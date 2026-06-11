Puuilo jyräsi tulosodotukset

Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela. Kuva: Puuilo Oyj.

Puuilon tilikausi alkoi vauhdilla, johon harva uskalsi etukäteen luottaa. Helmi–huhtikuussa eli tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä liikevoitto nousi 15,7 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 10,4 miljoonasta.

Kasvua kertyi yli 50 prosenttia. Liikevoittomarginaali parani samalla 15,1 prosenttiin liikevaihdosta, kun vuotta aiemmin se oli 11,7 prosenttia.

Analyytikoiden konsensus odotti 11,4 miljoonan euron liikevoittoa, joten toteuma ylitti ennusteet yli kolmanneksella. Liikevaihtokin ohitti odotukset, sillä konsensus ennakoi 100 miljoonan euron myyntiä ja yhtiö raportoi 103,8 miljoonaa.

Myynnin veto oli laaja-alaista. Liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia, vertailukelpoisten myymälöiden myynti 7,7 prosenttia ja verkkokauppa 17,6 prosenttia.

Kasvu ei tosin nojannut pelkkään verkoston laajentamiseen, vaan myös vanhat myymälät vetivät.

Kannattavuusloikan moottorina toimi myyntikate, joka parani 39,0 prosenttiin liikevaihdosta vuodentakaisesta 37,1 prosentista. Parannusta tuki erityisesti omien tuotemerkkien myyntiosuuden kasvu, ja samalla kulusuhde laski liiketoiminnan skaalautuessa.

Myymäläverkosto laajeni katsauskaudella suunnitellusti, kun uudet myymälät avattiin Hollolaan ja Jyväskylän Vaajakoskelle. Toukokuun puolella ovensa avasi Espoon Espoonlahden myymälä. Kauden lopussa myymälöitä oli 58, vuotta aiemmin 52.

Koko tilikaudella Puuilo tavoittelee vähintään kahdeksaa uutta avausta.

Toimitusjohtaja kiittelee asiakasvirtoja epävarmassa markkinassa

Toimitusjohtaja Juha Saarela nostaa katsauksessa esiin asiakasmäärien kehityksen. Kävijöitä oli 14,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, ja vertailukelpoisissa myymälöissä kasvua kertyi 6,2 prosenttia.

Myös keskiostos nousi hieman vertailukaudesta.

Kuluttajaluottamus on Saarelan mukaan yhä tavanomaista heikompaa, mutta asiakkaat löytävät silti tiensä myymälöihin.

”Terasseja öljytään, ruohonleikkureita huolletaan ja puhjenneet kottikärryn renkaat vaihdetaan – käytännön tekeminen jatkuu arjessa”, Saarela kuvailee katsauksessa.

Rahaa liiketoiminta tuottaa edelleen tukevasti. Operatiivinen vapaa kassavirta nousi 17,1 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 13,6 miljoonasta.

Markkinaa nopeampi kasvu kertoo Saarelan tulkinnan mukaan siitä, että konsepti tarjoaa asiakkaille arvoa myös epävarmassa ympäristössä.

Ruotsiin suunniteltu laajentuminen etenee taustalla. Maapäällikkö aloitti tehtävässään kesäkuun alussa, ja neuvotteluja ensimmäisistä kauppapaikoista on käynnissä useita.

Ensimmäinen myymälä on tarkoitus avata seuraavan 15 kuukauden aikana. Käynnistyskulut ovat toistaiseksi pysyneet maltillisina, ja yhtiö arvioi tilikauden 2026 kulujen jäävän noin miljoonaan euroon.

Analyytikko näkee ohjeistuksessa nostovaraa

Vahvasta avauksesta huolimatta Puuilo tyytyi toistamaan maaliskuussa antamansa näkymät. Yhtiö odottaa tilikauden 2026 liikevaihdon asettuvan 480–510 miljoonaan euroon ja oikaistun EBITA:n 80–90 miljoonaan euroon.

Oikaistu EBITA tarkoittaa liikevoittoa ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja, puhdistettuna strategisiin hankkeisiin liittyvistä poikkeuksellisista eristä.

Näkymiin liittyy yhtiön mukaan epävarmuutta ostovoiman ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. Lisäksi geopoliittiset kriisit voivat heijastua tuotteiden saatavuuteen ja hintoihin.

Inderesin analyytikko Arttu Heikura luonnehtii pikakommentissaan neljännestä erittäin onnistuneeksi. Hänen mukaansa kannattavuus oli kvartaalitasolla yhtiön pörssihistorian korkein ja tulosparannus todiste liiketoimintamallin skaalautumiskyvystä.

Vertailukelpoisen kasvun kiihtyessä myymälöiden ja hallinnon kulut pysyvät lähes ennallaan, jolloin myynnin lisäys valuu tehokkaasti tulokseen.

Toistettu ohjeistus näyttäytyy tässä valossa uudella tavalla. Se ”alkaa tällä menolla näyttää varovaiselta eritoten EBITA:n osalta”, Heikura kirjoittaa.

Jos ensimmäisen neljänneksen kaltainen vertailukelpoinen kasvu ja edes lievä kannattavuusparannus jatkuvat loppuvuoden, tulos ylittää analyytikon arvion mukaan nykyisen ohjeistuksen. Heikura odottaa ennusteisiin ainakin lieviä korotuksia ja osakkeelle myönteistä avausta pörssissä.

Kysynnässä analyytikko erottaa merkkejä rakenteellisesta käänteestä, sillä keskiostos nousi jo toista neljännestä peräkkäin laskettuaan suunnilleen vuodesta 2022 lähtien. Nousu näkyi myös verkkokaupassa, jossa myydään erityisesti korkeampihintaista käyttötavaraa.

Geopoliittiset jännitteet tuovat toki loppuvuoteen epävarmuutta, mutta Heikuran mukaan yhtiö on pyrkinyt huomioimaan ne ohjeistuksessaan.

Ruotsin-avauksen aikatauluun Heikura suhtautuu yhtiötä varovaisemmin ja arvioi ensimmäisen myymälän aukeavan vasta vuoden 2027 puolella.