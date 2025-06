Strategy lisää kierroksia – ostaa massiivisesti lisää bitcoineja

Strategyn toimitusjohtaja Michael Saylor.

Michael Saylorin luotsaama bitcoinin sijoitusyhtiö Strategy (aiemmin MicroStrategy) on julkistanut suunnitelmansa laskea liikkeelle lähes 12 miljoonaa uutta etuoikeutettua osaketta hintaan 85 dollaria osakkeelta. Yhtiö arvioi nettoavansa osakeannissa kulujen jälkeen noin 980 miljoonaa dollaria.

Kerätyt varat yhtiö aikoo käyttää jälleen uusiin bitcoinien ostoihin sekä käyttöpääoman rahoittamiseen.

Viimeisen viiden vuoden aikana Strategy on muuttunut liiketoimintatiedon ohjelmistoyhtiöstä yhdeksi yritysten kryptovaluuttasijoittamisen uranuurtajista. Yhtiön johto on asettanut Bitcoinin keskeiseksi inflaatiolta suojaavaksi varaksi. Yhtiöllä on hallussaan enemmän bitcoineja kuin millään muulla yrityksellä maailmassa; sen taseessa on tällä hetkellä yli 580 000 Bitcoinia.

Strategyn lehdistötiedote.

Strategy käyttää pääomamarkkinoiden välineitä, kuten kantaosakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja nyt myös etuoikeutettuja osakkeita, rahoittaakseen jatkuvia Bitcoin-ostoja. Näin yhtiö voi laajentaa Bitcoin-omistustaan ja tarjota sijoittajilleen altistumisen Bitcoinin nousupotentiaaliin.

Laskemalla liikkeelle etuoikeutettuja osakkeita Strategy houkuttelee uusia sijoittajia, joita viehättää 10 prosentin vuosittainen osinko sekä yhtiön aiempi menestys. Uusi osakeanti kertoo myös Strategyn luottamuksesta Bitcoinin pitkän aikavälin arvon kehitykseen, vaikka markkinoiden volatiliteetti säilyykin.

Strategy luottaa positiiviseen kierteeseen

Yhtiön Bitcoin-strategia toimii siten, että yhtiö ostaa Bitcoineja keräämillään varoilla. Bitcoinin arvon noustessa yhtiön osakekurssi tyypillisesti nousee, koska strategyn markkina-arvo korreloi voimakkaasti Bitcoinin hinnan kanssa yhtiön suuren bitcoin-omistuksen vuoksi.

Korkeamman osakekurssin myötä Strategy voi kerätä lisää pääomaa edullisemmilla ehdoilla uusilla osakeanneilla tai lainoilla. Nämä uudet varat yhtiö käyttää jälleen bitcoinin ostamiseen. Tämä kierre jatkuu, kun Bitcoin-omistusten arvo kasvaa.

Strategyn osakekurssi on vuoden 2024 alkupuolelta lähtien alkaen irtautunut Bitcoinin vaihtokurssin kehityksestä.

Yhtiön toimintamalli on saanut kosolti huomiota ja myös kritiikkiä. Sitä on verrattu jopa Ponzi-huijaukseen, vaikkakin strategia on täysin laillinen. Lisäksi yhtiö julkistaa bitcoin-kaupat ja kauppojen rahoituksen täysin avoimesti.

Strategyn Bitcoin-strategiaan liittyy silti merkittäviä riskejä.

Korkea velkavivun käyttö altistaa yhtiön Bitcoinin hintavaihteluille ja strategia on riippuvainen Bitcoinin arvon jatkuvasta noususta. Lisäksi yhtiön osakkeenomistajat eivät suoraan omista Bitcoineja, vaikka osakkeen arvo seuraa Bitcoinin hintaa.

Strategyn toimintamalli on siis kiistanalainen ja riskialtis. Sitä ei voida kuitenkaan rinnastaa Ponzi-huijaukseen, vaikka kyseessä onkin muutoin pörssiyhtiölle epätavallinen toimintamalli.

Kiihkeä Bitcoinin puolestapuhuja

Yhtiön toimitusjohtaja Michael Saylor on aktiivisesti puhunut bitcoinin puolesta.

Saylorin näkemys Bitcoinista on poikkeuksellisen optimistinen ja perustuu vakaaseen uskoon Bitcoinin ainutlaatuisuuteen sekä pitkän aikavälin arvonnousuun. Saylor pitää Bitcoinia täydellisenä pääomana, ohjelmoitavana ja turmeltumattomana omaisuuseränä, joka toimii sekä teknologisena että taloudellisena vallankumouksena.

Hänen mukaansa Bitcoin on paras mahdollinen arvonsäilyttäjä ja ylivoimainen vaihtoehto käteiselle, kiinteistölle tai muille perinteisille sijoituskohteille, koska sen arvo perustuu rajalliseen tarjontaan, kasvavaan institutionaaliseen kysyntään ja hajautettuun verkkoon.

Saylor uskoo, että Bitcoinin arvo voi nousta jopa 13 miljoonaan dollariin vuoteen 2045 mennessä. Hän perustelee tätä näkymää muun muassa sillä, että Bitcoinin tarjonta on tiukasti rajattu 21 miljoonaan kolikkoon, ja päivittäin myyntiin tulee vain noin 450 uutta Bitcoinia, jotka institutionaaliset sijoittajat ja ETF:t ostavat nopeasti pois markkinoilta.

Lisäksi Saylorin mukaan Yhdysvaltojen sääntelyilmapiiri on muuttunut suotuisammaksi, ja yhä useammat pörssiyhtiöt sekä pankit lisäävät Bitcoinia taseisiinsa. Tämä institutionaalinen hyväksyntä ja ETF-rahavirrat kiihdyttävät Bitcoinin käyttöönottoa ja tukevat sen pitkän aikavälin arvonnousua.

Saylor näkee Bitcoinin myös ideologisena ja filosofisena ilmiönä, joka on enemmän kuin pelkkä rahoitusväline. Hänelle bitcoin on digitaalinen hyödyke että maailmanlaajuinen puolustusjärjestelmä taloudellista epävarmuutta vastaan.

Saylorin mukaan Bitcoinin verkko vahvistuu ja muuttuu entistä luotettavammaksi, mitä useampi toimija siihen liittyy, ja hän uskoo, että tulevaisuudessa koko globaali talous voi toimia Bitcoinin verkon päällä.