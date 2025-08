Warren Buffettin Berkshire Hathaway varoittaa tullien haitallisuudesta

Donald Trumpin paluu Valkoiseen taloon vuonna 2025 on ravistellut maailmanmarkkinoita erityisesti uusien, laajojen tullipäätösten myötä.

Erityisen kovaa Trumpin tullit iskevät Warren Buffettin johtaman Berkshire Hathawayn kulutustavaraliiketoimintaan, jossa vaikutukset näkyvät sekä tuloksessa että tulevaisuuden riskiarvioissa.

Berkshire Hathaway raportoi vuoden toisella neljänneksellä kulutustavararyhmänsä liikevaihdon laskeneen yli viisi prosenttia, kun tuontitullit ja toimitusten viivästykset vähensivät volyymeja. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa Fruit of the Loom sekä Squishmallows-leluista tunnettu Jazwares. Brooks Sport sijoittui poikkeukseksi, sillä sen jalkineiden myynti kasvoi samaan aikaan tuntuvasti. Tullien aiheuttamat vaikeudet ovat silti näkyneet viiveinä tilauksissa ja toimituksissa.

Konsernin operatiivinen tulos laski neljä prosenttia, 11,16 miljardiin dollariin. Berkshire joutui myöntämään, ettei se kykene luotettavasti ennustamaan tullipäätösten kokonaisvaikutuksia.

Tulosraportin mukaan on mahdollista, että lähes kaikki yhtiön liiketoiminnot tulevat kärsimään haitallisista seurauksista joko raaka-aineiden saatavuuden, tuotantokustannusten tai kysynnän muutosten vuoksi.

Epävarmuus on vahva; yhtiön mukaan lopputuloksena voi olla merkittävää haittaa myös sijoitussalkun arvolle tulevina vuosina.

Buffett vastustaa tulleja

Warren Buffett on tuonut omassa vuosikokouksessaan ja lehdistöesityksissään voimakkaasti esiin näkemyksensä, jonka mukaan tariffit eivät saa muuttua taloudellisen sodankäynnin aseeksi. Hänen mukaansa vapaakauppa on avain niin Yhdysvaltojen kuin koko maailman hyvinvoinnille.

Buffett pelkää etenkin vastatullien kierteen ja globaalien toimitusketjujen häiriöiden vaikuttavan pitkäaikaisesti Yhdysvaltojen kasvunäkymiin sekä inflaatiopaineisiin, jotka osaltaan kiristävät myös rahapolitiikkaa.

Tällä kertaa Buffettin sanoma oli suorastaan varoituksenomainen. Vuosikokouksessa sekä julkilausumissaan hän totesi tariffien olevan tosiasiallisesti ”taloudellisen sodan” väline, joka voi laukaista laajoja negatiivisia ketjureaktioita. Näitä ovat hintojen nousu, toimitusketjujen häiriöt sekä vastatariffit, joista kärsivät etenkin amerikkalaiset viljelijät ja vientiyhtiöt.

”Tariffit kasvattavat arjen perushyödykkeiden hintaa, heikentävät toimitusketjuja ja voivat johtaa vastatoimiin, jotka tuovat lisäpaineita amerikkalaisille yrityksille ja kuluttajille”, Buffett summasi.

Hänen mukaansa Yhdysvaltojen menestys on perustunut yhteistyöhön.

”Kaupan pitäisi yhdistää, ei jakaa”, Buffett linjaa.

Sijoittajan kannalta tilanne heijastui siihen, että Berkshire Hathaway pitää historiallisen suurta kassavaroja, ja yhtiö on vähentänyt osakeostoja. Yhtiöllä oli kassavaroja yli 344 miljardia dollaria vuoden 2025 toisen neljänneksen lopussa. Tämä määrä on lähellä yhtiön ennätystasoa, vaikka se laski hieman 347 miljardista dollarista, joka oli vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Markkinoilla laaja epävarmuus on näkynyt voimistuneina reaktioina varsinkin silloin, kun Trump ilmoitti uusista tulleista keväällä. Myös markkinoiden pelkokerroin VIX-indeksi pomppasi ylös, kun sijoittajat siirtyivät defensiivisempiin kohteisiin.

Kuka on Warren Buffett?

Warren Buffett on yhdysvaltalainen sijoittaja ja filantrooppi, joka tunnetaan yhtenä maailman menestyneimmistä sijoittajista ja jota kutsutaan usein nimellä ”Omahan oraakkeli”.

Buffett syntyi 30. elokuuta 1930 Omahassa, Nebraskassa, ja hän kehitti kiinnostuksen liiketoimintaan ja sijoittamiseen jo nuorena. Buffettin sijoitusfilosofia perustuu arvosijoittamiseen, jossa etsitään aliarvostettuja mutta laadukkaita yhtiöitä pitkän aikavälin tuotto mielessä.

Buffett on toiminut Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana vuodesta 1970 alkaen. Hänen johdollaan Berkshire Hathaway on kasvanut pienestä tekstiiliyhtiöstä yhdeksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista monialayhtiöistä, jolla on mittava omistus yrityksissä kuten GEICO, Coca-Cola ja Apple.

Tulevaisuudensuunnitelmiensa osalta Buffett on ilmoittanut, että hän jää pois toimitusjohtajan paikalta vuoden 2025 lopussa. Hänen seuraajakseen Berkshire Hathawayn toimitusjohtajana nousee Greg Abel vuoden 2026 alusta alkaen. Buffett kuitenkin jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja aikoo toimia neuvonantajana Abelille. Tavoitteena on varmista yhtiön vakaus ja jatkuvuus siirtymäkauden ajan.

Buffett on painottanut, ettei aio myydä omistustaan yhtiössä, vaan siirtää merkittävän osuuden Berkshire Hathawayn osakkeistaan perheensä hallinnoimaan trustiin yrityksen yhtenäisyyden ja perinteen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.