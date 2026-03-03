Strategy ostaa bitcoinia seitsemän miljardin tappioista välittämättä

Michael Saylor on yhdysvaltalainen yrittäjä, Strategy‑yhtiön perustaja, tunnettu Bitcoinin puolestapuhuja ja Bitcoin‑sijoittaja.

Yhdysvaltalainen ohjelmistoyritys Strategy, joka tunnetaan maailman suurimmasta yrityskohtaisesta bitcoin-varannostaan, ilmoitti maanantaina SEC-tiedotteessa ostaneensa 3 015 bitcoinia yhteensä 204 miljoonalla dollarilla. Hankinta tehtiin 23. helmikuuta ja 1. maaliskuuta välisenä aikana, ja kolikkokohtainen keskihinta oli 67 700 dollaria.

Kokonaisomistus nousi 720 737 bitcoiniin. Yhtiö on kerännyt kryptovaluuttavarantoaan nyt kymmenen viikon ajan tauotta, ja edellistä viikkoa edeltänyt osto oli yhtiön historiassa jo sadas.

Rahoitus hoidettiin osakeannein. Strategy keräsi 230 miljoonaa dollaria myymällä 1,7 miljoonaa A-sarjan kantaosaketta ja lisäksi 7,1 miljoonaa dollaria etuosakkeistaan.

Strategyn bitcoin-hankinnat ja bitcoinin hinnanlasku ovat näkyneet voimakkaasti Strategyn markkina-arvon kehityksessä. Viimeisen kuuden kuukauden aikana osakkeen arvosta on sulanut lähes 60 prosenttia.

Kaikkien aikojen huipustaan osake on tullut alas 75 prosenttia.

Bitcoin-varannon arvo huomattavasti hankintahintaa alempana

Strategyn koko bitcoin-sijoituksen kirjanpidollinen hankintahinta on hieman alle 55 miljardia dollaria, eli keskimäärin 75 985 dollaria yhtiö kolikkoa kohden. Koska bitcoin on tällä hetkellä kaupankäynnin kohteena selvästi tämän tason alapuolella, realisoitumattomien tappioiden määräksi on arvioitu yli seitsemän miljardia dollaria.

Tilanne näkyy jo tilinpäätöksessä. Yhtiö raportoi vuoden 2025 viimeiseltä neljännekseltä 12,4 miljardin dollarin nettotappion, jonka taustalla olivat pääosin digitaalisten varojen arvonalentumiskirjaukset.

Yhtiön kantaosake on pudonnut noin 75 prosenttia marraskuun 2024 huipustaan, jolloin kurssi kävi lähes 543 dollarissa.

Bitcoinin vuodenvaihteen jälkeinen kehitys on ollut osto-ohjelman kannalta haastava. Kryptovaluutta on menettänyt arvostaan noin 23 prosenttia vuoden alusta.

Rahoitusrakenne muuttuu etuosakepainotteisemmaksi

Samanaikaisesti uuden bitcoin-oston kanssa yhtiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor ilmoitti nostavansa Strategyn STRC-etuosakkeen vuotuisen osingon 11,50 prosenttiin maaliskuulle 2026 helmikuun 11,25 prosentista.

Kyseessä on jo seitsemäs peräkkäinen kuukausittainen korotus siitä lähtien, kun STRC lanseerattiin heinäkuussa 2025. Seuraava osinkosuoritus maksetaan 31. maaliskuuta.

Toimitusjohtaja Phong Le on kertonut julkisesti, että yhtiö siirtää painopistettään pois kantaosakeannista kohti etuosakepääomaa.

Muutos on strategisesti merkittävä. Kantaosakeannit laimentavat olemassa olevien osakkeenomistajien osuuksia. Nousevan osingon myötä STRC:n houkuttelevuus sijoittajille kasvaa, mutta samalla yhtiön kiinteiden rahoituskulujen paino lisääntyy.

Saylor vihjasi tulevasta ostosta jo sunnuntaina julkaisemallaan X-viestillä, jossa hän jakoi yhtiön bitcoin-omistustilaston saatteella ”The Turn of the Century”. Tyyli on tuttu: Saylor on tehnut sosiaalisen median ennakoivista viesteistään lähes rituaalin.

Strategy on yhä enemmän Bitcoin-Treasury -yhtiö

Strategy myy ohjelmistoa lisenssi‑ ja tilauspohjaisesti sekä tarjoaa hallinnoituja pilvipalveluja, integraatioita ja tukea suurille yrityksille. BI‑bisnes tuottaa kassavirtaa ja antaa rakenteen, jonka päälle bitcoin‑strategia on rakennettu.

Markkina arvottaa yhtiötä yhä selvemmin bitcoin‑altistuksen kautta eikä puhtaana ohjelmistoyhtiönä.

Strategy on tällä hetkellä maailman suurin julkinen bitcoin‑treasury. Yhtiö omistaa noin 3–4 prosenttia koko liikkeessä olevasta bitcoin‑kannasta.

Taseessa oleva bitcoin‑massa on jo määrällisesti selvästi suurempi kuin monilla pörssi‑ETF:illä. Siten yhtiön arvo ja riskiprofiili seuraavat voimakkaasti bitcoinin hintaa. Käytännössä sijoittaja ostaa osakkeessa yhdistelmän spot‑bitcoinia, operatiivista liiketoimintaa ja yhtiön käyttämää rahoitusvipua.

Strategyn bitcoin‑treasury on rakennettu aggressiivisella rahoitusstrategialla, jossa keskeisiä välineitä ovat olleet osakeannit, vaihtovelkakirjat ja viime vuosina STRC‑niminen kantaosake. Yhtiö kertoo myyneensä miljardeja dollareita uutta pääomaa näiden ohjelmien kautta ja käyttäneensä pääosan tuotoista bitcoin‑ostoihin.

Koska bitcoin muodostaa valtaosan Strategyn varoista, yhtiön tase ja tuloslaskelma altistuvat suoraan kryptovaluutan volatiliteetille. Kurssin voimakkaat vaihtelut näkyvät isoina arvonalentumisina ja kirjanpidollisina tappioina, vaikka kyse olisi vain realisoitumattomista muutoksista.

Samalla rahoitusrakenne , jossa huomattava määrä pääomaa on kerättynä korkean osinkotuoton osakkeilla, nostaa rahoituskuluja ja pakottaa yhtiön huolehtimaan likviditeetistä myös pitkittyneessä laskumarkkinassa, jotta STRC‑osingot ja velanhoito voidaan hoitaa.