 51,6 pistettä eli selvästi nykyistä korkeampi. Huomionarvoista on, että myös poliittiselta kannaltaan itsenäisten kuluttajaluottamus on laskenut alle finanssikriisin tason.

Kassakoneet eivät ole vielä hiljentyneet

Mielialan synkkyys ei ole ainakaan toistaiseksi heijastunut samassa suhteessa yksityiseen kulutukseen. Maaliskuun vähittäiskaupan myynti kehittyi vahvasti.

Suurpankkien ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksissa kotitalouksien talous on näyttäytynyt yllättävän kestävänä. JPMorgan Chasen strategit arvioivat tulitauon julkistamisen jälkeen, että S&P 500 -indeksin pistelukema voi kohota entisestään euforian palatessa markkinoille.

Hsu nostaa esiin myös kulttuurisemman selitysmallin. Hänen mukaansa sosiaalisen median synkät virrat ovat vaikuttaneet kuluttajakyselyiden tuloksiin viimeisen viiden vuoden aikana ja painaneet vastausten perustasoa alemmaksi.

Mielialan ja todellisen kulutuksen ristiriita on hämmentänyt analyytikoita, sillä työttömyys on yhä matala ja osakemarkkinat ovat kestäneet kohtuullisesti. Yhä useampi ekonomisti onkin alkanut nähdä amerikkalaisten talouspessimismin pikemmin yleisenä mielentilana kuin reaalitalouden suorana heijastumana.

BKT-luku ratkaisee seuraavaksi

Objektiivisempi katsaus talouden kuntoon saadaan torstaina 30. huhtikuuta, kun Yhdysvaltain talousministeriön alainen tilastoyksikkö Bureau of Economic Analysis julkistaa ensimmäisen vuosineljänneksen bruttokansantuotteen ennakkoarvion.

Atlantan keskuspankin GDPNow-malli arvioi tuoreimman ennusteensa mukaan kasvuvauhdin jääneen vain 1,2 prosenttiin. New Yorkin Fedin malli on hieman toiveikkaampi 2,4 prosentin lukemallaan, ja Philadelphian Fedin asiantuntijakyselyn mediaaniennuste yltää 2,7 prosenttiin.

Ennusteiden välinen hajonta kertoo siitä, kuinka epävarmaksi talouden todellinen suunta on muuttunut Iranin sodan ja siihen liittyvien hintapaineiden myötä. Nowcast-mallit reagoivat herkemmin viime viikkojen pehmeneviin kulutus- ja investointitietoihin, kun taas ammattiennustajien näkemys nojaa työmarkkinoiden suhteelliseen joustavuuteen.

Mikäli toteutuva luku osuisi Atlantan Fedin synkän ennusteen tuntumaan, kysymys siitä, onko Yhdysvaltain talous luisumassa taantumaan ja mahdollisesti stagflaatioon, palaa nopeasti markkinoiden ja Fedin pöydälle.

Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä Yhdysvaltain talous kasvoi kolmannen estimaatin mukaan vain 0,5 prosentin vuosivauhtia. Tuolloin lukua painoi loka-marraskuun valtion sulku.

BKT-julkistus saattaa tarjota markkinoille myös helpotuksen, mikäli ensimmäisen neljänneksen kasvu on kiihtynyt selvästi loppuvuodesta. Suurin osa Iranin sodan vaikutuksista painottuu kuitenkin vasta toisen vuosineljänneksen lukuihin, eikä ensi viikon julkistus siksi vielä paljasta sodan kokonaisvaikutusta talouteen.