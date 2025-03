Fortumin osake on noussut yli vastustason.

Fortum on ostolappu – mikäli tekniseen analyysiin on luottaminen

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech kertoo sijoittajakirjeessään, että energiayhtiö Fortumin horisontaalin trendikanavan vastustaso on läpäisty.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Vastustasossa tilanne on toisinpäin. Se on puolestaan hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Trendikanava puolestaan muodostuu, kun arvopaperin hinta liikkuu kahden lähes samansuuntaisen linjan välissä pidemmän aikaa. Nämä linjat muodostavat kanavan ylä- ja alarajan. Trendikanavan yläraja on vastustaso ja alaraja on tukitaso.

Osake läpäissyt vastustason

Investtechin mukaan vahvan kehityksen voidaan odottaa jatkuvan. Vaikka korjausliikkeen mahdollisuus on olemassa, osake saa nyt tukea lähestyessään trendiviivoja. Osakkeen kurssi on myös noussut läpi suorakulmiokuvion vastustason 14,64 euroa. Tason läpäisy antaa ostosignaalin ja kertoo nousun jatkuvan 15,99 euron tasolle tai pidemmälle, Investtech arvioi.

Fortumin osakkeen tukitaso on noin 14,10 euron kohdalla.

Lisäksi RSI-käyrä näyttää nousevaa trendiä, mikä voi olla aikainen signaali nousevan trendin alkamisesta.

RSI eli Relative Strength Index on yleisesti käytetty teknisen analyysin indikaattori, joka mittaa osakkeen tai muun arvopaperin hinnan nousun suuntaa ja voimakkuutta. Sen tarkoituksena on osoittaa, kuinka yli- tai aliostettuja tarkasteltavat osakkeet ovat.

Investtech pitää Fortumin osaketta kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Tekniseen analyysiin suhtautuvat epäillen eteenkin akateemiset sijoitustutkijat. Heidän mukaansa markkinat toimivat niin tehokkaasti, ettei osakekurssien historiaa analysoimalla ole mahdollista päästä ylituottoihin.

Tuloskehitys jäi odotuksista

Energiayhtiön osake on noussut kuukaudessa 6,3 prosenttia siitäkin huolimatta, että yhtiön loka-joulukuun tulosraportti oli analyytikoiden konsensusennusteita selvästi heikompi alhaisen sähkönhinnan vuoksi.

Energiayhtiön loka-joulukuun liikevaihto laski 1,4 miljardiin euroon viime vuoden lähes 1,9 miljardista eurosta. Syy liikevaihdon laskuun oli pääasiassa alhaisemmat sähkön hinnat ja tuotantomäärien lasku.

Vertailukelpoinen liikevoitto pieneni selvästi viime vuodesta 257 miljoonaan euroon 359 miljoonasta eurosta, kun analyytikoiden konsensusennuste povasi 31 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että yhtiö näkee kuitenkin edelleen vahvaa asiakaskysyntää, jonka se uskoo kuvastavan sähkön kysynnän pitkän aikavälin kasvua.

”Tavoitteenamme on olla valmiina kasvuvaiheeseen ja samalla varmistaa vahva taloudellinen tulos myös epävakaassa toimintaympäristössä”, Rauramo kertoo.