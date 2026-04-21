Strategy osti viikossa bitcoinia 2,5 miljardilla dollarilla ja ohitti BlackRockin

Bitcoin-treasury-yhtiö Strategy kertoi maanantaina ostaneensa 34 164 bitcoinia 19. huhtikuuta päättyneellä viikolla. Hintalappu nousi noin 2,54 miljardiin dollariin, ja keskihinnaksi muodostui 74 395 dollaria kolikolta.
Kyseessä on yhtiön kuluvan vuoden selvästi suurin yksittäinen ostoerä.
Hankinnan jälkeen Strategyn bitcoin-varanto on kasvanut yli 815 000 kolikkoon. Kumulatiivinen hankintameno on noussut lähes 62 miljardiin dollariin.
Ostovauhti on kiihtynyt näkyvästi. Edeltävällä viikolla eli 6.–12. huhtikuuta yhtiö hankki lähes 14 000 bitcoinia noin miljardin dollarin edestä. Kahden viimeisimmän raportointijakson välillä volyymi siis yli kaksinkertaistui.
Varanto on paisunut niin voimakkaasti, että Strategy ohitti BlackRockin iShares Bitcoin Trust -rahaston. Rahastolla oli hallussaan noin 789 000 bitcoinia huhtikuun puolivälissä.
Strategy on nyt selvästi maailman suurin instituutiona toimiva bitcoinin haltija ja hallitsee lähes 3,9 prosenttia kolikon 21 miljoonan yksikön kokonaistarjonnasta.
Rahoitus järjestettiin osakeanneilla
Hankinta rahoitettiin pääasiassa etuoikeutetuilla osakkeilla. Yhtiö laski liikkeelle 21,8 miljoonaa kappaletta vaihtuvakorkoista etuoikeusosaketta. Nettotuotto oli 2,18 miljardia dollaria.
Lisäksi yhtiö myi 2,17 miljoonaa A-sarjan kantaosakettaan. Ne toivat 366 miljoonaa dollaria.
Rahoituskapasiteettia on edelleen jäljellä reippaasti. Kantaosakkeiden niin sanotussa at-the-market-ohjelmassa on käyttämättä 26,7 miljardia dollaria ja etuoikeutettujen osakesarjojen yhteenlaskettu jäljellä oleva kapasiteetti noin 8,3 miljardia dollaria. At-the-market tarkoittaa järjestelyä, jossa osakkeita lasketaan liikkeelle porrastetusti markkinahintaan.
Jo maaliskuussa Strategy kertoi suunnittelevansa jopa 44 miljardin dollarin osakeantiohjelmaa tulevien bitcoin-ostojen rahoittamiseksi. Yhtiö piti lyhyen tauon ostoissaan maaliskuun lopulla mutta palasi huhtikuussa aggressiiviseen tahtiin.
Keskihankintahinta kulkee rinta rinnan markkinahinnan kanssa
Koko bitcoin-salkun keskihankintahinta on nyt 75 527 dollaria kolikolta. Viime istunnoissa bitcoinin hinta on liikkunut juuri tämän tason tuntumassa. Käytännössä Strategy palasi salkullaan paperilla voitolle vasta hiljattain, kuukausien realisoitumattomien tappioiden jälkeen.
Yhtiö kirjasi ensimmäiselle vuosineljännekselle peräti 14,5 miljardin dollarin realisoitumattoman tappion bitcoin-varannolle.
Hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor kertoi kuun alussa yhtiön saavuttaneen huhtikuun kahden ensimmäisen viikon aikana 17 585 kolikon ”Bitcoin-hyödyn”, jonka arvo oli noin 1,3 miljardia dollaria.
Strategyn itse kehittämä BTC yield -tunnusluku mittaa bitcoin-kertymää suhteessa ulkona oleviin osakkeisiin. Luku on kohonnut vuoden alusta 9,5 prosenttiin. Mittarilla yhtiö perustelee jatkuvat osakeantinsa nykyisille omistajille arvoa tuottaviksi.
Strategia nojaa jatkuvaan pääomahankintaan
Strategyn liiketoimintamalli on poikkeuksellinen. Yhtiö on muuttanut itsensä käytännössä julkisesti noteeratuksi välineeksi, jonka ainoa olennainen tehtävä on kerätä bitcoinia taseeseensa.
Saylorin johdolla taseesta on tehty haltuunoton instrumentti, ei liiketoiminnan puskuri.
Mekanismi on suoraviivainen. Strategy laskee liikkeelle osakkeita ja velkakirjoja, ja hankkii kerätyillä varoilla bitcoinia. Niin kauan kuin osakkeen hinta säilyy riittävän korkealla suhteessa bitcoin-varannon nettoarvoon, uudet annit nostavat olemassa olevien omistajien bitcoin-per-osake-suhdetta.
Jos bitcoinin hinta romahtaa, yhtälö kääntyy. Tuoreen neljänneksen 14,5 miljardin dollarin realisoimaton laskennallinen tappio antaa karun kuvan siitä, miten herkkä salkku on kolikon hintavaihteluille.
Asema on nyt ohuempi kuin otsikoiden voimakas ostovauhti antaa ymmärtää. Keskihankintahinta ja markkinahinta asettuvat lähes päällekkäin, joten jo vaatimaton bitcoinin pudotus veisi varannon uudelleen tappiolle. Bitcoinin hinnannousu tarkoittaisi tietysti realisoimatonta voittoa.
