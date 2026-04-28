Trumpin lupaus halvemmasta Amerikasta murenee, inflaatiotavoite karkaa Iranin sodan myötä

Lupaus halvemmasta Amerikasta on muuttumassa Valkoiselle talolle kiusalliseksi. Yhdysvaltain kuluttajahintainflaatio kiihtyi maaliskuussa 3,3 prosenttiin, kun helmikuussa vauhti oli vielä 2,4 prosentissa. Lukema on korkein sitten toukokuun 2024.

Suurin yksittäinen syy on energia. Bensiinin hinta nousi maaliskuussa peräti 18,9 prosenttia vuodentakaisesta, ja AAA:n mukaan kansallinen keskihinta kävi yli neljässä dollarissa gallonalta ensimmäistä kertaa Venäjän hyökkäyssodan synnyttämän vuoden 2022 huipun jälkeen. Huhtikuun alussa pumppuhinnat huipentuivat 4,16 dollariin ennen kuin tieto Yhdysvaltain ja Iranin kahden viikon tulitauosta laski hintaa hieman.

Yhdysvaltain keskuspankki Fedin korkokokous huipentuu keskiviikkona. Korkofutuurit hinnoittelevat käytännössä nollatodennäköisyyden ohjauskoron muutokselle, kun energiainflaatio jyllää ja työmarkkinoilla on epävarmuutta. Asuntolainojen 30 vuoden kiinteä korko huitelee yli kuuden prosentin tasolla, mikä pitää nuoret ostajat ulkona markkinoilta.

Trumpin kannatuslukemat ovat vajonneet ennätyspohjaan. CNN:n ja SSRS:n tuoreessa kyselyssä vain 31 prosenttia amerikkalaisista hyväksyy presidentin talouspolitiikan, ja noin kaksi kolmesta katsoo hänen toimiensa heikentäneen taloutta. CNBC:n laajassa barometrissä Trumpin nettokannatus taloudessa painui –21 pisteeseen, mikä on hänen kahden virkakautensa heikoin lukema.

Erityisen huolestuttavana Valkoisessa talossa pidetään tukijoiden lipeämistä. Republikaanien keskuudessa Trumpin ”vahvasti hyväksyvien” osuus on tipahtanut tammikuun 52 prosentista 43 prosenttiin.

Valkoisen talon tiedottaja Kush Desai vakuuttaa hallinnon tehneen kaiken voitavansa hintojen taltuttamiseksi muun muassa veronalennuksin ja sääntelyn purkamisella. Hän puhuu sotaoperaation aiheuttamista ”väliaikaisista häiriöistä” ja korostaa, että työllisyys on jatkanut kasvuaan.

Energiashokki on nostanut pumppuhinnat lähelle ennätystasoa

Trump lupasi vaalikentällä painaa bensiinin alle kahden dollarin gallonalta. Helmikuun lopussa alkanut sota Iranin kanssa on toiminut päinvastoin.

Hormuzinsalmen sulkeutuminen on katkaissut viidenneksen maailman öljyntoimituksista. Brent-laatu kävi maaliskuun lopussa pyörähtämässä jopa 118 dollarissa tynnyriltä, kun ennen sotaa noteeraus oli noin 70 dollaria. Maanantaina 27. huhtikuuta Brent noteerattiin Trading Economicsin mukaan 108 dollarissa, kun Iranin neuvottelujen edistyminen takkuili.

Diesel maksoi AAA:n mukaan 26. huhtikuuta keskimäärin 5,46 dollaria gallonalta, mikä on noin 54 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hinta on tullut huipuista hieman alas tulitaukouutisten myötä, mutta Yhdysvaltain energiatietohallinto EIA ennakoi huhtikuun kuukausikeskiarvon yltävän vielä 5,80 dollariin. Talouden valtimo kärsii, sillä rekkaliikenteen ja maatalouden polttoaineen kallistuminen valuu väistämättä viiveellä kuluttajatuotteiden hintoihin.

Lentopetroli on kallistunut sotaa edeltäneestä tasosta noin puolet, ja maaliskuussa lentolippujen hinnat olivat 15 prosenttia kalliimpia kuin vuotta aiemmin. Öljy-yhtiö Chevronin toimitusjohtaja Mike Wirth varoitti CBS:n haastattelussa, että lentokoneiden polttoainekustannusten täysimääräinen välittyminen lippuihin on vasta alussa.

Goldman Sachs nosti hiljattain Brentin Q4-keskiarvoennustetta noin 90 dollariin tynnyriltä. Pankki varoittaa, että pitkittyneessä Hormuzin häiriössä ja Persianlahden tuotantokatkoissa Brent voisi nousta jopa 115 dollariin.

Ruoan hinta ei tuo helpotusta

Trump esiintyi vaalikampanjan loppuvaiheessa New Jerseyssä päivittäistavarapöydän edessä ja lupasi laskea ruoan hintoja ”välittömästi”. Maaliskuussa ruoan hinta oli kuitenkin yhä 2,7 prosenttia korkeammalla kuin vuotta aiemmin.

Keskiarvon takana piilee suuria heilahteluja. Kahvi ja tomaatit ovat kallistuneet jyrkästi, kun taas kananmunien hinta on laskenut. Hallinto on yrittänyt hillitä naudanlihan hintaa keventämällä Argentiinasta tuotavan lihan tulleja, mikä on kismittänyt yhdysvaltalaisia tuottajia.

Ruoan inflaatiopaineet ovat vasta vahvistumassa. Iranin sota on nostanut energian ja lannoitteiden hintoja samaan aikaan, kun vientipuolella tilannetta painaa Kiinan ja muiden ostajien vastatullit. American Farm Bureau Federationin mukaan typpilannoitteen hinta on noussut helmikuun lopusta yli 30 prosenttia ja urean hinta lähes 50 prosenttia. Vaikutukset näkyvät kauppojen hyllyillä 3–6 kuukauden viiveellä.

EY-Parthenon ennustaa elintarvikeinflaation kohoavan loppukeväällä yli neljän prosentin maaliskuun alle kolmesta prosentista.

Asuminen ja sähkö lisäävät paineita

Amerikkalaisten asumiskustannukset nousivat maaliskuuhun mennessä noin kolme prosenttia vuodessa. Asuntolainojen korkojen pysyminen yli kuudessa prosentissa on hyydyttänyt asuntokaupan, ja vanhempi sukupolvi pidättelee asunnon myymistä menettääkseen halvemman, vuosien takaisen lainakoron.

Tullit ovat kallistaneet rakennusmateriaaleja, kuten puutavaraa, kipsilevyä, terästä ja kuparia. Brookings-instituutin arvion mukaan tullit lisäävät asuinrakentamisen kustannuksia noin 30 miljardia dollaria. Maahanmuuton tiukennukset ovat puolestaan kiristäneet työvoiman saatavuutta ja nostaneet rakennusyhtiöiden kustannuksia.

Trump lupasi kampanjassaan puolittaa myös sähkön hinnan. Sähkön kuluttajahinta on kuitenkin noussut, kun kysyntä, varsinkin tekoälyä pyörittävien datakeskusten myötä, kasvaa nopeammin kuin tarjonta. Presidentin uusiutuvaa energiaa kohtaan kohdistuvat toimet ovat johtaneet useiden hankkeiden viivästymisiin.

Fed varovaisena, valtataistelu pääjohtajuudesta käynnissä

Fedin pääjohtaja Jerome Powell on todennut, että Lähi-idän tilanteen lopullisia vaikutuksia talouteen on liian aikaista arvioida. Keskuspankki jätti maaliskuussa ohjauskorkonsa 3,5–3,75 prosentin haarukkaan toista peräkkäistä kertaa.

Korkokeskustelua sävyttää myös valtapeli. Trump on nimennyt entisen Fed-johtajan Kevin Warshin Powellin seuraajaksi. Warsh on luvannut säilyttää keskuspankin riippumattomuuden, vaikka presidentti vaatii tuntuvampia koronlaskuja.

Iranin sota ja keskeneräinen tullisota kasaavat haasteita amerikkalaisille kuluttajille. Moody’s Analyticsin pääekonomisti Mark Zandi muotoilee asian suoraan. Vahinko on jo tehty, eikä öljymarkkinoilla ole pikaista paluuta sotaa edeltäneeseen aikaan.