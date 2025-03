Kauppasota uhkaa teollisuuden lupaavaa suhdannekäännettä

Teollisuuden positiivista suhdannekehitystä uhkaa nyt kauppasota. Tullien negatiiviset vaikutukset näkyvät jo ennen kuin niitä on asetettu, varoittaa ekonomisti.

Insinööriliiton ekonomisti Paavo Hurri.

Teollisuuden tilaukset ja tuotanto kasvoivat tammikuussa vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2025 tammikuussa 1,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Uudet tilaukset kasvoivat eniten kemianteollisuudessa.

Yritykset saivat tammikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Eniten kasvua oli kemianteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli 11,9 prosenttia vuodentakaista suurempi.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 1,1 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 0,5 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen.

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa kuviossa tarkastelluista päätoimialoista eniten metsäteollisuudessa, 6,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Kemianteollisuudessa tuotantoa oli 4,0 prosenttia enemmän kuin joulukuussa.

Tuotanto väheni edellisestä kuukaudesta ainoastaan sähkö- kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla, 5,3 prosenttia, sekä metalliteollisuudessa, 0,7 prosenttia.

Kaikilla teollisuuden päätoimialoilla tuotannon trendi on ollut positiivinen vuoden aikana.

Kauppasodassa ei ole voittajia

Talouden kasvua uhkaa kuitenkin suurvaltojen välinen kauppasota, varoittaa Insinööriliitto.

Liiton mukaan suurvaltojen kaavailemat tullit vaikeuttavat vientiä. Ne aiheuttavat epävarmuutta markkinoille jo ennen kuin niitä on edes asetettu.

Kun luottamus talouteen on ollut jo valmiiksi heikkoa, globaali tilanne ei paranna sitä.

”Yritykset rupeavat epäröimään pitkiä toimitusketjuja, himmaamaan tuotantomääriä ja investointeja”, Insinööriliiton ekonomisti Paavo Hurri sanoo.

Hurrin mukaan tammikuun luvuissa ei näy vielä kauppasodan vaikutuksia.

”On arvioitu, että tullit tulevat iskemään erityisesti kemianteollisuuteen. Olemme edelleen avoimen ja vapaan kaupan kannalla. Tullit ja vastatullien asettaminen haittaavat kaikkia ja jarruttavat kasvua.”

Yhdysvallat aloitti tullit viime viikolla Kanadan ja Meksikon tuonnille ja kiristi Kiinan olemassa olevia tulleja.

Kiinan hallitus on ilmoittanut, että se ryhtyy vastatoimiin asettamalla 10–15 prosentin tullit yhdysvaltalaisille maataloustuotteille. Lisäksi Kiinan ulkoministeriön tiedottajan mukaan maa on valmis taistelemaan loppuun asti, mikäli Yhdysvallat pakottaa maat kauppa- tai muuhun sotaan.

Yhdysvallat on kaavaillut tuontitulleja myös eurooppalaisille yrityksille, mutta toistaiseksi on epäselvää, milloin tullit saattaisivat astua voimaan. EU on sanonut ryhtyvänsä vastatoimiin, jos Trumpin uhkaamat tullit toteutuvat.

Erityisesti kemianteollisuus ottaa iskuja kauppasodasta

Hurrin mukaan kemianteollisuudessa näkyy voimakasta kasvua, mutta kauppasota uhkaa erityisesti sitä.

”Lähes viidesosa kemianteollisuuden tuotannosta menee tällä hetkellä Yhdysvaltoihin, eikä korvaavia markkinoita juuri ole.”

Tammikuussa järjestettyjen lakkojen vaikutukset eivät näy teollisuuden kasvuluvuissa. 50:ssä teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden yrityksessä oli työntekijöiden lakko tammikuun viimeisellä viikolla.

”Kotimaassa on kohistu paljon lakkojen vaikutuksista talouteen, mutta globaali kauppapolitiikka aiheuttaa paljon enemmän epävarmuutta markkinoilla ja vaikeuttaa vientiä”, Hurri vertaa.