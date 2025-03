Puuilo jatkaa kasvua ja kulukuri pitää – osake reippaassa nousussa

Yhtiön liikevaihto tilikauden viimeisellä neljänneksellä eli marraskuu 2024 – tammikuu 2025 välisellä ajalla, oli 85,8 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 14,3 miljoonaa euroa eli 16,6 % liikevaihdosta.

Yhtiön koko tilikauden 2024 liikevaihto oli 383 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 67 miljoonaa euroa eli 17,5 prosenttia liikevaihdosta.

Analyytikoiden konsensusodotus koko vuoden oikaistulle liikevoitolle oli 65 miljoonaa euroa, joten yhtiö onnistui ylittämään odotukset.

Vuotta aiemmin liikevaihto oli 339 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 52,8 miljoonaa euroa, joten yhtiö on jatkanut kannattavan kasvun tiellä.

”Puuilon vahva suorituskyky jatkui myös tilikauden viimeisellä neljänneksellä. Yhtiön neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon noin 12 prosentin kasvua täydensi suotuisa myyntikatteen kehitys ja kustannusten hyvä kontrolli, minkä ansiosta ylitimme oikaistun liikevoiton ohjeistuksemme tilikaudelle 2024”, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarela.

Puuilo ohjeisti aiemmin tilikauden 2024 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja euromääräisen, oikaistun liikevoiton olevan 60–66 miljoonaa euroa. Siten tuloskehitys ylitti hienoisesti ohjeistuksen.

Inderesin analyytikko Arttu Heikura arvioi artikkelissaan, että Puuilon loppuvuoden vertailukelpoisten myymälöiden kasvu on ollut noin nollan tuntumassa tai lievässä kasvussa, joten liikevaihdon kasvu on syntynyt pääosin uusien myymälöiden vetämänä. Lisäksi leuto talvi on saattanut heikentää yhtiön sesonkiriippuvaista myyntiä.

Isossa kuvassa Puuilo on Heikuran mukaan onnistunut pitämään kulurakenteessa tiukassa kunnossa kasvupanostuksista huolimatta.

”Olimme odottaneet Q4:lle kustannuspaineita, sillä yhtiö oli arviomme mukaan joutunut rekrytoimaan lisähenkilöstöä jo vuoden 2024 puolella tai viimeistään tammikuun alussa varautuakseen talven/alkukevään aikana avattaviin uusiin myymälöihin. Myyntikatteen positiivinen kehitys ei meitä kuitenkaan ällikällä lyönyt, sillä matalan hintapisteen kulutus, joka on yhtiölle erittäin kannattavaa, on todennäköisesti jatkunut haastavan kulutusympäristön kannustamana”, analyytikko toteaa.

Puuilo julkistaa tilikauden 2024 tilinpäätöstiedotteen 27. maaliskuuta. Yhtiö ei kommentoi sitä ennen tilikauden 2024 tilinpäätöstietoja.

Puuilon osake lähti maanantaina lähes 10 prosentin nousuun Helsingin pörssissä.