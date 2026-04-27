Amundi tuo bitcoinin Pariisin pörssiin – Euroopan suurin varainhoitaja päättää sivustaseuraamisen

Ranskalainen Amundi on listannut fyysisesti katetun bitcoin-tuotteen Euronext Parisiin ja on ensimmäinen Euroopan eturivin varainhoitaja, joka astuu kryptomarkkinoille.

Avauksen merkitys ulottuu yksittäistä tuotelanseerausta laajemmalle. Yli 2,3 biljoonan euron varallisuutta hallinnoiva Amundi on ensimmäinen kokoluokassaan toimiva eurooppalainen varainhoitaja, joka tuo markkinoille oman pörssinoteeratun bitcoin-tuotteen. Eurooppalaista kryptotarjontaa ovat tähän asti hallinneet erikoistuneet toimijat kuten 21Shares, WisdomTree ja Invesco.

Tuotteen rakenne nojaa kokonaan eurooppalaisille tukijaloille. Bitcoinit säilyttää CACEIS, Crédit Agricolen säilytys- ja varainhoitopalveluyksikkö, jolla on MiCA-asetuksen mukainen toimilupa. MiCA on Euroopan unionin kryptovaroja koskeva sääntelykehys, joka asettaa vaatimuksia muun muassa varojen erilliselle säilyttämiselle, hallintotavalle ja turvavalvonnalle.

Ranskan finanssivalvoja AMF on ensimmäistä kertaa hyväksynyt tämän kaltaisen liikkeeseenlasku-ohjelman. Hyväksyntä kertoo samalla, että ranskalainen valvontaviranomainen pitää MiCA-pohjaista bitcoin-tuotetta riittävän kypsänä myös vähittäissijoittajille.

”Vastaamme sijoittajien kysyntään läpinäkyvästä ja tehokkaasta ratkaisusta, jolla bitcoin-altistus voidaan sisällyttää sijoitussalkkuun”, kommentoi Benoit Sorel, Amundin ETF- ja indeksiliiketoiminnan johtaja.

Aluksi tuote on saatavilla ainoastaan Ranskassa, sekä ammattimaisille että yksityissijoittajille tavanomaisen arvopaperitilin kautta. Jakelua on määrä laajentaa muihin Euroopan maihin myöhemmin.

Wall Street antaa esimerkkiä, Eurooppa katsoo

Amundin lanseeraus osuu ajankohtaan, jolloin institutionaalinen kryptotarjonta on edennyt nopeasti Yhdysvalloissa. Morgan Stanley avasi huhtikuun alussa oman spot-bitcoin-rahastonsa NYSE Arca -pörssissä tikkerillä MSBT ja oli ensimmäinen suuri Wall Streetin pankki, joka toi markkinoille oman bitcoin-ETF:nsä.

Liikkeellelähtö oli rahallisesti merkittävä. MSBT keräsi ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä lähes 62 miljoonaa dollaria ja kuuden ensimmäisen pörssipäivän aikana yli 103 miljoonaa dollaria. Rahaston 0,14 prosentin hallinnointipalkkio alittaa muun muassa BlackRockin hallitsevan IBIT-rahaston kustannustason.

Hintakilpailu on Yhdysvalloissa kiristynyt poikkeuksellisen nopeasti. Maan pörsseihin listatut spot-bitcoin-ETF:t ovat keränneet yhteensä yli 85 miljardin dollarin varat, ja tulokkaat erottautuvat ennen kaikkea kustannuksilla.

Goldman Sachs puolestaan on jättänyt arvopaperimarkkinaviranomainen SEC:lle hakemuksen Bitcoin Premium Income -rahastosta. Tuote sijoittaisi spot-bitcoin-ETP-tuotteisiin ja myisi osto-optioita tuoton kasvattamiseksi, mikä toisi tuottohakuiseen kryptosijoittamiseen perinteisemmän optiostrategiapohjaisen rakenteen.

Eurooppalaisten kiinniottoyritys

Amundin astuminen kryptomarkkinoille oli odotettavissa. Ranskalainen erikoismedia The Big Whale uutisoi yhtiön suunnitelmista jo lokakuussa 2025, mutta varsinainen lanseeraus odotti sekä regulatorista hyväksyntää että sisäistä päätöstä etenemisestä.

Sivustaseuraaminen oli sinänsä huomionarvoinen valinta suurelta finanssitalolta. Pienemmät erikoistoimijat ovat saaneet kerätä eurooppalaista kryptokakkua vuosia ilman, että Amundin kokoluokan varainhoitajat olisivat lähteneet kilpailemaan asiakkaista.

Tuotteen rakenne on kilpailuasemaltaan kiinnostava. Yhdysvaltalaiset spot-ETF:t toimivat SEC:n valvonnan alla ja säilyttävät bitcoinit pääsääntöisesti yhdysvaltalaisilla säilyttäjillä, kun Amundin tuote nojaa kokonaisuudessaan eurooppalaiseen ketjuun AMF:n hyväksynnästä CACEIS:n MiCA-säilytykseen asti.

Eurooppalaisille institutionaalisille sijoittajille, joille jurisdiktio ja sääntelyriskit ovat olennaisia sijoituspäätöksiin vaikuttavia seikkoja, tämä voi muodostua erottavaksi tekijäksi.

Avoimeksi jää, kuinka nopeasti muut suuret eurooppalaiset varainhoitajat seuraavat perässä ja millaisilla kustannustasoilla.

Amundin valinta kertoo joka tapauksessa siitä, että MiCA-kehikko on alkanut tuottaa konkreettisia tuloksia. Säännelty bitcoin-tuote voidaan nyt rakentaa täysin eurooppalaisin osatekijöin ilman, että sen sääntelystatus jäisi epäselväksi.