Yhdysvaltalaisten kuluttajien luottamus romahti heikoimmalle tasolle yli kymmeneen vuoteen

Yhdysvaltalaisten kuluttajien luottamus on romahtanut heikoimmalle tasolleen yli kymmeneen vuoteen, alittaen jopa pandemiavuosien pohjalukemat ja lisäten huolta maailman suurimman talouden tilasta.

Ajatushautomo Conference Boardin kuluttajaluottamusindeksi laski tammikuussa lukemaan 84,5, selvästi markkinaodotuksia alemmas ja matalimmalle tasolleen sitten toukokuun 2014.

”Luottamus romahti tammikuussa, kun kuluttajien huoli sekä nykyisestä tilanteesta että tulevaisuuden näkymistä syveni”, sanoi Conference Boardin pääekonomisti Dana Peterson.

Investointipankki Jefferiesin pääekonomisti Thomas Simons kommentoi Financial Timesille, että vuoden 2025 jälkipuoliskon poikkeuksellisen vahvoista kasvu- ja tuottavuusluvuista huolimatta kuluttajaluottamusmittarit käyttäytyvät kuin talous olisi jo taantumassa.

”Todennäköisesti tämä on seurausta K-muotoisesta taloudesta, jossa korkeatuloiset ja varakkaammat kotitaloudet ylläpitävät vahvaa kulutusta, kun taas pienituloisemmat kotitaloudet ovat yhä huolestuneempia työmarkkinoista ja inflaation paluusta”, Simons totesi.

Conference Boardin yleisindeksin 9,7 pisteen pudotus joulukuun ylöspäin tarkistetusta 94,2:sta oli suurin lasku yli neljään vuoteen.

Nykytilannetta kuvaava alaindeksi laski tammikuussa 113,7:ään edelliskuukauden 123,6:sta, mikä on matalin taso sitten helmikuun 2021. Tulevaisuuden odotuksia mittaava alaindeksi puolestaan putosi 74,6:sta 65,1:een, alimmalle tasolleen sitten huhtikuun 2025, jolloin presidentti Donald Trump julkisti niin sanotun ”vapautuspäivän” tullisuunnitelmansa.

Väestöryhmittäin tarkasteltuna luottamus heikkeni tammikuussa kuuden kuukauden liukuvan keskiarvon perusteella kaikissa ikäryhmissä. Alle 35-vuotiaat kuluttajat pysyivät kuitenkin edelleen luottavaisempina kuin vanhemmat ikäryhmät. Luottamus laski kuukauden aikana kaikissa sukupolvissa, mutta Z-sukupolvi säilyi kyselyyn osallistuneista ryhmistä optimistisimpana. Tulotason mukaan tarkasteltuna luottamus heikkeni niin ikään kaikissa tuloluokissa.

Kuluttajien luottamus jatkoi heikkenemistään tammikuussa myös kaikissa poliittisissa ryhmissä, ja jyrkin lasku nähtiin poliittisesti sitoutumattomien keskuudessa.

Sijoitusmarkkinat hinnoittelevat yhä vahvaa taloutta

Kuluttajien synkistyvästä mielialasta huolimatta sijoitusmarkkinoiden hinnoittelu heijastaa edelleen vahvoja talousodotuksia Yhdysvalloissa. Yrityslainojen luottoriskipreemiot ovat painuneet matalimmille tasoilleen vuosikymmeniin, ja osakemarkkinoiden arvostustasot viittaavat vahvan tuloskasvun jatkumiseen.

Samaan aikaan markkinoilla usko presidentti Donald Trumpin ajamien veronalennusten, sääntelyn purkamisen ja matalampien korkojen taloutta kiihdyttävään vaikutukseen on vahvistunut. Näiden toimien odotetaan tukevan talouskasvua erityisesti tänä vuonna, kun presidentti pyrkii vahvistamaan kannatustaan marraskuun kongressivaalien alla.

”Yhdysvaltain talouden pitämiseksi vahvassa vedossa kesään asti on olemassa huolellisesti suunniteltu strategia”, sanoi Arif Husain, T. Rowe Pricen globaalin korkosijoittamisen johtaja.

Trump kehui viime viikolla Davosissa Yhdysvaltain talouskasvun ”räjähtävän”, sen jälkeen kun luvut osoittivat bruttokansantuotteen kasvaneen vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä 4,4 prosentin vuotuista vauhtia. Kasvua vauhditti osittain tekoälybuumi.

Atlantan keskuspankin GDPNow-malli ennustaa kasvun kiihtyvän 5,4 prosenttiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toisaalta loppuvuoden vahva kasvu selittyy todennäköisesti osin alkuvuoden heikomman kysynnän palautumisella, ja koko vuoden 2025 talouskasvun arvioidaan jäävän alle vuosien 2023 ja 2024, jolloin kasvu oli 2,9 ja 2,8 prosenttia.

Dollarin heikkeneminen lisää markkinoiden hermostuneisuutta

Osa sijoittajista on ollut huolissaan dollarin nopeasta heikentymisestä, mikä voi lisätä inflaatiopaineita. Uusi valuuttamarkkinoiden turbulenssin aalto syntyi sen jälkeen, kun Trumpilta kysyttiin Iowassa pidetyssä tilaisuudessa, oliko hän huolissaan dollarin viimeaikaisesta laskusta.

”En, mielestäni se on hienoa. Katsokaa dollarin arvoa. Katsokaa, millaista liiketoimintaa teemme. Dollari voi erinomaisesti”, Trump vastasi.

Sijoittajien siirtyminen vaihtoehtoisiin turvasatamiin kiihtyi tiistaina. Hopean hinta nousi yli kahdeksan prosenttia 112 dollariin unssilta.

”Kullan vahvuus ja dollarin heikkous heijastavat vakavia epäilyjä Trumpin kaoottista ja hetken mielijohteesta tapahtuvaa päätöksentekoa kohtaan”, sanoi Trevor Greetham, Royal London Asset Managementin monen omaisuusluokan sijoituksista vastaava johtaja.

Greethamin mukaan markkinoita ovat huolestuttaneet myös hallinnon viimeaikaiset hyökkäykset Kanadaa ja Etelä-Koreaa vastaan sekä spekulaatiot siitä, että Yhdysvallat ja Japani voisivat puuttua valuuttamarkkinoihin pysäyttääkseen jenin nopean heikkenemisen dollaria vastaan.

”Uskottavat vihjeet valuuttainterventioista osoittavat, etteivät päättäjät juuri välitä dollarin heikkenemisen riskeistä”, Greetham totesi.