Sarajevossa kaupunkiloma maksaa puolet vähemmän kuin Oslossa – tässä Euroopan edullisimmat kohteet

Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

Lentolippujen hinta on se luku, jonka kaupunkilomalainen yleensä laskee ensin. Kohteessa kuluva raha jää helposti laskuopin ulkopuolelle, vaikka juuri se ratkaisee, riittääkö budjetti illalliseen vai pelkkään aamukahviin.

Tähän aukkoon brittiläinen Post Office Travel Money on iskenyt vuosittaisella City Costs Barometer ‑vertailullaan. Tuoreessa, toukokuussa 2026 päivitetyssä laitoksessa mukana on ennätykselliset 50 eurooppalaista kaupunkia.

Halvimmaksi nousi Sarajevo. Bosnia ja Hertsegovinan pääkaupungissa kahden hengen lyhyt loma maksaa barometrin koriin lasketuilla menoilla noin 248 puntaa eli reilut 280 euroa. Kaupunki nappasi kärkisijan ensimmäistä kertaa.

Sarajevon perässä tulevat Romanian Bukarest, Albanian Tirana, Serbian Belgrad ja Slovakian Trenčín. Viiden kärki on siis kauttaaltaan itäeurooppalainen, ja hintahaarukka on tiukka. Halvimman ja viidenneksi halvimman välillä on vain noin 24 punnan ero.

Vertailun perinteiset budjettisuosikit löytyvät vasta kärkiviisikon takaa. Latvian Riika on kuudes ja Liettuan Vilna kahdeksas, eli kumpikin on nyt kalliimpi kuin moni vasta hiljattain matkailijoiden suosioon noussut kohde.

Mitä barometri oikeastaan mittaa?

Vertailu ei ole hintaindeksi sanan tilastotieteellisessä merkityksessä, vaan ostoskori. Post Office hinnoittelee 12 sellaista menoerää, jotka turisti tyypillisesti maksaa muutaman päivän reissulla, ja laskee niistä kahden hengen yhteissumman.

Koriin kuuluvat kahden yön majoitus kolmen tähden hotellissa, kolmen ruokalajin illallinen kahdelle talon viinipullon kera, juomat, kaupunkiliikenne kuten 48 tunnin matkakortti, lentokenttäkuljetukset, pääsy keskeisiin nähtävyyksiin sekä kiertoajelu.

Sama kori toistetaan jokaisessa kaupungissa. Näin vertailu pysyy lukukelpoisena kohteesta toiseen, koska mitataan samaa tavaraa tai palvelua eikä yksittäisiä tarjouksia.

Lennot on rajattu ulos tietoisesti. Logiikka on se, että lentohinnat heittelevät varausajankohdan ja reitin mukaan rajusti, kun taas kohteessa kuluva raha kertoo paikan todellisesta hintatasosta.

Painavin yksittäinen erä on majoitus. Post Office huomauttaa itsekin, että pienetkin muutokset hotellihinnoissa siirtävät kaupunkia sijoituksissa ylös tai alas, mikä selittää suuren osan vuosittaisesta vaihtelusta.

Viisi halvinta kohdetta lähemmin

Sarajevo yhdistää vahvan ruoka- ja historiakulttuurin matalaan hintatasoon. Edullinen majoitus, halpa julkinen liikenne ja kohtuuhintaiset nähtävyydet painavat kokonaissumman vertailun pohjalle, ja kaupungissa voi syödä ulkona toistuvasti ilman jatkuvaa hintojen vahtimista.

Bukarest tarjoaa leveitä bulevardeja, puistoja ja vilkkaan kahvila- ja yöelämän. Majoitus, ateriat ja liikenne pysyvät edullisina, mikä pitää Romanian pääkaupungin tukevasti kärkiviisikossa.

Tirana on vertailun majoitustilaston ykkönen. Albanian pääkaupungissa hotelliyöt ovat halvimmat koko korissa, ja lentoyhteydet Britanniasta ovat parantuneet. Kohde on käytännössä vasta löytämässä matkailijavirtoja.

Belgrad puolestaan vetää puoleensa illanviettäjiä. Serbian pääkaupungissa ravintolatarjonta on runsasta ja etäisyydet lyhyitä, ja edullinen majoitus sekä ulkona syöminen pitävät sen viiden halvimman joukossa.

Trenčín on tulokas. Slovakialainen pikkukaupunki on yksi vertailun uusimmista kohteista, ja se nousee kärkiviisikkoon tasaisen matalilla menoilla. Kahden hengen aterioiden hinnassa Trenčín on koko vertailun edullisin.

Hintaero kärjen ja kalleimman pään välillä on jyrkkä.

Oslo on vertailun kallein 734 punnan summallaan, ja Kööpenhamina seuraa heti perässä. Molemmissa Pohjolan kaupungeissa kahden hengen kaupunkiloma maksaa yli kaksinkertaisesti sen, mihin kärkikymmenikössä selviää.

Edinburgh ylsi kalleimpien kolmen joukkoon, ja sen barometrihinta nousi vuodessa kymmenisen prosenttia korkeiden hotellihintojen vetämänä. Brittiläisistä pääkaupungeista selvästi edullisin on Cardiff, jonka summa pysyi viime vuoden tasolla.

Sarajevon nousu kärkeen kertoo laajemmasta siirtymästä. Kun barometrin perinteiset ykköset Lissabon ja Ateena ovat pudonneet Länsi-Euroopan parhaan vastineen tittelissä jopa Lillen ja Strasbourgin taakse, budjettimatkailun painopiste on valunut yhä kauemmas itään – sinne, missä hotelliyö maksaa yhä murto-osan Pohjolan hinnoista.